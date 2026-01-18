Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви

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Клеман - Истоки

Истоки - Оливье Клеман
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Один из самых выдающихся православных богословов нашего века, автор многочисленных книг по истории Церкви (по профессии он историк), православному богословию, проблемам современного общества — в свете православного видения жизни, президент Общества верующих писателей Франции, Оливье Клеман родился на юге Франции в семье агностиков и в детстве не был крещен.

Он сам рассказывает, что с ранних лет у него постоянно возникал вопрос о смысле смерти и тем самым — жизни. Он долго искал свой путь, в молодости активно занимался политикой (принимал участие в движении Сопротивления в годы второй мировой войны). Потом он стал интересоваться разными восточными религиями (индуизмом, буддизмом…).

Движимый интересом к Востоку, Оливье Клеман познакомился с книгой православного богослова Владимира Николаевича Лосского "Очерк мистического богословия Восточной Церкви" (Париж, 1944; русс. пер. В. А. Рещиковой в Богословских трудах, сб. 8, Москва, 1972). Подружившись с самим В. Н. Лосским в 1952 году, О. Клеман, тридцати лет, принял крещение в Православной Церкви.

До смерти В. Н. Лосского (1903—1958) О. Клеман был его самым одаренным учеником — по словам самого Вл. Лосского — и близким другом. Оливье Клеман был также тесно связан с другим русским богословом, Павлом Николаевичем Евдокимовым (1901—1970).

Таким образом, он вошел в тесный контакт, лично или через книги, с теми, кто на Западе развивал наследие русского православного возрождения конца XIX — начала XX в. Наследие это, с одной стороны, русская религиозная философия, с другой — возрождение святоотеческого богословия после нескольких веков «вавилонского пленения» православного богомыслия, как говорил об этом о. Георгий Флоровский.

Оливье Клеман оказался в тесной связи со средой русских, принадлежавших к поколению изгнанных из России в начале двадцатых годов и обосновавшихся в Париже.

Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви

Перевод с французского

Центр по изучению религий

Издательское предприятие «Путь», Москва 1994 Катехизис.

Olivier Clément

SOURCES

Les mystiques chrétiens des origines

Textes et commentaires

Éditions Stock, 1986

Перевод с французского Г. В. Вдовиной под редакцией А. И. Кырлежева

Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви - Содержание

Предисловие Николая Лосского

ОТ АВТОРА

Часть первая. О ПОНИМАНИИ ТАИНСТВА

  • Глава I. ПОИСК, ВСТРЕЧА, РЕШЕНИЕ

  • Глава II. БОГ СОКРЫТЫЙ, БОГ ВСЕЛЕНСКИЙ

  • Глава III. БОГОЧЕЛОВЕК

  • Глава IV. БОГ: ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ

  • Глава V. ПРИЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Часть вторая . ПОСВЯЩЕНИЕ И БОРЬБА

  • Глава I. ЭККЛИСИЯ: МЕСТО ВОЗРОЖДЕНИЯ

  • Глава II. ВНУТРЕННЯЯ БИТВА

  • Глава III. ВЕРА И СМИРЕНИЕ

  • Глава IV. ОТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ СТРАСТЕЙ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОМЫСЛОВ

Часть третья. ПОДСТУПЫ К СОЗЕРЦАНИЮ

Глава I. О МОЛИТВЕ

  • 1 . Что значит молиться?

  • 2. Испытания

  • 3. Временные и пространственные условия молитвы

  • 4. Как надо молиться

  • 5. Стать молитвой

Глава II. СЛАВА БОЖИЯ, СОКРЫТАЯ В СУЩИХ

Глава III. ВХОЖДЕНИЕ — ИСХОЖДЕНИЕ

  • 1 . У пределов Недостижимого

  • 2. Любовь и опьянение

  • 3. Первые слова: мрак, свет, обитель, внутреннее рождение

  • 4. Некоторые свидетельства. Безграничное, Божественное объятие, рождение тела славы

  • 5. Мученичество как опыт смерти-воскресения

  • 6. Обожение

Глава IV. ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ

  • 1 . Основания любви

  • 2. Требования любви

  • 3. Парадоксальная мораль

  • 4. В мире, но не от мира

ПРИМЕЧАНИЯ (патристический справочник)

СПИСОК ИЗДАНИЙ, использованных автором в работе над книгой

Оливье Клеман - ИСТОКИ - Богословие отцов Древней Церкви - От автора

Эта книга — не популяризаторская, но, скорее, информационная, «огласительная», по характеру. Сегодня для большинства людей христианство — это нечто неизвестное, причем лишенное даже экзотической привлекательности из-за бесконечных искажений и карикатур. В ответ на многочисленные просьбы я попытался в этой книге предоставить слово величайшим свидетелям Единой Церкви, общего всем христианским исповеданиям Предания, которое только и делает возможным «экуменизм во времени», то есть памятование об изначальном опыте.

Предание — не буква, повторяемая одними и отвергаемая другими или же подвергаемая препарированию в научных целях. Предание — выражение spiritus juvenescens, «духа юности», как сказали бы мы вслед за Иринеем Лионским. Это глубинная, но живая память о вдохновении, о великой «Пасхе», великом переходе Богочеловека к Богочеловечеству и универсуму, как говорили русские религиозные философы начала века, которых я охотно признаю своими учителями.

Конечно, по сравнению с IV—VII веками наша духовная восприимчивость глубоко изменилась. После Аушвица, Хиросимы и ГУЛАГа, среди окончательного крушения того общества, в котором христианство отчасти превратилось в grande dame свободы, в «господствующую идеологию», более невозможно говорить о вере так, как во времена христианской цивилизации Живой Бог для нас отныне не Владыка мира, но распятая Любовь. Однако нужно заметить, что свидетели, чьи голоса звучат в этой книге, жили либо в эпоху гонений, в обществе, колеблющемся между скептицизмом и гнозисом, либо в момент зарождения монашеского Движения, твердо и страстно утверждавшего наперекор соблазнам «устроенности» неустранимый нонконформизм личности, «опьяненной Богом» и «после Бога почитающей брата своего как бы Богом».

Необходимо также вместе с Ньюманом напомнить, что в первых аккордах симфонии обычно звучат одновременно, в едином взрыве вдохновения, те мотивы, что в дальнейшем развиваются последовательно. В конечном счете V Вселенский Собор в 553 году заявил, что Бог «принял смертное страдание во плоти». Признаюсь: в отборе материала для этой книги мною руководила преемственность Предания в современности, то видение, что было выражено Достоевским, интуиции и устремления нашей плодотворной эпохи, в ночном мраке которой подспудно вызревают огненные семена.

Свидетелей, слова которых я собрал в этой книге, мы называем отцами. Одни из них были мучениками, этими первыми мистиками. Другие — монахами, обитателями гор и пустынь. Третьи — великими умами, просвещенными Святым Духом даже в самой их безоглядности (которую Предание сумело уравновесить через консенсус, то есть их согласие с другими отцами). Многие были епископами, пастырями местных Церквей, пользовавшихся в то время значительной автономией даже во взаимном общении, — пастырями, избранными общиной и проповедовавшими ей единственную «Весть», способную и сегодня пробиться к нам сквозь глубочайшее отчаяние нашего нигилизма: «схождение» Бога, ставшего человеком, в смерть и в ад, чтобы победить все виды смерти и ада.

В ту пору мистика не анализировалась в терминах религиозной психологии, как это происходит сегодня на Западе. Смерть и воскресение Христа были ключом к пониманию жизни и Вселенной, ключом великих метаморфоз. Некоторые из них стали как бы свечами или факелами, концентрирующими «свет и пламя», дарованные всем в огненной плоти Библии и таинств, в Церкви как «таинстве» Распятого и Воскресшего, воскрешающего нас и преображающего в Себе весь космос. В отличие от наших нескончаемых дебатов о церковной «институции», «церковное бытие», по выражению одного современного греческого богослова, воспринималось как сама реальность личности в общении, как пасхальное бытие, несущее в себе обетование воскресения человечества и мира.

Эта книга предлагает прежде всего доктринальный подход, размышление скорее в таинстве, чем о нем, ибо, по слову Евангелия, надлежит «возлюбить Господа Бога всем разумением». Затем речь пойдет о пути аскезы, «о духовной брани, более жестокой, чем людские сражения», но ведущейся в одиночку. Наконец, мы коснемся созерцания, ярчайшим выражением которого является способность любить — творческая любовь, ибо она причастна любви Самого воплощенного и распятого Бога. Кроме того, мы надеемся, что эта книга поможет лучше определить место христианства в его отношении к миру религий и миру атеистических воззрений. Возможно, фундаментальные темы Божественного Три-Единства, а также Богочеловечества позволят сконцентрировать и по-новому осветить как универсальный и традиционный опыт Божественного, так и современный западный опыт человеческого.

Клеман - Смысл Земли

Views 813
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author esxatos
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