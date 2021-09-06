Греческий термин Εκκλησιαστής, означающий «Проповедующий в собрании» (sc. «Проповедник»), является интерпретацией Септуагинты еврейского названия книги Qohelet. Этот термин нигде более не встречается в Еврейской Библии. Создатель Книги Кохелета обозначает себя также как «сын Давида, царь в Иерусалиме» (Кох. 1:1), «царь над Израилем в Иерусалиме» (1:12), тот, кто «над Иерусалимом» (Кох. 1:16; 2:7, 9). Такая полуанонимность автора «вполне соответствовала традиционным восточным представлениям о мудрецах и их премудрости: помимо морального или житейского поучения, премудрость должна была содержать и элемент головоломки. Отсюда — помимо странного самообозначения автора — и многие метафорические, двусмысленные и просто темные его высказывания». Сыном царя Давида был мудрый Соломон, откуда традиционное отождествление автора данного произведения с царем Соломоном. Однако обозначение «сын Давида» применялось чаще всего по отношению к потомку Давида. Поскольку Соломон был царем большого Израильского царства (можно даже сказать, мини-империи, созданной его отцом Давидом), то титулы «царь в Иерусалиме»/тот, кто «над Иерусалимом», скорее соотносятся с правителем/наместником Иудеи в период, когда она представляла собой маленькую территорию с центром в Иерусалиме. В связи же с самообозначением «царь над Израилем в Иерусалиме» отметим, что титул «царь над Израилем» употреблялся по отношению к Саулу, Давиду и Соломону (1 Сам. 23:17, 2 Сам. 5:2—5, 12, 17, 1 Цар. 1:34, 3:28)5, но Кохелет (равно как и его читатели), живший, по всей вероятности, в персидскую эпоху, мог под «Израилем» подразумевать народ, а не страну.

Не исключена возможность, что в пассаже 4:13—16 Кохелет раз-мышляет об изменчивой судьбе царей Саула, Давида и Соломона:

Лучше незнатный, но мудрый юноша (вероятно, Давид. — И. Т. ),

чем старый и глупый царь (вероятно, Саул. — И. Т.),

который не способен более внимать предостереженьям.

Ибо этот из общины отверженных

вышел на царство,

хотя и родился бедным

в царствованье того.

Подумал я и обо всех живущих,

ходивших под солнцем

с другим юношей (вероятно, Соломон. — И. Т.),

который встал (на царство) вместо того.

Не (было) конца всему тому народу,

всем тем, кто пребывал пред ликом <его>

Но последнее (поколенье)

(уже) не было радо ему.

Трижды встречающееся в книге указание на «всех (правителей), кто был до меня (Кохелета. — И. Т.) над Иерусалимом» (Кох. 1:16; 2:7, 9), похоже, свидетельствует о том, что данное произведение — скорее не псевдоэпиграф, ибо до Соломона царем Израиля со столицей в этом городе был лишь один Давид, что не мог не знать автор книги. Псевдоним или титул Qohelet, который может быть интерпретирован как «Вождь кахала», т.е. сообщества (собрания) иудеев, «Собирающий (народное) собрание» или «Собиратель» (мудрости; людей; богатств; земель и т. д.), конечно, вполне коррелирует с описанием деятельности царя Соломона в Библии, включая его творческую активность, однако остается непонятным, почему же автор книги прямо не приписывает ее создание Соломону, как это делают, например, авторы библейских Псалмов 72 и 127, составители библейской Книги Притч (1:1, 10:1, 25:1) и Песни Песней (1:1) или же авторы созданных уже в эллинистический и раннеримский периоды Псалмов Соломона, Книги Премудрости Соломона, Од Соломона, Завещания Соломона. В 1 Цар. 11:41 упоминается также не дошедшая до нас Книга деяний Соломона. Возможно, автор Книги Кохелета, используя данный псевдоним, как раз и хочет, чтобы недоброжелательный читатель (например, тайные персидские агенты и соглядатаи — ведь «у царя много глаз и ушей», как писал о Кире II Ксенофонт; Cyr. VIII, 2, 11—1217) думал об авторстве почившего несколько сотен лет назад царя Израиля; с другой стороны, он избирает именно тот псевдоним, по которому проницательный и доброжелательный читатель мог бы догадаться об истинном имени автора, своего современника.

Книга Кохелета. Новый русский перевод И. Р. Тантлевского, сопровождаемый примечаниями и философско-теологическим очерком

СПб.: Издательство РХГА, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-907309-85-2

Книга Кохелета. Новый русский перевод И. Р. Тантлевского, сопровождаемый примечаниями и философско-теологическим очерком - Содержание

КОХЕЛЕТ. Перевод с древнееврейского

Примечания к переводу

ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. Кто и когда мог написать Книгу Кохелета?

ГЛАВА 1. Исторический фон. Религиозная ситуация

ГЛАВА 2. Книга Кохелета и библейская литература премудрости

ГЛАВА 3. Мироздание в «сердце» познающего. Методология Кохелета: сопоставлять «одно с другим»

ГЛАВА 4. От преходящего к вечному, от пессимизма к оптимизму... Воззрения о потустороннем мире и воздаянии, которые находились в поле зрения автора Книги Кохелета

ГЛАВА 5. Аллегории жизни, смерти и бессмертия в Книге Кохелета

Список литературы