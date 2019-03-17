Учение Августина — одна из вершин христианской философско-богословской мысли. Но не только учения крупнейших церковных писателей, таких как Ориген, каппадокийцы или Августин, определяют дальнейшее развитие философии. Не менее важны интеллектуально-культурный фон и социальный контекст последующих столетий.

Поэтому трудно оценить завершение патриотической эпохи и переход к эпохе схоластического философствования без осмысления основных принципов образования, сформировавшихся в христианском эллинистическом мире в I-V вв., а также механизма передачи знания средневековому латинскому миру последующих веков. Мы говорим об учебных заведениях, существовавших в империи, и о программах, по которым велось преподавание.

Дмитрий Викторович Шмонин - Введение в средневековую философию. Патристика

Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013 г. —152 с.

ISBN 978-5-88812599-1

Дмитрий Викторович Шмонин - Введение в средневековую философию. Патристика - Содержание

1. Понятие средневековой философии

1.1. Средние века и средневековая философия

1.2. «Иерусалим»: религиозные основания средневековой философии

1.3. Специфические черты средневековой философии

2. Начало христианского мышления. Интеллектуальное окружение раннего христианства (конец I—III вв.)

2.1. Апостольские отцы конца I — середины II в

2.2. Примеры античной критики христианства

2.3. Неоплатонические учения

2.4. Гностицизм и христианство

2.5. Апологетика. Споры о философии

3. Греческая патристика IV-VII вв

З.1.Оригенизм и его противники. Антиохийская школа

3.2. Философский аспект тринитарно-христологических споров

3.3. Каппадокийское богословие

3.4. Апофатическое богословие. Псевдо-Дионисий Ареопагит

3.5. Продолжение богословских споров: Максим Исповедник. Иоанн Дамаскин

4. Латинская патристика IV-VII вв

4.1. Развитие патристики на Западе

4.2. Философско-богословское учение Августина

5. У истоков схоластики

5.1. Позднеантичная ученость и принципы образования. «Семь свободных искусств». Мар циан Капелла. Кассиодор. Исидор Севильский. Беда Достопочтенный

5.2. Формирование схоластического метода: Боэций

Рекомендуемая литература

Приложение. Период патристики (I-VIII вв.): события и персоналии

Дмитрий Викторович Шмонин - Введение в средневековую философию. Патристика - 1. ПОНЯТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ. 1.1. Средние века и средневековая философия

Понятие «Средние века» и средневековая эпоха. Существует выражение, удачно определяющее понятие эпохи как хорошо различимый отрезок истории. Средние века представляют собой более чем тысячелетний отрезок мировой истории, охватывающий период с V по XVI в.

Началом Средних веков считается 476 г., когда произошло низложение императора Ромула Августула вождем германских наемников Одоакром, ознаменовавшее падение Западной Римской империи. Это событие, однако, не было исключительным в ряду военных и политических катаклизмов, сотрясавших метрополию и ее провинции в V в. Еще в 410-411 гг. вестготы, возглавляемые Аларихом, разорили «Вечный город», а в 418 г. в Аквитании, со столицей в Тулузе, возникло вестготское государство. Вскоре (429) в Северной Африке создают свое королевство вандалы, вытесненные вестготами с Пиренейского полуострова. Движение гуннов по Европе в середине V в. заставило остготов перемещаться через Восточную Римскую империю в Италию, где Теодорих в 493 г. сверг Одоакра и образовал остготское королевство со столицей в Равенне. В 486 г. в Галлию вторглись франки, создавшие во главе с Хлодвигом франкское королевство, которое стало быстро расти и укрепляться.

Были и другие историко-культурные даты, задающие новую перспективу истории Европы: 313 г. — совместный эдикт императоров Константина (Запад) и Ликиния (Восток) о признании христианства официальной религией обеих частей империи; 380 г. — эдикт императора Феодосия об исключительном статусе христианства как государственной религии в империи и о запрещении иных культов; 529 г. — закрытие по указу Юстиниана афинской Академии, последнего центра античной философии. Иногда окончательный переход от Античности к Средним векам связывают с попыткой объединения при франкском короле Карле Великом (768-814) романо-германских племен в некое сообщество — «populus christianus», «христианский народ», ознаменовавшейся коронацией Карла 25 декабря 800 г. как императора Священной Римской империи и фактическим обособлением западного христианского мира от византийского христианского Востока.

Завершением средневековой эпохи следует считать 1517 г. — начало Реформации в Германии, превратившей цивилизацию средневекового Запада в мир различных, сосуществующих на относительно равных условиях культур, ни одна из которых уже не имела права на исключительность, «католичность».

По поводу «верхней кромки» Средневековья тоже существует известное разнообразие мнений: 1453 г. — захват турками Константинополя и падение Византии; 1492 г. — открытие Америки и ознаменованная падением Гранадского халифата окончательная победа Реконкисты в Испании; 1609 г. — завершение Нидерландской буржуазной революции; 1648 г.— окончание Тридцатилетней войны. Сам термин «Средние века» появился в XVII в. и первоначально касался истории языкознания, обозначая один из этапов развития латинского языка. «Золотой век» классической античной латыни по этой схеме завершился в царствование династии Антонинов (конец I-II в.); упадок латинского языка, испорченного варварскими диалектами и безграмотным употреблением («infima latinitas» — «низкая латынь»), относился к XIV-XV вв., а для тысячелетнего «промежуточного» периода было найдено название «средний» и в хронологическом, и в качественном смыслах («media latinitas» — «средняя латынь»). Вскоре, однако, понятие среднего времени было перенесено на социальную историю. В университетской науке это произошло в 1631 г. благодаря профессору немецкого университета в Халле Христофору Келлеру (Cellarius, 1638-1707), который выпустил в свет сочинение под названием «История среднего времени» («Histo-гіа medii aevi») как часть «Всеобщей истории, разделенной на древнюю, среднюю и новую». Так средней, средневековой начали называть эпоху между Античностью и Новым временем (включая Возрождение как некий переходный период, имеющий историко-культурное значение и не являющийся самостоятельным в социально-экономическом отношении).