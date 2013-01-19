Десницкий - Послание Иуды

Андрей Десницкий

В настоящее время выходит все больше переводов Библии и ее частей, прежде всего Нового Завета, на русский язык. Давать всем этим переводам характеристику – большая и отдельная задача, и сейчас мы не будем за нее браться. Но можно заметить одну общую для всех них черту: они выполнены людьми разных убеждений и верований, в том числе и православными христианами, но они не нацелены на православную церковную аудиторию, не учитывают ее нужды и интересы, не предполагают серьезного обращения к православной традиции.

Это, пожалуй, естественно: поскольку священноначалие Русской Православной Церкви не высказывало на данный момент интереса к новому церковному переводу, то и попыток такого перевода никто не предпринимал. Трудно сказать, будет ли проявлен такой интерес в будущем. Но мы можем сейчас задуматься о том, каким мог бы быть новый церковный перевод – или, может быть, новые переводы? – если потребность в них все же будет заявлена.

Споры о том, как следует переводить Писание, ведутся достаточно давно, и вполне очевидно, что нет у этой проблемы одного простого решения, которое бы устроило всех. Проблема возникает и с исходным текстом, и с экзегетическим анализом, и с русским стилем, и с отношением к церковнославянскому наследию. Очень часто такие дискуссии превращаются в споры о личных вкусах и предпочтениях, где нет и не может быть никаких объективных критериев.

Современная наука переводоведения может нам такие критерии дать. Она предлагает исходить прежде всего из цели, которую ставит перед собой каждый перевод, и из его основной аудитории. Это понятно и на уровне здравого смысла: перевод, предназначенный к литургическому употреблению, неизбежно будет выглядеть иначе, чем перевод для домашнего чтения или для проповеди перед нецерковной аудиторией.

В связи с этим мне бы хотелось предложить три основных модели церковного перевода Писания, продемонстрировав их на примере небольшой новозаветной книги – Послания Иуды. Но прежде, чем переходить к примерам, необходимо разъяснить, каково назначение каждого из трех типов переводов и какие вытекают из этого особенности переводческого метода.

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о церковном переводе – это перевод литургический, предназначенный для чтения за богослужением и для любого иного использования в контексте богослужебной традиции: например, в качестве источника библейских цитат при переводе традиционных текстов. Основой должен служить принятый в Церкви литургический текст, в нашем случае – Елизаветинская церковнославянская Библия. Разумеется, можно выдвинуть много возражений против конкретно этого базового текста: он достаточно поздний, эклектичный, сам нуждается в правке и т.д. Всё это так, и за основу можно было бы взять любой другой текст, который получил бы в Церкви статус литургического, подход от этого не изменится.

Такой перевод призван преодолеть лишь лингвистический барьер: заменить церковнославянские словоформы и отдельные неясные синтаксические конструкции русскими, в то же время бережно сохраняя всё, что не выглядит слишком неестественно для русского читателя. Особое внимание следует обратить на звучание текста, поскольку он может прочитываться вслух: нужно избегать зияний, скоплений согласных и т.д. Естественно, что такой перевод будет звучать весьма архаично и торжественно, порядок слов в целом останется славянским, поэтому для читателей или слушателей неизбежно останутся места, требующие дополнительного толкования. Никаких самостоятельных экзегетических решений такой перевод не отражает, он полностью следует решениям, которые содержатся в славянском тексте.

Следующий тип перевода, к которому приближается и сам Синодальный перевод – консервативный или филологический. Он должен выполняться с языка оригинала, то есть в случае Нового Завета – с греческого текста. Практически все современные переводы Нового Завета на русский делаются с т.н. «критического текста» (Novum Testamentum Graece. 27. rev. Aufl. Stuttgart, 1979 и переиздания), представляющего собой научную реконструкцию, приближенную, насколько это возможно, к оригиналу. При этом критические издания содержат текст, вышедший из кабинетов ученых и не зафиксированный в таком виде ни в одной существующей рукописи. Мы не будем сейчас спорить о достоинствах и недостатках критического текста, скажем лишь, что для консервативного перевода естественнее было бы выбрать другой вариант текста – такой, который живет в православной традиции. Вопрос о том, какое из традиционных изданий предпочесть, тоже не очень прост – это может быть т.н. «текст большинства», который для каждого разночтения выбирает самый распространенный вариант (The Greek New Testament According to the Majority Text with Apparatus: Second Edition. Ed. by Z.C. Hodges, A.L. Farstad. Nashville, 1982), или же издание Антониадиса (Ἡ Καινὴ Διαθήκη. Κωνσταντινουπόλις, 1904 и переиздания). Со временем, возможно. появятся и научные издания византийского новозаветного текста, учитывающие все рукописи, но пока в таком виде вышло только Евангелие от Иоанна. Для данного упражнения я выбрал обычное издание греческой Библии, купленное в церковном магазине в Афинах, но выбор может быть и несколько иным.

Язык консервативного перевода – это язык классической русской литературы, с незначительной долей архаизмов. Создатель такого перевода должен будет принимать самостоятельные экзегетические решения. Перевод должен быть ясен в той же мере, что и оригинал: так, все трудности и двусмысленности, с которыми сталкивался гипотетический первоначальный читатель, должны быть сохранены, прояснить их – дело комментатора и проповедника. Такой перевод, рассчитанный на внимательного и образованного читателя, может содержать примечания разного рода – в данном упражнении в примечания вынесены все разночтения с критическим текстом (КТ), а также дословное значение туманного оборота речи, который был переведен не буквально.

Третий тип перевода можно назвать общедоступным или миссионерским – он предназначен для аудитории, только входящей в Церковь и не знакомой ни с ее языком, ни с ее толкованиями. Этот перевод должен в отношении языка следовать лучшим образцам современной русской литературы, ему придется отказаться от подавляющего большинства архаизмов и тяжеловесных конструкций ради читательского понимания. Вместе с тем, разумеется, он должен избегать вульгарности и излишней эмоциональности, которые, к сожалению, встречаются в некоторых современных переводах. Текст должен быть достаточно ясным для неподготовленного читателя, поэтому в него имеет смысл вносить некоторые уточнения, без которых он не будет понят верно. Он должен преодолевать не только лингвистический, но и до некоторой степени культурно-исторический барьер, отделяющий современного человека от древнего текста. Такой перевод может быть выполнен с критического текста как наиболее распространенного в современном мире. Впрочем, нет никакой тесной связи между этой переводческой методикой и выбором определенного базового текста.

Итак, вот пробные варианты этих трех переводов на примере Послания Иуды.

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Литургический перевод

1 Иуда, Иисуса Христа раб, брат же Иакова – тем, кто в Боге-Отце пребывает, кто Иисусом Христом освящен, кто зван и соблюден.2 Милость вам и мир и любовь да умножатся.

3 Возлюбленные, стараясь поведать вам об общем спасении вашем, решился я написать вам, моля вас подвизаться в вере, единожды переданной святым. 4 Ибо приступили к вам некие люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, Бога нашего благодать превращающие в скверну, и Единого Владыку, Бога и Господа нашего Иисуса Христа отвергающие. 5 Напомнить же вам хочу, что уже ведомо вам: Господь Свой народ из земли египетской спас, а затем неверовавших погубил; 6 и ангелов, не сохранивших служения своего и оставивших обиталище свое, до суда великого дня в узах вечных во мраке блюдет. 7 Как Содом и Гоморра с окрестными городами, подобным образом впавшие в блуд и искавшие плоти иной, всем в назидание понесли кару вечного огня, 8 так и сии сновидцы оскверняют плоть, господство отвергают и славу хулят.

9 Михаил архангел, когда с диаволом спорил о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». 10 Они же не ведают, что хулят; а что по естеству им, как бессловесным животным, ведомо, тем оскверняют себя. 11 Горе им, что на путь Каинов ступили, к Валаамовой мзде устремились, в пререканиях Кореевых погибли.

12 Они оскверняют ваши трапезы любви, когда с вами едят и без боязни утучняют себя. Облака безводные, ветрами носимые, деревья осенние бесплодные, умерли дважды и с корнем исторгнуты они! 13 Волны бурные моря, пенящиеся срамотами своими, звезды обманчивые, которым мрак тьмы уготован навек.

14 Пророчествовал о них седьмой от Адама, Енох, говоря: «Се, грядет Господь с полками святых ангелов своих, 15 сотворить надо всеми суд и изобличить всех нечестивых во всех делах нечестия их, которые сотворили, и о всех жестоких их словах, которые изрекли на нас грешники нечестивые». 16 Недовольные всем укорители, в похотях своих ходят они нечестиво и законопреступно, уста их глаголют горделиво, лицемерят они ради выгоды.

17 Вы же, возлюбленные, помните, что было сказано прежде апостолами Господа нашего Иисуса Христа, 18 ибо говорили они вам, что в последние времена будут ругатели, поступающие по своим похотям и нечестиям. 19 Они отделяют себя от единства веры, телесные люди, Духа не имеющие.

20 Вы же, возлюбленные, святою вашей верой назидая себя и Духом Святым молясь, 21 сами себя в любви Божьей храните, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа в жизнь вечную. 22 Итак, одних милуйте с рассуждением, 23 а других спасайте страхом, исторгая из огня. Обличайте с опасением, гнушаясь даже ризой, что осквернена плотью.

24 Могущему же сохранить вас без греха и без скверны и поставить пред славою Своею непорочных в радости, 25 Единому Премудрому Богу и Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие, держава и власть, прежде всякого века, и ныне, и во все века. Аминь.

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Консервативный или филологический перевод

1 Иуда, слуга Иисуса Христа и брат Иакова – тем, кого возлюбил Бог Отец, кого призвал и сохранил Иисус Христос. 2 Милость, мир и любовь да будут у вас изобильны!

3 Возлюбленные! Хотел было я поведать вам об общем[a] спасении, но приходится мне в письме призывать вас, чтобы вы подвизались за веру, единожды переданную святым. 4 Вкрались к вам некие люди, которым издревле вынесен приговор, нечестивцы, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. 5 Хочу напомнить, что уже и так вам известно: сначала Господь спас свой народ из Египта, а затем погубил неверовавших. 6 И ангелов, не сохранивших своего служения, но покинувших свою обитель, Он сохраняет до дня великого суда в вечных оковах во тьме. 7 Содом и Гоморра с окрестными городами, предавшимися такому же блуду и искавшими чуждой плоти, служат примером – они подверглись наказанию вечного огня. 8 Так и эти мечтатели оскверняют плоть, отвергают господствующих и хулят славных.

9 Даже Михаил архангел, когда спорил с диаволом о теле Моисея, и то не дерзал вынести осуждающего приговора, но говорил: «да запретит тебе Господь». 10 А эти люди порицают то, чего не знают, а в чем они сведущи, как и бессловесные животные, то служит им к разврату. 11 Горе им: они ступают по пути Каина, льстят себе надеждой на выгоду, как Валаам, и погибают в мятеже, подобно Кораху.

12 Они служат соблазном на ваших вечерях любви: даже пиршествуя с вами, эти пастыри безо всякого стеснения заботятся лишь о себе самих. Безводные облака, носимые ветрами, осенние бесплодные деревья, дважды умершие и вырванные с корнем!13 Бурные морские волны, вспененные собственным бесстыдством, блуждающие светила, которым навеки уготована кромешная тьма!

14 Так о них говорил пророк Енох, седьмой от Адама: «Грядет Господь с воинствами Своими святыми, 15 чтобы сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивцев[b] во всех делах нечестия, какие сотворили, и о всякой хуле, которую изрекли на Него нечестивые грешники». 16 Они – недовольные всем мятежники, поступающие по собственным похотям, речи их заносчивы, облик их изменчив ради выгоды.

17 Вы же, возлюбленные, помните слова, сказанные прежде апостолами Господа нашего Иисуса Христа: 18 они предупреждали, что в последние времена появятся насмешники, поступающие по собственным похотям нечестивым. 19 Они сеют раздоры, следуя движениям своей души[c], непричастные Духу.

20 Вы же, возлюбленные, назидая себя святейшей вашей верой и молясь в Духе Святом, 21 храните себя в любви Божьей, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа в жизнь вечную. 22 К тем, кто колеблется, будьте милостивы, 23 других же спасайте страхом, исторгая их из огня[d] и гнушаясь даже одеждой, что осквернена плотью.

24 Тому, кто может сберечь их[e] от падений, чтобы они предстояли Его славе непорочными и с радостью – 25 Единому мудрому Богу, Спасителю нашему[f], слава и величие, сила и могущество[g] и ныне, и во все века. Аминь.

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Общедоступный или миссионерский перевод

1 Иуда, слуга Иисуса Христа и брат Иакова, приветствует тех, кого возлюбил Бог Отец, кого призвал и сохранил Иисус Христос. 2 Пусть будут среди вас в изобилии милость, мир и любовь!

3 Возлюбленные! Я хотел было рассказать вам об общем для всех вас спасении. Но теперь приходится писать вам, чтобы напомнить: твердо стойте за ту самую веру, которая раз и навсегда была дана святой общине верующих. 4 К вам проникли некие обманщики, которым давно уже вынесен приговор. Они нечестиво променяли благодать Бога нашего на распутство и отвергли Единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. 5 А я напомню, что вам уже известно: некогда Господь спас Свой народ из Египта, а тех, кто не поверил Ему, Он затем погубил. 6 Даже ангелов, изменивших своему служению и бросивших свою обитель, ждет в последний день великий суд, а до тех пор Бог содержит их в нерушимых оковах тьмы. 7 Примером также служат Содом и Гоморра с окрестными городами: : они охотно предались разврату, к тому же противоестественному, и за это на них пролился огонь вечного осуждения. 8 Эти фантазеры точно так же оскверняют свои тела, отвергают всякую власть и поносят тех, кто достоин славы.

9 Даже архангел Михаил, когда спорил после смерти Моисея о его теле с диаволом, не решался вынести осуждающего приговора, но говорил: «Пусть Господь запретит тебе!» 10 А эти люди торопятся обвинять других, не разобравшись. Разбираются они лишь в том, в чем и бессловесные животные, да и то служит им для разврата. 11 Горе им! Они пошли по пути братоубийцы Каина; как прорицатель Валаам, ищут выгоды, так что ждет их гибель, как мятежника Кораха.

12 Когда вы собираетесь на вечери любви, они служат вам соблазном: хоть и пируют с вами как пастыри, но лишь беззастенчиво насыщают себя самих. Они – как безводные облака, носимые ветром, как осенние бесплодные деревья, дважды умершие и вырванные с корнем! 13 Или как бурные морские волны (только вместо пены у них бесстыдство), как блуждающие светила – им навеки уготована кромешная тьма!

14 Это их имел в виду пророк Енох в седьмом поколении от Адама, когда говорил: «Придет Господь с воинствами Своих ангелов, 15 чтобы судить всех людей, обличить каждого за нечестивые поступки, какие кто совершил, и за злословие, которым поносили Его нечестивые грешники». 16 Они – недовольные всем мятежники, которые следуют своим прихотям, говорят дерзко и притворяются там, где рассчитывают на выгоду.

17 А вы, возлюбленные, помните, что говорили прежде апостолы Господа нашего Иисуса Христа: 18 они предупреждали, что в последние времена появятся наглецы, которые будут следовать своим нечестивым похотям. 19 Они сеют раздоры, движимы они не Духом, а собственными порочными наклонностями.

20 А вы, возлюбленные, ищите наставления в святейшей вашей вере, молитесь при содействии Святого Духа, 21 чтобы не отпасть вам от любви Божьей, и чтобы милость Господа нашего Иисуса Христа ввела вас однажды в жизнь вечную. 22 К тем, кто колеблется, проявляйте милость, 23 а других спасайте, как будто выхватывая их из огня. Даже одежда их может быть запятнана их греховным поведением, она нечиста для вас.

24 Но есть Тот, Кто может уберечь вас от падений, чтобы вы радостно предстали перед Его славой, свободные от всякого порока – 25 Единый и мудрый Бог, даровавший нам спасение в Иисусе Христе, Господе нашем. Прежде всех веков были с ним cила и могущество, и да будут ему слава и величие теперь и во все века! Аминь.

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Что объединяет эти переводы? Все они сохраняют основную христианскую терминологию: «Господь, милость, святые, возлюбленные». Правда, третий перевод иногда уточняет подобные слова, например, «святая община верующих» вместо «святые» в ст. 3 (иначе несведущий читатель поймет под святыми канонизированных угодников). В то же время слово «возлюбленные», хоть и не употребляется в повседневной речи, вполне ясно для любой читательской аудитории, во многом за счет внутренней этимологии: речь идет о тех, кого кто-то любит. Отказываться от таких слов нет причины даже в третьем переводе. Далее, все переводы сохраняют определенную культурную дистанцию, не пытаются представить текст как современный и не опускаются до просторечия. Можно надеяться, что такой подход окажется полезным для читателя, который не просто берет в руки некий древний текст, но приобщается таким образом к вере Церкви.

Различий у этих трех переводов тоже немало. Как уже было отмечено выше, в их основу положены разные базовые тексты и они в разной степени допускают архаизмы и неясные обороты речи. Например, в 8-м ст. первый перевод, как и славянский текст, говорит о «сновидцах», второй – о «мечтателях», третий – о «фантазерах». Более того, в третьем переводе «плоть» заменена на «тела». Само понятие «плоть» в тексте даже общедоступного перевода можно оставить, но лишь в тех местах, где его значение надежно определено контекстом (например, противопоставлением со словом «дух»). Кстати, неясные «поиски чужой плоти» в 7-м ст. тоже пришлось заменить на «противоестественный разврат».

Далее, первый перевод в этом же 8-м ст. стихе гласит: «господство отвергают и славу хулят». О чем идет речь, не вполне понятно, и второй перевод заменяет абстрактные понятия на их конкретных носителей: «отвергают господствующих и хулят славных» (также можно отметить и более естественный для русского языка порядок слов). Но и это выражение выглядит не вполне ясно, поэтому третий перевод, заменяя архаизм «хулить» на более современное слово «поносить», уточняет: «отвергают всякую власть и поносят тех, кто достоин славы».

В 11-м ст. второй и третий перевод заменяют славянское имя «Корей» на заимствованное из еврейского Ветхого Завета имя «Корах», чтобы не возникало никакой путаницы со страной Кореей и ее обитателями. Кроме того, для читателей третьего перевода недостаточно просто назвать имена, которые ничего для них не значат, поэтому приходится давать персонажам Ветхого Завета краткие характеристики: «братоубийца Каин… прорицатель Валаам ищет выгоды… мятежник Корах».

Отдельно стоит сказать о способе представления информации. В русском языке возможен разный порядок слов в предложении, как и в греческом, но это не значит, что любой порядок будет одинаково удачен и понятен. Третий перевод ориентирован на то, чтобы подавать информацию наиболее удобным читателю образом (интересно, что даже самые радикальные современные переводы обычно совсем не обращают на это внимания). Новая, необычная информация должна предваряться некоторым сообщением, например: «Когда вы собираетесь на вечери любви…» в ст. 12. Другой пример: заключительные два стиха посвящены прославлению Бога, и для русского текста естественно обозначить новое действующее лицо с самого начала фразы. Поэтому во втором переводе ст. 24 начинается с местоимения: «Тому, Кто может…», хотя в оригинале такого местоимения нет. В третьем переводе эта мысль подчеркнута еще сильнее: «Но есть Тот, Кто может…»

Метафоры в третьем переводе могут превращаться в сравнения, например, в 12-м ст.: «они – как безводные облака…» Следует также быть осторожными в этом переводе со словами, которые получили в современном языке строгое терминологическое значение. Так, в 6-м ст. буквально говорится о «вечных оковах», но тут же уточняется, что ангелы пребывают в них «до дня великого суда». Возникает некоторое противоречие: с одной стороны, указан временной отрезок, с другой – говорится о вечности. Поэтому третий перевод говорит о «нерушимых оковах», а заодно и уточняет, когда именно наступит суд: «в последний день».

Можно и дальше перечислять отличия одного перевода от другого, но общая идея, пожалуй, ясна. Перевод Писания не осуществляется в пустоте, он всегда ставит перед собой конкретные задачи и обращается к определенным аудиториям. Конкретные методики и подходы могут быть различными, и глупо было бы настаивать, что в этом кратком упражнении были предложены оптимальные решения для основных переводческих проблем. Но можно надеяться, что оно поможет лучше увидеть эти проблемы и начать поиски путей для их решения, если и в самом деле идея нового церковного перевода или переводов окажется востребованной.

[a] КТ: общем вашем

[b] КТ: обличить всякую душу

[c] Букв.: душевные

[d] КТ: спасайте, исторгая из огня, и сочетая милость со страхом

[e] КТ: сберечь вас

[f] КТ добавляет: через Иисуса Христа, Господа нашего

[g] КТ добавляет: прежде всякого века

Перепечатано с разрешения автора desnitsky.ru/translations/james