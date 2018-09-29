Отблески света - Оливье Клеман

Имя Оливье Клемана хорошо известно в России. Его книги, прежде всего «Roma-Amor. Беседы с патриархом Афиногором» и «Истоки», очень популярны. И каждая новая статья или книга, переведенная на русский зык, встречается в России с неизменным интересом. Слово Оливье Клемана обладает большой силой и весьма авторитетно, и во многом потому что его позиция не ангажирована. Будучи человеком западной культуры, Оливье Клеман по праву считается глубоким знатоком восточнохристианской традиции. Он — один из крупнейших богословов, к мнению которого прислушиваются не только православные, но и католики, и протестанты. Будучи открытым ко всем христианским традициям, Клеман, тем не менее, — апологет православной святоотеческой мысли. Он, если можно так сказать, выстрадал право говорить с позиции православия, которое не досталось ему от предков или было предрешено местом рождения, но избрано свободно, сердцем и разумом. Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты Пер. с фр. Серия Современное богословие М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. - 100 стр. ISBN 5-89647402-5

Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты - Содержание

ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ ДЛЯ РУССКОГО ЧИТАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС И БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА Что такое секуляризация? Первое прочтение

Истоки секуляризации

О некоторых последствиях секуляризации

Новая религиозность

Определить место Церкви

О «новом веке» христианства ВЕРА И КРАСОТА О КРАСОТЕ: КРИЗИС И ОБЕТОВАНИЯ Кризис красоты Через декаданс и варварство Христианство как филокалия ИСКУССТВО И ВЕРА

НЕБОЛЬШОЕ ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ ИКОНЫ

КРАСОТА КАК ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ

СОПРИЧАСТНОСТЬ, РОЖДАЕМАЯ КРАСОТОЙ

Тринитарная антропология во Христе ПРЕОБРАЖЕНИЕ О БОГОСЛОВИИ КРАСОТЫ ИМЯ И ЛИЦО О БАХЕ

Оливье Клеман - Отблески света - Православное богословие красоты - КРАСОТА КАК ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ



Как ни странно, возможно, самый актуальный знак Подражания Христу (Imitatio Christi) как творческого метода, как следования Распятому и Преображенному Господу — это красота.



Крест открывает нам иную и, одновременно, ту же самую красоту, ту же, но освобожденную; как если бы таинственная и трагическая красота мира, подобно розе, расцвела на кресте в момент животворящей смер ти Бога, ставшего человеком. Красота, как писал H.A. Бердяев, не может совпасть с удушающей пошлостью мира: она есть «распятие на кресте розы жизни», которая расцветет в тайне жертвы.

Через красоту мы входим в наше жилище. Конечно, дверь в эту красоту приоткрывается лишь в редкие мгновения, и мы не можем там остаться. Но, поскольку красота является личностью, поскольку Христос — красота в личности, красота преображенная, так как она прошла через ужас креста, мы знаем, что она ожидает нас там, где мы ее не ждем. Лик Бога в человеке позволяет нам обнаружить лица людей в Боге.

В картине Иеронима Босха «Несение Креста» дана поразительная эволюция этой распятой красоты — от Христа, образ которого Вероника несет на плате, вплоть до последнего персонажа, и создается впечатление, что «эпидемия» разъедает лица и однажды разложение дойдет до тех морд, глоток и рыл, что кривляются вокруг. Чем дальше от Христа — тем дальше от красоты.



Одно человеческое существо уже окончательно переступило порог красоты, чтобы душой и телом войти в свет, это единственный полностью осуществленный «образ Христа» — Мария, Матерь Божья, в Которой не только разрешается трагедия человеческой свободы, но и снова явлена «сакраментальность» существа. «Она объединяет, — говорит св. Григорий Палама, — всю красоту творения», Она живет «на границе сотворенного и несотворенного».

Через Нее, утешительницу в Утешителе, образ Христа матерински привлекает нас. Мария — это надежда тех, кто поклоняется тому, о ком Ареопагит говорит нам как о «вечном образце красоты», той красоты, уточняет он, которая «производит всякую сопричастность».