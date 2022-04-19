Каждое произведение литературы - это слово, сказанное одним человеком другому. Писатель хочет поделиться своей мыслью или чувством с читателем и хочет быть услышанным и понятым. Но разные люди и слышат, и понимают его слово по-разному, и даже один и тот же человек слышит его по-разному в разное время своей жизни. Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, как возникает произведение литературы, как идея автора становится словом, а оно - художественным образом? Во-вторых, как понять сказанное писателем, и именно так, как он того хотел? И в-третьих, может ли объективное содержание литературного произведения быть шире авторского замысла, то есть может ли оказаться так, что оконченное произведение содержит больше идей, чем того хотел автор?

В разное время на эти вопросы пытались (и пытаются по сей день) ответить философия, филология, эстетика, герменевтика и психология, но вполне ясного и убедительного ответа получить так и не удалось. Полагаем, это связано с тем, что при всем разнообразии научного познания оно имеет общие принципы и правила, которые и делают науку наукой, то есть обеспечивают ее целостность, системность и преемственность и создают то, что называется научностью. Но эти же правила и ограничивают движение познающей мысли, удерживая ее в рамках общепризнанных теорий и общепринятой методологии.

Между тем очевидно, что даже один и тот же материальный объект может быть в одно и то же время по-разному рассмотрен с позиций разных наук: физики, химии, эстетики, философии и др. Каждая из них будет видеть в нем свой предмет исследования, а значит, будет говорить о нем по-своему, считать в нем главным нечто свое и при этом демонстрировать достоверное, фактологическое знание. И это хорошо, потому что обособление предметов познания разными науками должно способствовать возникновению единого, целостного образа изучаемого объекта.

Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики

СПб.: Алетейя, 2022. - 436 с.

ISBN 978-5-00165-400-1

Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики - Содержание

Введение

Глава I. Основные методологические положения

Духовная реальность

Христианская антропология

Иерархия сфер человеческой личности

Духовные пути человека: сотерия и апостасия

Глава II. Человек и слово

Духовная природа слова

Фундаментальный онтологический закон триединства добра, красоты и истины

Талант - дар Бога человеку

Природа и цель творчества

Писатель и читатель

Глава III. Духовные пути христианской культуры

Сотерия и апостасия в европейской культуре

Сотерия и апостасия в русской культуре

Сотерия и апостасия в русской литературе

Глава IV. Идея литературного произведения

Форма и содержание литературного произведения

Идея литературного произведения

Внешняя идея и внутренняя идея

Идейный синтез

Главная идея творчества писателя

Глава V. Идеологическое литературное произведение: особенности и типология

Особенности

Структура системы образов идеологического романа

Типология идеологических литературных произведений

Глава VI. Христианская литература

Христианская литература как явление культуры

Виды христианской литературы

Христианский реализм

Православный реализм

Православный реализм в русской литературе

Ф. М. Достоевский - создатель православного реализма

Православная поэтика

Глава VII. Религиозное литературоведение (фидеистика)

Религиозное литературоведение

«Бывают странные сближенья...». Послесловие к спору о «религиозной филологии»

«Теология литературы» или православное литературоведение

Золотая рыбка и Курочка Ряба в бурном море фантазии

Глава VIII. Фидеистика и православное литературоведение

Православное литературоведение: предмет, цель, задачи, метод I. Онтологические принципы II. Гносеологические принципы

Метод исследования идеи литературного произведения

Заключение

Именной указатель

Список цитируемой литературы