Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов

Библия часто представляется нам — и верующим, и неверующим, и тем, кто хорошо ее знает, и тем, кто берет ее в руки в первый раз, — сборником назидательных текстов и вероучительных формулировок. Да, в ней все это есть, но не это в ней главное. Назидания и вероучительные формулировки занимают в ней скромное место. Библия — это прежде всего рассказ о разных людях, об их отношениях с Богом и друг с другом, а все остальное появляется в ней только в связи с этим рассказом.

Библия, как известно, делится на две части: Ветхий и Новый Завет. Ветхий писался на протяжении долгих веков на древнееврейском и (небольшие его части) на близкородственном арамейском языках. Он рассказывает о сотворении человека и излагает свою версию ранней истории человечества. Ключевую роль в этой версии играет избранный народ, Израиль, с которым Бог заключает Завет, то есть договор.

Отношения Бога с Израилем — своего рода пример Его отношений со всем человечеством. Это не значит, что Израиль всегда ведет себя примерно, скорее наоборот; но на его примере Бог показывает, что это значит — жить с Ним в союзе, какое это благословение и какая ответственность.

В Новом Завете, текст которого был написан на древнегреческом языке в I веке н.э., рассказывается история Иисуса Христа и Его первых учеников. Христос заключает с человечеством Новый Завет, войти в который может каждый, независимо от национальности. Смысл этого Завета в том, что, по вере в Иисуса, Его смерть на Кресте и Его воскресение, человек получает прощение грехов, входит в общину верных — Церковь, и вместе с братьями и сестрами учится жить в Царствии Божьем, которое присутствует уже в этом мире, здесь и сейчас.

Евангелия, Благая Весть о спасении, — прежде всего повествование об Иисусе, о Его жизни, служении, смерти и воскресении, о Его встречах, беседах и спорах с самыми разными людьми. Другие книги Нового Завета рассказывают о первых христианах, о рождении и распространении Церкви.

Десницкий А. С. - Сорок библейских портретов

А. С. Десницкий. — М. : ДАРЪ, 2013. — 416 с. — (Азы Православия).

ISBN 978-5-485-00412-5

Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов - Содержание

1. Адам и Ева: в начале

2. Ной: человечество как единая семья

3. Авраам и Сарра: путь призванных

4. Исаак: продолжение странствий

5. Иаков — праведник, боровшийся с Богом

6. Иосиф — проданный брат

7. Моисей — посредник меж Богоми народом

8. Иисус Навин — воин во имя Господа

9. Судьи: череда харизматических вождей

10. Самуил и Саул: последний судьяи первый царь

11. Давид — царь перед Богом

12. Соломон: золотой век Израиля

13. Цари двух царств: Иерусалими Самария

14. Илия — молниеносный пророк

15. Амос, Осия, Михей, Софония:

пророки предупреждения

16. Исайя — Пророк с «большой буквы»

17. Иоиль, Аввакум, Наум, Иона:пророки разрушения

18. Иеремия — печальный пророк

19. Иезекииль — пророк надежды

20. Даниил — пророк изгнания

21. Эсфирь — царица из народа

22. Аггей, Захария, Авдий, Малахия: пророки возвращения

23. Эзра и Неемия: новое начало

24. Маккавеи — первые антиглобалисты

25. Иов: проклятые вопросы

26. Матфей — мытарь и евангелист

27. Марк — робкий юноша и смелый апостол

28. Лука — врач, художник, повествователь

29. Иоанн — любимый ученик

30. Иоанн Креститель: на шаг впереди Христа

31. Дева Мария и плотник Иосиф: семья Иисуса

32. Двенадцать апостолов: ближний круг

33. Петр — первый из двенадцати

34. Двенадцать апостолов: остальные имена

35. Ироды, цари Иудеи

36. Каиафа и Анна: священники при Храме

37. Иуда Искариот и Понтий Пилат: сделавшие свой выбор

38. Никодим, Иосиф, Гамалиил — фарисеи за Иисуса

39. Павел, посол и узник Христа

40. Первые христиане: у истоков Церкви

Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов - От автора

В чем же цель этой книги, которую вы сейчас держите в руках? Поближе познакомить читателя с людьми, о которых говорит Библия, рассказать о главных событиях их жизни, об их проблемах, трудных решениях, радостях и печалях. Они жили на этой земле, они остаются живыми, потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть не Бог мертвых, но Бог живых. Значит, и нам не обязательно Его искать на мертвых книжных страницах — лучше найти Его в жизни других людей.

Здесь может возникнуть вопрос, который одним кажется несущественным, а другим — самым главным: откуда мы знаем, что происходило с этими людьми на самом деле? Есть ли у нас объективные, независимые подтверждения — или, напротив, опровержения — того, что библейское повествование правдиво? И как мы можем привязать его к учебникам истории? В каком, к примеру, веке жил Авраам? Существовал ли он вообще? И действительно ли Иисус из Назарета был Сыном Божьим?

Для самих библейских авторов ответ был однозначен: да, все это было, все это — Священная История. И моя книга представляет именно эту точку зрения, а уж дело читателя — соглашаться с ней или нет. Книга не содержит научных реконструкций (их существует много, они спорны и обычно не согласуются меж собой), она рассказывает о своих героях так, как повествует о них Библия. К тому же на большинство подобных вопросов наука просто не может ответить: ведь от Авраама не осталось никаких артефактов или записей, и если бы не библейский рассказ о нем, мы бы никогда не услышали это имя. А что до веры в Иисуса как в Спасителя — это именно вера, а не научная теория, она не доказывается экспериментом и не вычисляется по формулам.

Чтобы понять этих людей, очень важно бывает представить, в каком мире они жили, что казалось тогда естественным и простым, а что звучало как удивительное откровение. Мы слишком привыкли к нашему собственному миру. Мы можем, конечно, упрекать Колумба, что он, отправляясь в путешествие, не отыскал предварительно Америку на глобусе — только ведь Америка появилась на наших глобусах именно потому, что Колумб когда-то отправился в путешествие!

Примерно так же обстоят дела и с духовной историей человечества. На страницах Библии немало таких «Колумбов», открывших впервые то, что давно известно нам. Чтобы понять смысл их открытий, необходимо сначала понять, в каком мире они жили и каким его себе представляли. Этот материал обычно подается отдельно, в небольших врезках, которые есть в каждой из сорока глав.

Книга написана как сборник очерков. Их можно читать подряд или вразбивку, они достаточно независимы друг от друга.

Выбрать сорок портретов из бесконечной вереницы библейских персонажей было непросто. Одним из них в Писании посвящены целые книги, другим — лишь пара небольших эпизодов. Но все они — участники одной и той же драмы, разыгрывающейся между Богом и человечеством. Но в этой книге нет главы о Христе — о Нем можно было бы написать целую книгу не меньшего объема, да такие книги уже и написаны. Это четыре Евангелия прежде всего...

Некоторые портреты получились парными: как, к примеру, можно говорить о Самуиле, не рассказав о Сауле, которого он помазал на царство? А некоторые портреты вышли и вовсе групповыми: слишком мало в книге места, чтобы говорить отдельно о каждом из малых пророков или о каждом человеке, чью жизнь изменило воскресение, но без этих портретов остались бы слишком заметные пробелы в библейской истории.

Библейские тексты здесь пересказываются или цитируются, при этом цитаты даются в разных переводах: в Синодальном (самом привычном для русского читателя) или в некоторых современных (прежде всего в переводе Ветхого Завета, выполненном в Российском библейском обществе), потому что они могут ярче и полнее передавать красоту и выразительность библейского текста, особенно поэтических отрывков. Некоторые отрывки я даю в собственном переводе. Чтобы не перегружать внимание читателя, ссылки на отдельные переводы и даже на конкретные места, откуда взяты цитаты, здесь не даются. Те, кто захочет найти соответствующее место в Библии, могут воспользоваться электронным поисковиком или справочной литературой.

[email protected] . Вот, пожалуй, и все, что нужно знать, чтобы открыть первую (или любую другую) главу этой книги. А поделиться своими впечатлениями или написать ее автору можно по адресу:

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