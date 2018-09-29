Отблески света - Оливье Клеман

Клеман - Отблески света
Имя Оливье Клемана хорошо известно в России. Его книги, прежде всего «Roma-Amor. Беседы с патриархом Афиногором» и «Истоки», очень популярны. И каждая новая статья или книга, переведенная на русский зык, встречается в России с неизменным интересом.
Слово Оливье Клемана обладает большой силой и весьма авторитетно, и во многом потому что его позиция не ангажирована. Будучи человеком западной культуры, Оливье Клеман по праву считается глубоким знатоком восточнохристианской традиции.
Он — один из крупнейших богословов, к мнению которого прислушиваются не только православные, но и католики, и протестанты. Будучи открытым ко всем христианским традициям, Клеман, тем не менее, — апологет православной святоотеческой мысли.
Он, если можно так сказать, выстрадал право говорить с позиции православия, которое не досталось ему от предков или было предрешено местом рождения, но избрано свободно, сердцем и разумом.
Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты
Пер. с фр. Серия Современное богословие
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. - 100 стр.
ISBN 5-89647402-5
Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты - Содержание
ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ ДЛЯ РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС И БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА
- Что такое секуляризация? Первое прочтение
- Истоки секуляризации
- О некоторых последствиях секуляризации
- Новая религиозность
- Определить место Церкви
- О «новом веке» христианства
ВЕРА И КРАСОТА
О КРАСОТЕ: КРИЗИС И ОБЕТОВАНИЯ
Кризис красоты
Через декаданс и варварство
Христианство как филокалия
- ИСКУССТВО И ВЕРА
- НЕБОЛЬШОЕ ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ ИКОНЫ
- КРАСОТА КАК ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ
- СОПРИЧАСТНОСТЬ, РОЖДАЕМАЯ КРАСОТОЙ
- Тринитарная антропология во Христе
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
О БОГОСЛОВИИ КРАСОТЫ
ИМЯ И ЛИЦО
О БАХЕ
Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты - КРАСОТА КАК ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ
Как ни странно, возможно, самый актуальный знак Подражания Христу (Imitatio Christi) как творческого метода, как следования Распятому и Преображенному Господу — это красота.
Крест открывает нам иную и, одновременно, ту же самую красоту, ту же, но освобожденную; как если бы таинственная и трагическая красота мира, подобно розе, расцвела на кресте в момент животворящей смер ти Бога, ставшего человеком. Красота, как писал H.A. Бердяев, не может совпасть с удушающей пошлостью мира: она есть «распятие на кресте розы жизни», которая расцветет в тайне жертвы.
Через красоту мы входим в наше жилище. Конечно, дверь в эту красоту приоткрывается лишь в редкие мгновения, и мы не можем там остаться. Но, поскольку красота является личностью, поскольку Христос — красота в личности, красота преображенная, так как она прошла через ужас креста, мы знаем, что она ожидает нас там, где мы ее не ждем. Лик Бога в человеке позволяет нам обнаружить лица людей в Боге.
В картине Иеронима Босха «Несение Креста» дана поразительная эволюция этой распятой красоты — от Христа, образ которого Вероника несет на плате, вплоть до последнего персонажа, и создается впечатление, что «эпидемия» разъедает лица и однажды разложение дойдет до тех морд, глоток и рыл, что кривляются вокруг. Чем дальше от Христа — тем дальше от красоты.
Одно человеческое существо уже окончательно переступило порог красоты, чтобы душой и телом войти в свет, это единственный полностью осуществленный «образ Христа» — Мария, Матерь Божья, в Которой не только разрешается трагедия человеческой свободы, но и снова явлена «сакраментальность» существа. «Она объединяет, — говорит св. Григорий Палама, — всю красоту творения», Она живет «на границе сотворенного и несотворенного».
Одно человеческое существо уже окончательно переступило порог красоты, чтобы душой и телом войти в свет, это единственный полностью осуществленный «образ Христа» — Мария, Матерь Божья, в Которой не только разрешается трагедия человеческой свободы, но и снова явлена «сакраментальность» существа. «Она объединяет, — говорит св. Григорий Палама, — всю красоту творения», Она живет «на границе сотворенного и несотворенного».
Через Нее, утешительницу в Утешителе, образ Христа матерински привлекает нас. Мария — это надежда тех, кто поклоняется тому, о ком Ареопагит говорит нам как о «вечном образце красоты», той красоты, уточняет он, которая «производит всякую сопричастность».
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