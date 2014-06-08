Снигирев - Оценка Синодального перевода

Международная богословская конференция Русской Православной Церкви
«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА И ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ»
Москва, 26-28 ноября 2013
ОЦЕНКА ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЕНОГО XXI ВЕКА
Прот. Ростислав Снигирев, Киевская Духовная Академия
Синодальный перевод, являясь русской национальной Библией, генетически принадлежит к особому виду библейских переводов - к так называемым национальным Библиям, появившимся с XVI в., и обладающим рядом свойств, роднящих их.
Во-первых, по своему функциональному предназначению, национальные Библии совмещают функции переводов богослужебных и учебных. Изначально заявленной целью создания Синодального перевода была необходимость получения учебного текста Библии на понятном языке, впоследствии же в протестантских деноминациях Синодальный перевод приобрел также характер текста богослужебного.
Во-вторых, национальные Библии следуют архаической идее, что все особенности оригинала могут быть переданы одним переводом, причем новый текст должен быть не просто красивым и понятным, но он также обязан заменить исходный текст во всех его функциях, став Священным Писанием конкретного народа.
В-третьих, национальным Библиям свойственна традиционность в богословской и богослужебной лексике, восходящей к древним богослужебным переводам. Желание сохранить ранние прецедентные переводы, укоренившиеся в национальных языках, обусловило компилятивный характер национальных Библий. Именно они стали источником многочисленных библеизмов - фразеологических единиц библейского происхождения в языках христианских народов.
В-четвертых, к национальным Библиям сформировалось отношение, как особому общенародному достоянию. В силу этого обстоятельства, они не заменяются новыми переводами, но тщательно исправляются, причем правке придается характер дела национальной важности.
Особую роль в деле перевода Библии сыграл выдающийся богослов и библеист св. Филарет (Дроздов), митрополит Московский.
В 1816 году св. Филарет (Дроздов) напечатал экзегетический труд Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. Во втором издании этой книги (1819), находился перевод книги Бытия на русский язык, мало чем отличавшийся от перевода Синодального, до появления которого оставалось почти полстолетия[1].
Проанализировав текст перевода и примечания к нему, эти принципы можно изложить следующим образом.
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При избрании Масоретского текста в качестве исходного, в перевод вносятся важные в богословском отношении дополнения из Септуагинты, заключаемые в скобки. Кроме того, в качестве дополнительных свидетелей библейского текста берутся Вульгата, Пешитта, древние переводы Акилы, Онкелоса и Ионафана.
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Следование, за исключением крайне редких случаев, славяно-греческому ономастикону. В предисловии к переводу св. Филарет (Дроздов) пишет об этом так: «Произношение имен собственных по возможности удержано употребленное в переводе славянском, как уже знакомое. Отступлено от оного в тех случаях, где для предупреждения погрешностей или недоразумений нужно было с точностью следовать еврейскому произношению»[2].
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Употребление привычных славянских слов в литургически важных местах. Так, св. Филарет (Дроздов) особо оговаривает необходимость перевода в Быт 1, 6 и слл. Слова רקיע - ракия как «твердь», а не «пространство», как в Иез 1.22, 23, 25, поскольку такова традиция, идущая от Септуагинты, дающей в этом месте уфесЭщмб от уфесеьщ - «делать твердым»[3].
Следует также упомянуть переводческие находки св. Филарета (Дроздова), опередившие время и не вошедшие в Синодальный перевод.
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Отказ от перевода вава переворачивающего союзом «и» в пользу слова «потом», либо выражения «между тем», лучше передающих смысл древнееврейского перевернутого имперфекта.
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Отказ от перевода pluralis majestatis множественным числом, вносящим путаницу в повествование.
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Устранение излишней буквальности древних переводов. Так, выражение בארצתם איי הגרים (Быт. Х, 5) св. Филарет переводит как «поселение народов языческих», Синодальный же перевод восстанавливает славянское чтение: «острова народов в землях их». Интересно, что хотя в Библии короля Иакова этот стих звучит точно так же: «isles of the gentiles divided in their lands», воспроизводя Вульгату: «insulae gentium in regionibus suis». New American Standard Bible дает в этом месте «nations were separated into their lands».
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Отказ от внесения в текст стихов из Септуагинты служащих для придания связности греческой речи.
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Отказ от употребления древневосточных мер веса и объема в пользу нейтральных выражений. Так, в Быт.18,6 Синодальный перевод говорит о «трех сатах лучшей муки». У св. Филарета (Дроздова) - «три меры»[4].
Переводы по распоряжению Св. Синода пересматривались с 1867 г. во всех духовных академиях, результатом чего стало внесение в русский текст переводов всех частей, которыми Септуагинта отличается от Масоретскаго текста. Кроме того, ономастикон был почти полностью заменен славяно-греческим. Последнее было необходимо сделать в силу того обстоятельства, что вопреки переводческой инструкции, составленной св. Филаретом, митрополитом Московским, большинство переводчиков старались транскрибировать древнееврейские имена собственные.
Так звучит, к примеру, начало книги пророка Исаии в переводе А. А. Олесницкого:
Видения Ешаия, сына Амоцова, которые он видел об Иудее и Иерусалиме, во время Юззт, 1оафама, Ахаза и Ехезкии, царей иудейских (Ис. 1, 1)[5].
Этот же отрывок после пересмотра 1867 г. приобрел более привычное звучание: Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии - царей Иудейских (Ис. 1, 1).
Принципиальным сторонником подобной правки был проф. М.С. Гуляев в предисловии к своему переводу особо оговаривавший, что он, «держась исторических преданий языка, не позволил себе сделать отступления от славянской Библии в названиях лиц и замечательнейших местностей. Всякий грамотный человек давно уже свыкся с Иосифом, Моисеем, Иерусалимом и т. п., и было бы точностью вовсе излишней писать эти имена в русском переводе по их еврейскому произношению. Подобная точность повела бы в иных названиях прямо к невразумительности, потому что трудно, например, узнать Соломона в еврейском Шломо, Исаию въ Ешаягу, Финееса в Пинхасе, Иордан в Ярдене и т. п.».[6]
Синодальный перевод создавался в то время, когда в научных кругах сложилось убеждение, что все еврейские рукописи Масоретского текста восходят к одной - единственной копии, с полной точностью воспроизводя достоинство Масоретского текста в текстологическом отношении[7]. В то же время, с Септуагинтой была связана идея о православной традиции, тогда как Масоретский текст считался искаженным иудеями.
Исходя из означенного положения дел, св. Филарет (Дроздов) в 1856 г. опубликовал статью «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания», где предложил главный текстологический принцип будущего перевода: за его основу должен был быть взят Масоретский текст, как отличающийся текстуальной неподвижностью, и соотнесен с Септуагинтой, как сохранившей в неповрежденном виде мессианские пророчества.
В 1862 г. св. Филарет добился в Св. Синоде согласия на использование Масоретского текста в качестве основы перевода Ветхого Завета - исходный текст был взят из Лейпцигской полиглотты Biblia sacra quadrilingvia Veteris Testamenti (1750 г.)
Св. Филарет также составил инструкцию, как поступать переводчику в случае расхождений между Масоретским текстом и Септуагинтой:
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текст приводился по Септуагинте, если имеется цитата ветхозаветного пророчества в новозаветной книге, если смысл еврейского текста неясен или имеет признаки повреждения, если какое-либо место Ветхого Завета имеет в Септуагинте значение пророчества о Христе, что подтверждено святоотеческим пониманием;
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добавления, пояснения и распространения из Септуагинты вводились в скобках;
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в скобках прибавлялись все значительные по размеру добавления из Септуагинты, а именно: Втор. 32:43-44; Нав. 24:34-36; 3 Цар. 2:35 (портрет Соломона); 2 Пар. 35:20 и 36 (молитва Манасии); Есф. 10:3 и др.
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текст славянского перевода принимался в качестве дополнительного свидетельства о Септуагинте, то есть там, где он расходился с использовавшимся греческим текстом;
В то же время, скобки использовались также в качестве пунктуационного знака: войдя в состав Синодального перевода, скобки остались, как, впрочем, остались в нем места, где правка по Септуагинте выделена лишь курсивом, который в большинстве случаев применялся «для ясности и связи речи».
Несмотря на эти оплошности опыт объединения двух оригиналов, предпринятый в работе над Синодальным переводом, опередил текстологические теории, сложившиеся в библеистике после находок в Кумране, в согласии с которыми еврейский и греческий тексты различно представляют один и тот же оригинал[8].
Возражения против использования Масоретского текста в качестве основы перевода Ветхого Завета в основном сводились к тому, что Септуагинта является текстом, принятым Церковью, о чем, по мнению сторонников этого взгляда, свидетельствовало происхождение из Септуагинты ветхозаветных цитат в Новом Завете. Уже после выхода в свет Синодального перевода проф. П. И. Горский-Платонов опровергал данный аргумент подсчетами, согласно которым из 233 Ветхозаветных цитат в Новом Завете[9]:
-
по Септуагинте - 19
-
ближе к Септуагинте, чем к Масоретскому тексту - 17
-
по Масоретскому тексту - 8
-
ближе к Масоретскому тексту, чем к Септуагинте - 20
-
по иному переводу, хотя в этом месте Масоретский текст и Септуагинта совпадают - 57
-
по иному переводу, хотя в этом месте Масоретский текст и Септуагинта не совпадают - 49
-
совпадают с Масоретским текстом и Септуагинтой одновременно - 40
-
по Масоретскому тексту, но отличаются от него, причем не в сторону Септуагинты - 25[10]
-
не имеются в Ветхом Завете - 5
Один из создателей Синодального перевода профессор Киевской Духовной Академии А. А. Олесницкий в разработанных им правилах создания Учебной Библии предлагал разрешить текстуальные проблемы Синодального перевода путем его комментирования[11].
Хотя Синодальный перевод произвел громадный сдвиг в русской культуре, обеспечив развитие богословия в России, критика перевода началась сразу после выхода его в свет[12].
Недостатки и противоречия Синодального перевода можно классифицировать по следующим восьми группам.
Первая группа примеров - ошибки, вызванные простым незнанием переводчиками некоторых древнееврейских слов и выражений. Так, использовавшиеся в храмовом богослужении кадила (евр. - מחתה - махта) называются в Синодальном переводе то «лотками» (2Пар. 4, 22; Библия короля Иакова - censers), то «щипцами» (Иер. 52, 19; Библия короля Иакова - firepans), а кадилом Синодальный перевод именует только маленькие кадильницы (евр. - מקטרת - миктерет. 2Пар. 26, 19; Библия короля Иакова - censer). Особая, мелкого помола мука для жертвоприношений и праздничных трапез (евр. - סלת - солет. Лев. 4,7; Библия короля Иакова - fine flour) названа просто «пшеничной мукой».
Бедро жертвенного животного (евр. - שוק - шок. Лев. 7, 32; Библия короля Иакова - right shoulder) Синодальный перевод называет «правым плечом», хотя для обозначения плеча в Масоретском тексте используется другое слово - זרוע - зероа (Чис. 6, 19; Втор. 18, 3; Синодальный перевод - плечо; Библия короля Иакова - shoulder). В Соф. 1, 11 описывается суд Божий, во время которого народ будет ощущать себя растираемым в ступе (евр. - המכתש ישבי - йошвей ha-махтеш - сидящие в ступе; Библия короля Иакова - inhabitants of Maktesh), в Синодальном переводе вся горькая ирония сравнения утеряна, так как выражение йошвей ha- махтеш, передано как жители нижней части города.
Вторая группа примеров - ошибки в описании флоры и фауны библейского мира, о которой переводчики позапрошлого века имели весьма приблизительное представление. Сейчас в библеистике сложилась идентификация, основанная на исследованиях в русле сравнительно-исторического языкознания семитских зыков, а также данных биологии и зоологии. Так, огурцы Синодального перевода (евр. - קשאים - кишуим. Числ. 11, 5; Библия короля Иакова - cucumbers) - это на самом деле дыни сорта Cucumis melo, плоды которого напоминают по форме огурцы. Поэтому упоминаемые в Ис. 1, 8; Иер. 10, 5 огороды (досл. «огуречные поля»; в Синодальном переводе Иер. 10, 5 это выражение просто опущено; Библия короля Иакова - garden of cucumbers) были бахчами, на которых выращивали дыни. Бук Синодального перевода (евр. - תאשור - теашур. Ис. 41, 19; 60, 13; Иез. 27, 6; Библия короля Иакова - box tree) - это кипарис Cupressus sempervirens, отличающийся развесистой кроной.
Певг Синодального перевода (евр. - עצי אלגומים - эцей альгумим. 2Пар. 2, 8; 9, 10 и след. ; Библия короля Иакова - algum trees) - красное сандаловое дерево Pterocarpus santalinus. Верба Синодального перевода (евр. - ערבים - аравим. Ис. 44, 4; Библия короля Иакова - willows) - тополь евфратский Populus euphratica, верба же (евр - צפצפה - цафцафа. Иез. 17, 5; Библия короля Иакова - willow) в Синодальном переводе названа ивой. Дерево ситтим Синодального перевода (евр. - עצי שטים - эцей шиттим. Исх. 25, 5 и след. Библия короля Иакова - shittim wood) - нильская акация Acacia Nilica. Дуб Синодального перевода - это теревинф Pistacia terebinthus (евр. - אלה - эла. Суд.6, 19 и след. Библия короля Иакова - oak). Филин Синодального перевода (евр. - כוס - кос. Лев. 11, 17; Втор. 14, 16; Пс. 101, 7; Библия короля Иакова - little owl) это на самом деле сыч Athene noctua saharae. Сова Синодального перевода - козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus (евр. - תחמס - тахмас. Лев. 11, 16 и Втор. 14, 15; Библия короля Иакова - night hawk). Ибис Синодального перевода (евр. - ינשוף - яншуф. Лев. 11, 17; Втор. 14, 16; Библия короля Иакова - great owl) - ушастая сова Asio otus.
Лебедь Синодального перевода (евр. - תנשמת — тиншемет. Лев. 11, 18; Втор. 14, 16; Библия короля Иакова - swan) обозначает сову-сипуху Tyto alba. Орел Синодального перевода (евр. - נשר - нешер. Мих. 1, 16; Авв. 1, 8; Библия короля Иакова - eagle) означает собственно коршуна, а сип (евр. - רחם - рахам. Лев. 11, 18; Втор. 14, 17; Библия короля Иакова - gier eagle) - коршуна-стервятника. Черного коршуна Milvus migrans (евр. - איה - айя; Библия короля Иакова - vulture) Синодальный перевод в Лев. 11, 14 и Втор. 14, 13 именует соколом, и лишь в Иов. 28, 7 - коршуном. «Рыболов» Синодального перевода (евр. - %של - шалах. Лев. 11,17; Втор. 14, 17; Библия короля Иакова - cormorant) обозначает большого баклана Phalac-rocorax carbo sinensis. Скимен Синодального перевода (евр. - נמר - намер. Ос. 13, 7; Библия короля Иакова - leopard) - барс Felis pardus. Серна Синодального перевода (евр. - יעל - яэль. 1Цар. 24, 2; Библия короля Иакова - wild goat) - это Capra nubiana, вид дикой козы, обитавшей в горах Сиро-Палестинского региона. Серной в Ис. 51, 20 Синодальный перевод именует также саблерогую антилопу Oryx leucoryx, которую во Втор. 14, 5 называет также ориксом (евр. - תאו - тео; Библия короля Иакова - wild ox). Серной Синодальный перевод называет и безоарового козла Capra aegagrus (евр. - אקו - акко Втор. 1, 5; Библия короля Иакова - wild goat), дикого прародителя всех видов домашних коз. Антилопа Antilope addax (евр. - ךישן - дишон. Втор. 14, 5; Библия короля Иакова -pygarg) в Синодальном переводе - лань.
Газель Gazella dorcas (евр. - צבי - цви. 2Цар. 2, 18; Притч. 6, 5; Ис. 13, 14 и др.; Библия короля Иакова - roebuck) Синодального перевода - серна. Черноносых же газелей Gazella arabica (евр. - זמר - земер. Втор. 14, 5; Библия короля Иакова chamois) Синодальный перевод вслед за Септуагинтой именует камелопардами. Архаическим словом «лошак» Синодальный перевод называет мула Equus hinnus (евр. - פרד - перед. Иез. 27, 14; Библия короля Иакова - mule). Слово תנין - таннин, обозначающее, судя по контексту ядовитых змей, переводится Синодальным переводом различно: это и змеи (Исх. 1, 9, 12; Втор. 32, 33, Пс. 90, 13; Библия короля Иакова - serpent), и рыбы (Быт. 1, 21, Иов. 7, 12, Пс. 148, 7; Библия короля Иакова - whale), и шакалы (Иер. 14, 6; Библия короля Иакова - dragon), и морские чудовища (Иез. 29, 3; 32, 2; Библия короля Иакова - dragon). Иногда наименования животных просто транслитерируются, ставя читателя в тупик: «Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою» (Лев. 11:22; Библия короля Иакова - Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind).
Третья группа примеров - в переводе различных особенностей общественной жизни библейского времени. Со времени Ю. Найды переводческая практика предполагает обязательное использование словарей библейских соответствий, составленных на основании данных филологии, лингвистики, теории коммуникации, археологии и социосемиотики[13]. Отсутствие таковых в середине позапрошлого века привело, к примеру, к тому, что царская гвардия, состоявшая из критян и филистимлян (евр. - כרתי - крети, פלתי - плети. 2 Цар. 8, 18; 18; 20, 7; 3Цар. 1, 38; Библия короля Иакова - the Cherethites and the Pelethites), превратилась в Хелефеев и Фелефеев, второй после царя человек (евр. - מזכיר - мазкир - «напоминающий», «докладывающий» 2Цар. 8, 16; 20, 24; Цар. 4, 3; 4Цар. 18, 18, 37; 1Пар. 18, 15; 2Пар. 34, 8; Ис. 36, 3, 22; Библия короля Иакова - recorder), заведовавший внешней и внутренней политикой, стал просто «дееписателем».
Социальный уклад библейского времени выражен в Масоретском тексте четкими именованиями родоплеменных подразделений: גבר —гебер, семья из четырех-пяти человек, בית־אב бейт-аб, фамилия, отцовская семья, состоявшая из трех-четырех поколений потомков одного отца, משפחה - мишпаха, клан, или род, непременным атрибутом которого была общая генеалогия.
Группа родов составляла племя (евр. - שבת - шевет), сохранявшие особую этническую обособленность на протяжении всей библейской истории. В Синодальном переводе этот социальный уклад библейского времени не нашел своего отражения, в виду постоянного смешения различных наименований для каждого из упомянутых родоплеменных подразделений: «племя», «тысяча», «дом», «род», «поколение», «семя», «потомство», «народ», «семейство», «череда», «колено». К примеру, בית־אב бейт-аб, упоминаемый в Масоретском тексте 98 раз, в Синодальном переводе 52 раза переводится как «дом отца», 32 раза - «семейство», 3 раза - «племя», 2 раза - «колено» и по одному разу - «род» и «домашние».
Четвертая группа примеров - топонимы, для перевода которых единые правила выработаны не были, что в сочетании с отсутствием общего редактирования всего текста привело к смешению ономастикона славяно-греческого с масоретским. В результате, в одном случае топоним переводится различно, в результате чего город Бет - Хорон (евр. - חרן בית; Библия короля Иакова - Bethhoron) именуется Бефорон (3 Цар. 9, 17), Беф - Орон (Нав. 3, 5; 18, 13; 21, 22; 1 Пар. 6, 68; 7, 24), Вефорон (Нав. 10, 10; 2 Пар. 8, 5; 15, 13; 1 Мак. 3, 16, 24; 7, 39; 9, 50) и Ветерон (Иудифь 4, 4).
В другом случае два разных топонима переведены одинаково: Боцра в Идумее (евр. - 1 .בצרה Цар. 30, 9, 21; 1 Пар. 6, 78; Ис.63, 1; Иер.48, 24; 49, 13, 22; Ам.1, 12; Мих. 2, 12; 1 Макк. 5, 26, 28, 36; Библия короля Иакова - Besor) и Бецер в Моаве (евр. - בצר. Ирем. 48, 21-24; 1 Пар. 6, 78; Библия короля Иакова - Bozrah) Синодальным переводом именуются Восор. В третьем случае не всегда верно сделан выбор между переводом топонима и его транслитерацией. Так, город Атрот, в котором проживали потомки Иоава (евр. - עטרות בית יואב - Атрот бет-Йоав. 1 Пар. 2, 54; Библия короля Иакова - Ataroth, the house of Joab) Синодальным переводом вслед за славянской Библией именуется «венец дома Иоавова». Вслед за славянской Библией одним словом «Вирсавия» переводится как топоним באר־שבע - Беер-Шева (Библия короля Иакова - Beersheba), так и имя жены Урии Хеттеянина - בת־שבע - Бат-Шева (Библия короля Иакова - Bathsheba).
Пятая группа примеров - антропонимы, где смешение ономастикона славяногреческого с масоретским приводит к тому, что как два различных персонажа именуются одним и тем же именем, так и наоборот, разные имена может носить одна и та же личность. Так, одним именем Мафусал в Синодальном переводе поименованы два различных человека - сын Мехиаеля и отец Ламеха из рода Каина (евр. - מתושאל - Метушаэль. Быт 4, 18; Библия короля Иакова - Methusael), а также сын Еноха и отец Ламеха из рода Сифа (евр. - מתושלח - Метушелах. Быт 5, 21, 25-27; Библия короля Иакова - Methuselah); Амосом именуется как пророк Амос (евр.- עמוס. Ам. 1, 1. Библия короля Иакова - Amos), так и Амоц (евр.- אמוץ. Ис. 1, 1. Библия короля Иакова - Amoz), отец пророка Исаии. И наоборот, имя יקמיה - Йекамья (Библия короля Иакова - Jekamiah) в 1Пар 2, 41 переведено как Иекамия, а в 1Пар 3, 18 - Иезекия (Библия короля Иакова - Jecamiah).
Нефиней, потомки которого вернулись из Вавилона вместе с Зоровавелем (евр. - סיסרא - Сисра; Библия короля Иакова - Sisera), именуется то Сисра (1Ездр. 2, 53), как в Масоретском тексте, то Сисара (Неем. 7, 55), как в Септуагинте. Вслед за славянской Библией в Синодальном переводе некоторые антропонимы появляются вследствие присоединения определённого артикля ha к определяемому слову, в результате чего младший сын (евр. - ן־הקטן? - бен-haккатан. 1Ездр. 8, 12; Библия короля Иакова - son of Hakkatan) превращается в «сына Гаккатана», дети писцов (евр. - בני־הפפרת бней-haссоферет. 1Ездр. 2, 55; Библия короля Иакова - children of Sophereth) становятся «сыновьями Гассоферефа», сын мироварника (евр. - בן־ה_רקחים бен-haраккахим. Неем. 3, 8; Библия короля Иакова - the son of one of the apothecaries) - «сыном Гараккахима», а сын нелюбимой жены (евр. - בן־הפנאה бен-haссенуя. 1Пар. 9, 7; Библия короля Иакова - son of Hasenuah) - «сыном Гассенуи».
Шестая группа примеров - ошибки, вызванные применением неоправданных эвфемизмов, затемняющих смысл библейского повествования. Так терафима, домашнего божка, находившегося в доме Давида, Синодальный перевод уклончиво называет статуей (1Цар. 19, 13; Библия короля Иакова - image), хотя в иных местах прямо называет терафимов идолами (Ос. 3,4; 4Цар. 23, 24; Зах. 10, 2; Библия короля Иакова - teraphim).
Седьмая группа примеров - ошибки, вызванные воспроизведением славянизмов в литургически значимых местах. Так слово רקיע - ракия - «поверхность, твердое» в Быт 1, 6 и слл. переведено как «твердь» (Библия короля Иакова - firmament), что представляет собой простое заимствование славянского твердь, восходящее к греческому уфесЭщмб от уфесеьщ «делать твердым». Характерно, что в Иез 1, 22, 23, 25, где зависимость от славянского текста гораздо меньше, чем в Пятикнижии, дан правильный перевод слова רקיע - свод (Библия короля Иакова - firmament).
Восьмая группа примеров - отсутствие единообразия в применении курсива и скобок. Так, например, в Лев. 24, 11: «Хулил сын Израильтянки имя (Господне) и злословил. И привели его к Моисею (имя же матери его Саломиф, дочь Давриина из племени Данова)». В первом случае в скобки заключено слово, отсутствующее в Масоретском тексте и являющееся вставкой из Септуагинты. Во втором случае скобки являются обычным знаком препинания, а не указанием на греческое происхождение заключенных в нее слов. Понять, где круглые скобки выделяют вставку из Септуагинты, а где являются простыми знаками препинания, можно лишь обратившись к Масоретскому тексту. В то же время, в некоторых случаях вставки из Септуагинты в Синодальном переводе не заключались в скобки, но выделялись курсивом.
В издании Американского Библейского Общества 1947 г., адресованном русскоязычным протестантам, устранение заимствований из Септуагинты достигалось механическим удалением всех помещенных в скобки частей, причем в тех местах, где скобки использовались в качестве пунктуационного знака, были также удалены слова, находящиеся в Масоретском тексте.
Попытка устранить эти проблемы была сделана В издании Российского Библейского Общества 1994 г.: во-первых, были убраны вставки из Септуагинты, выделенные не скобками, а курсивом, во-вторых, были восстановлены ошибочно удаленные части Масоретского текста.
Предполагаемые методы исправления Синодального перевода Ветхого Завета
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В качестве текстологической основы перевода канонических книг берется Масоретский текст.
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Слова из Масоретского текста, взятые в Синодальном переводе в скобки, в исправленном тексте должны стоять без скобок.
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В канонических книгах вставки из Септуагинты допустимы только в том случае, когда в Масоретском тексте данный стих либо раздел отсутствуют.
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Вставки из Септуагинты должны набираться курсивом.
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Неканонические книги кроме 3 Ездры, имеющей исходный текст на латинском языке, а также вставки из Септуагинты в книгах канонических, должны переводиться с Геттингенского издания Септуагинты.
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Учитывая то обстоятельство, что слова и выражения, набранные в Синодальном переводе курсивом, были в основном использованы для того, чтобы сделать эксплицитной часть существующей в исходном тексте имплицитной информации, эти слова и выражения должны быть убраны. В некоторых случаях курсив был употреблен, по словам переводчиков «для ясности и связи речи», что часто было действительно необходимо при избранной переводческой стратегии. В этих случаях должны быть найдены иные переводческие решения, устраняющие мозаичность Синодального перевода.
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Поэтические разделы библейского текста в Синодальном переводе не только переведенные прозой, но даже никак в тексте не выделенные, должны быть переведены заново, как требующие к себе особого переводческого отношения[14]. Особый характер семитического стихосложения дает возможность перевода поэтических разделов библейского текста ритмической прозой, позволяющей сохранить словесную точность.
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Для устранения ошибок, вызванных незнанием переводчиками позапрошлого века реалий библейской эпохи, при правке Синодального перевода следует прибегнуть к практике Ю. Найды и его коллег по Американскому Библейскому Обществу, составлявших на основании данных филологии, лингвистики, теории коммуникации, археологии и социосемиотики особые словари библейских соответствий[15].
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В то же время исправленный текст должен сохранить особый древневосточный колорит, поскольку в случае последовательной локализации текста, свойственного миссионерским переводам, у читателей возникает ощущение культурной неувязки[16], что совершенно недопустимо в учебном переводе Библии, функции которого в числе прочего выполняют национальные Библии.
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При правке Синодального перевода должно быть учтено то обстоятельство, что библейский язык, лежащий в основе европейского мышления и культуры, сам по себе является особой семиосферой. В силу этого при правке должна быть сохранена устоявшаяся библейская и богословская терминология. В этом случае язык исправленного Синодального перевода может быть определен как LSP, т.е. как язык для особых целей (Language for Special Purposes) - в нашем случае, как библейский (или богословский) язык. Такое решение вполне приемлемо, т.к. библейский язык обладает важнейшими чертами LSP - специальной лексикой, частой повторяемостью некоторых синтаксических конструкций и понятностью для большинства носителей языка.
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При правке Синодального перевода должны быть сохранены традиционное написание имен собственных, устранены должны быть лишь явные несоответствия, вызванные тем обстоятельством, что в свое время перевод различных частей Ветхого Завета производился разными авторами, и впоследствии не был должным образом выверен. В последнем случае необходимо придерживаться современной практики, предусматривающей транслитерацию имен библейских персонажей. В тех же случаях, когда имя отражает характер или судьбу персонажа, перевод имени вместе с его транскрипцией можно помещать в сноске.
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В виду явного несовпадения синтаксиса древнееврейского и русского языков, при правке Синодального перевода из четырех описанных А.В. Федоровым типов взаимоотношения исходного и переведенного текстов,[17] оптимален второй вариант, когда переводчик изменяет синтаксис оригинала, поскольку у него нет возможности применить синтаксические нормы исходного и переводящего языка.
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При правке Синодального перевода должны быть применены ко всему тексту современные правила русской орфографии, пунктуации и грамматики.
[1] Филарет (Дроздов), св. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. М., 2004, 880 с.
[2] Филарет (Дроздов), св. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. М., 2004. с. 8.
[3] Филарет (Дроздов), св. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. М., 2004. с. 37.
[4] Ср. в Библии короля Иакова: «three measures of fine meal».
[5] Книга пророка Исаии (Ешаия) в переводе проф. А. А. Олесницкого. Труды Киевской Духовной академии, 1865 г., том 3-й, с. 15.
[6] Гуляев М. С. Исторические книги Священного Писания Ветхого Завета. (Четыре книги Царств, две книги Паралипоменон, книга Ездры, книга Неемии и Есфирь). Перевод с еврейского языка, с подстрочными примечаниями: филологическими, археологическими, историческими и др. Киев, 1866, с. 5.
[7] Алексеев А.А. Русский Синодальный перевод Ветхого Завета между Масоретским текстом и Септуагинтой. C. 299.
[8] Ogden G. Biblical Studies and Bible Translation. P. 158.
[9] Горский-Платонов П. И. О недоумениях, вызываемых русским переводом священных Книг Ветхого Завета. C. 85.
[10] В большинстве случаев это перевод Феодотиона, попавший в новозаветный текст из Гекзапл Оригена (Откр. 10, 6; 12, 7; 19, 6; Ин. 19, 37; 1 Кор. 15, 54).
[11] Протоколы заседаний Совета Киевской Духовной Академии за 1876/77 уч. год //Труды Киевской Духовной Академии. 1877. Т.3. Приложение. С.231.
[12] Алексеев А. А. Русский Синодальный перевод Ветхого Завета между Масоретским текстом и Септуагинтой. C. 301.
[13] Nida, E. A. The Theories of Translation. P. 613.
[14] Федоров А.В. О художественном переводе. C. 21.
[15] Nida, E. A. The Theories of Translation. P. 613.
[16] Федоров А.В. О художественном переводе. C. 39.
[17] Федоров А.В. О художественном переводе. C. 80.
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στερέωμα от στερεόω
στερέωμα, ατος τό
1) твердое тело Anaxagoras ap. Plut.;
2) основа, опора Arst.
такое же значение имеет и слово רקיע
уфесЭщмб от уфесеьщ
исправить нельзя?
Да. или еще пример "евр. - ךישן - дишон. Втор. 14, 5" вместо דישן и таких примеров в тексте много.