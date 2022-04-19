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Сыромятников - И слово плоть бысть - Вопросы православной поэтики

Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Cultural Studies Art, Philology Literature
Каждое произведение литературы - это слово, сказанное одним человеком другому. Писатель хочет поделиться своей мыслью или чувством с читателем и хочет быть услышанным и понятым. Но разные люди и слышат, и понимают его слово по-разному, и даже один и тот же человек слышит его по-разному в разное время своей жизни. Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, как возникает произведение литературы, как идея автора становится словом, а оно - художественным образом? Во-вторых, как понять сказанное писателем, и именно так, как он того хотел? И в-третьих, может ли объективное содержание литературного произведения быть шире авторского замысла, то есть может ли оказаться так, что оконченное произведение содержит больше идей, чем того хотел автор?
В разное время на эти вопросы пытались (и пытаются по сей день) ответить философия, филология, эстетика, герменевтика и психология, но вполне ясного и убедительного ответа получить так и не удалось. Полагаем, это связано с тем, что при всем разнообразии научного познания оно имеет общие принципы и правила, которые и делают науку наукой, то есть обеспечивают ее целостность, системность и преемственность и создают то, что называется научностью. Но эти же правила и ограничивают движение познающей мысли, удерживая ее в рамках общепризнанных теорий и общепринятой методологии.
Между тем очевидно, что даже один и тот же материальный объект может быть в одно и то же время по-разному рассмотрен с позиций разных наук: физики, химии, эстетики, философии и др. Каждая из них будет видеть в нем свой предмет исследования, а значит, будет говорить о нем по-своему, считать в нем главным нечто свое и при этом демонстрировать достоверное, фактологическое знание. И это хорошо, потому что обособление предметов познания разными науками должно способствовать возникновению единого, целостного образа изучаемого объекта.

Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики

СПб.: Алетейя, 2022. - 436 с.
ISBN 978-5-00165-400-1

Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики - Содержание

  • Введение
Глава I. Основные методологические положения
  • Духовная реальность
  • Христианская антропология
  • Иерархия сфер человеческой личности
  • Духовные пути человека: сотерия и апостасия
Глава II. Человек и слово
  • Духовная природа слова
  • Фундаментальный онтологический закон триединства добра, красоты и истины
  • Талант - дар Бога человеку
  • Природа и цель творчества
  • Писатель и читатель
Глава III. Духовные пути христианской культуры
  • Сотерия и апостасия в европейской культуре
  • Сотерия и апостасия в русской культуре
  • Сотерия и апостасия в русской литературе
Глава IV. Идея литературного произведения
  • Форма и содержание литературного произведения
  • Идея литературного произведения
  • Внешняя идея и внутренняя идея
  • Идейный синтез
  • Главная идея творчества писателя
Глава V. Идеологическое литературное произведение: особенности и типология
  • Особенности
  • Структура системы образов идеологического романа
  • Типология идеологических литературных произведений
Глава VI. Христианская литература
  • Христианская литература как явление культуры
  • Виды христианской литературы
  • Христианский реализм
  • Православный реализм
  • Православный реализм в русской литературе
  • Ф. М. Достоевский - создатель православного реализма
  • Православная поэтика
Глава VII. Религиозное литературоведение (фидеистика)
  • Религиозное литературоведение
  • «Бывают странные сближенья...». Послесловие к спору о «религиозной филологии»
  • «Теология литературы» или православное литературоведение
  • Золотая рыбка и Курочка Ряба в бурном море фантазии
Глава VIII. Фидеистика и православное литературоведение
  • Православное литературоведение: предмет, цель, задачи, метод
    • I. Онтологические принципы
    • II. Гносеологические принципы
  • Метод исследования идеи литературного произведения
Заключение
Именной указатель
Список цитируемой литературы
Views 452
Rating 3.0 / 5
Added 19.04.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
3.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо 

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