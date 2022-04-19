Сыромятников - И слово плоть бысть - Вопросы православной поэтики
Каждое произведение литературы - это слово, сказанное одним человеком другому. Писатель хочет поделиться своей мыслью или чувством с читателем и хочет быть услышанным и понятым. Но разные люди и слышат, и понимают его слово по-разному, и даже один и тот же человек слышит его по-разному в разное время своей жизни. Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, как возникает произведение литературы, как идея автора становится словом, а оно - художественным образом? Во-вторых, как понять сказанное писателем, и именно так, как он того хотел? И в-третьих, может ли объективное содержание литературного произведения быть шире авторского замысла, то есть может ли оказаться так, что оконченное произведение содержит больше идей, чем того хотел автор?
В разное время на эти вопросы пытались (и пытаются по сей день) ответить философия, филология, эстетика, герменевтика и психология, но вполне ясного и убедительного ответа получить так и не удалось. Полагаем, это связано с тем, что при всем разнообразии научного познания оно имеет общие принципы и правила, которые и делают науку наукой, то есть обеспечивают ее целостность, системность и преемственность и создают то, что называется научностью. Но эти же правила и ограничивают движение познающей мысли, удерживая ее в рамках общепризнанных теорий и общепринятой методологии.
Между тем очевидно, что даже один и тот же материальный объект может быть в одно и то же время по-разному рассмотрен с позиций разных наук: физики, химии, эстетики, философии и др. Каждая из них будет видеть в нем свой предмет исследования, а значит, будет говорить о нем по-своему, считать в нем главным нечто свое и при этом демонстрировать достоверное, фактологическое знание. И это хорошо, потому что обособление предметов познания разными науками должно способствовать возникновению единого, целостного образа изучаемого объекта.
Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики
СПб.: Алетейя, 2022. - 436 с.
ISBN 978-5-00165-400-1
Олег Иванович Сыромятников - «И слово плоть бысть...» Вопросы православной поэтики - Содержание
- Введение
Глава I. Основные методологические положения
- Духовная реальность
- Христианская антропология
- Иерархия сфер человеческой личности
- Духовные пути человека: сотерия и апостасия
Глава II. Человек и слово
- Духовная природа слова
- Фундаментальный онтологический закон триединства добра, красоты и истины
- Талант - дар Бога человеку
- Природа и цель творчества
- Писатель и читатель
Глава III. Духовные пути христианской культуры
- Сотерия и апостасия в европейской культуре
- Сотерия и апостасия в русской культуре
- Сотерия и апостасия в русской литературе
Глава IV. Идея литературного произведения
- Форма и содержание литературного произведения
- Идея литературного произведения
- Внешняя идея и внутренняя идея
- Идейный синтез
- Главная идея творчества писателя
Глава V. Идеологическое литературное произведение: особенности и типология
- Особенности
- Структура системы образов идеологического романа
- Типология идеологических литературных произведений
Глава VI. Христианская литература
- Христианская литература как явление культуры
- Виды христианской литературы
- Христианский реализм
- Православный реализм
- Православный реализм в русской литературе
- Ф. М. Достоевский - создатель православного реализма
- Православная поэтика
Глава VII. Религиозное литературоведение (фидеистика)
- Религиозное литературоведение
- «Бывают странные сближенья...». Послесловие к спору о «религиозной филологии»
- «Теология литературы» или православное литературоведение
- Золотая рыбка и Курочка Ряба в бурном море фантазии
Глава VIII. Фидеистика и православное литературоведение
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Православное литературоведение: предмет, цель, задачи, метод
- I. Онтологические принципы
- II. Гносеологические принципы
- Метод исследования идеи литературного произведения
Заключение
Именной указатель
Список цитируемой литературы
спасибо