Когда мне было 20, один друг поделился со мной житейской мудростью: «В 20 ты идеалист, в 30 - реалист, а в 40 - циник». Мне, законченной идеалистке и верующей, это утверждение показалось смешным: я и представить не могла, что так когда-нибудь можно будет сказать обо мне. Но я постоянно повторяла его, жалея остальное человечество.

Теперь, когда мне хорошо за 40, я вынуждена признать, что все мои усилия и оптимистичный настрой ни к чему не привели: я стала циником. Христианкой, но всё-таки циником. Мне никогда не нравилось это слово. В нём есть негатив, горький взгляд на жизнь и отношения. Вот что писал о циниках Оскар Уайльд: «Циник - это человек, который всему знает цену и ничто не в состоянии оценить». И хотя я никогда не хотела быть такой, жизнь в падшем мире оставила на мне свой отпечаток и сделала мои мечты о будущем не такими уж радужными. Так действует разочарование. Оно меняет вас и ваше отношение к Богу и окружающим. Зигмунд Фрейд, всемирно известный невролог и основатель психоанализа, писал: «В глубине сердца я не могу избавиться от уверенности, что мои дорогие собратья, за некоторым исключением, никчёмны».

Какое ужасное заключение после стольких лет, посвящённых исследованиям и помощи людям. И всё же, даже несмотря на собственную приверженность христианству, я чувствовала, что моё сердце ведёт меня по той же траектории и к такому же выводу, и это должно было прекратиться! Но как? Должен был быть другой путь - путь, на котором жизнь на Земле не уничтожала бы преданность человека Богу и Его целям.

Джастин и Айрин Рентон - Исцеление раненого идеалиста

Издатель ИП Михеев В. В., 2019. - 136 с.

ISBN: 978-5-6042946-0-4

Джастин и Айрин Рентон - Исцеление раненого идеалиста - Содержание

Раненый идеалист

1. Зачем реалист, идеалист и циник перешли дорогу?

2. Что ранит идеалиста?

3. Изучение Библии: Илия

4. Пара слов о жалости к себе

5. Изучение Библии: Пётр

6. От идеализма к вере - 1 Петра

7. Циничный вопрос и мудрый ответ

8. Реализм с верой

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