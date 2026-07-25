Соколов Арсений - День Господень в книгах пророков - история или эсхатология?

День Господень – одна из ключевых тем пророческой литературы. В проповеди библейских пророков монархического периода это прежде всего день решительного вмешательства Бога в историю Израиля, исторический день суда над народом Божьим за его неверность завету и суда над другими народами за их преступления. В текстах, относящихся ко времени вавилонского плена и к послепленной эпохе, День Господень приобретает яркую эсхатологическую окраску и глобальный характер, становится метаисторическим днем разрушения старого несправедливого мира и днем рождения нового мира справедливости и милосердия – Царства Божьего. В этом эсхатологическом качестве День Господень проповедуется в Новом Завете – Иоанном Крестителем, Иисусом Христом и Его апостолами. Выражение «День Господень» встречается в Еврейской Библии исключительно в пророческих книгах. В точном виде (הוהי םוי) оно представлено 16 раз: дважды в Книге Исайи, один раз в Книге Иезекииля и тринадцать раз в Книге Двенадцати малых пророков:Исайя: 13:6 и 13:9; Иезекииль: 13:5; Книга Двенадцати:Иоиль: 1:15; 2:1; 2:11; 3:4 и 4:14 Амос: 5:18 (дважды) и 5:20; Авдий: 15; Софония: 1:7 и 1:14 (дважды); Малахия: 2:23. Еще дважды это выражение появляется с предлогом ל перед именем Господним – הוהיל םוי: Ис 2:12. Иез 30:3. А также один раз – с глаголом אב и предлогом ל перед именем Господним – הוהיל אב־םוי: Зах 14:1. Итого: 19 раз.

Некоторые авторы, пишущие о Дне Господнем у пророков, ограничиваются исследованием только этих мест. Яир Хоффманн, например, настаивает на том, что הוהי םוי является совершенно определенным термином, и потому каждое обсуждение темы Дня Господня должно ограничиваться только теми пассажами, в которых это выражение встречается в точности. Со столь ригористичным требованием трудно согласиться, поскольку у выражения הוהי םוי имеются варианты не только с предлогами, но и с другими существительными, сопряженными с именем Господним: הוהי תרבע םוי («день ярости Господа», Иез 7:19 и Соф 1:18); הוהי ףא םוי («день гнева Господа», Соф 2:2,3 и Плач 2:22); הוהי חבז םוי («день жертвы Господа», Соф 1:8). Кроме того, встречаются конструкции с местоименными суффиксами, относящимися ко Господу: ופא םוי («день гнева Его», Плач 2:1); ךפא םוי («день гнева Твоего», Плач 2:21); ופא ןורח םוי («день пламенного гнева Его», Ис 13:13 и Плач 1:12). Исследование темы Дня Господня не может не учитывать и этих выражений, четыре из которых, как видим, засвидетельствованы за пределами раздела Пророков, в разделе Писаний – в Книге Плача Иеремии. Очевидно, о Дне Господнем речь идет и в некоторых других местах: Ис 22:5 (תואבצ הוהי ינדאל הכובמו הסובמו המוהמ םוי – «день паники и попрания и смятения у Господа הוהי воинств»); Ис 34:8 (הוהיל םקנ םוי – «день мщения у Господа»); Иер 46:10 (המקנ םוי – «день отмщения»); Ам 3:14 (ידקפ םוי – «день посещения Моего»); Ам 6:3 (ער םוי – «день бедствия», или «злой день»; Зах 14:7 (הוהיל עדוי אוה דחא־םוי – «единственный день, ведомый только Господу»); Мал 3:19 רונתכ רעב ...םוי) – «день, пылающий как печь»).

Отдельного рассмотрения требуют заключительные слова Книги Иезекииля: המש | הוהי םוימ ריעה־םשו (Иез 48:35b). Эту загадочную фразу можно понять по-разному: «имя городу от (того) дня – Господь там» – или: «имя городу от дня Господня – Шамма (‘там’)». Большинство переводит и интерпретирует ее по первому варианту: трудно представить, чтобы местоимение «там» было названием города, да и перевод «Господь там» вполне соответствует общему контексту заключительных глав книги. Но и допустимость альтернативной интерпретации нельзя совершенно сбрасывать со счетов, тем более что сам масоретский текст предоставляет такую возможность: масореты вставили пасек (| – разделительный знак, предписывающий чтецу делать паузу) не между םוימ и тетраграммой, а между тетраграммой и локативом המש. Так они письменно зафиксировали устную традицию синагогального чтения Иез 48:35, сложившуюся задолго до них. Очень часто в Танахе встречается выражение אוהה םויה – «тот день». Далеко не всегда его следует рас- сматривать как синоним «Дня Господня». Каждый случай требует внимательного анализа контекста, в котором это выражение употреблено. Именно контекст помогает определить, связано ли в том или ином случае словосочетание אוהה םויה с концепцией Дня Господня. То же самое касается выражений ןורחא םוי («последний день»: Ис 30:8. Притч 31:25), םימיה תירחא (ב) («после дней», «в последствие дней»: Быт 49:1. Числ 24:14. Втор 4:30; 31:29. Ис 2:2. Иер 23:20; 30:24; 48:47; 49:39. Иез 38:16. Ос 3:5. Мих 4:1. Дан 10:14), ןימיה ץק («конец дней»: Дан 10:14).

Соколов Арсений - День Господень в книгах пророков - история или эсхатология?

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2025, 149 с.

ISBN 978-5-89647-436-4

Соколов Арсений - День Господень в книгах пророков - история или эсхатология? - Содержание

От автора

Введение День Господень в научных исследованиях История и эсхатология Гибель и спасение

Книга Амоса

Книга Исайи

Книга Софонии

Книга Иезекииля

Книга Авдия

Книга Иоиля

Книга Захарии

Книга Малахии

Последние замечания

Заключение

Библиография