Игорь Евлампиев - Неискаженное христианство и его первоисточники - Монография

Евлампиев - Неискаженное христианство и его первоисточники - Монография
На протяжении многих веков европейская философия находилась под существенным влиянием христианского учения и христианской церкви. Только с XVIII в. возникла тенденция не просто к обособлению философии от христианства и от религии как таковой, но даже к отрицанию значения религиозных представлений для философии. Усиление этой тенденции привело на протяжении двух столетий к естественному результату: большинство современных философов не считают себя связанными с религиозными идеями, причем этот процесс изображается как «прогресс», поскольку он интерпретируется как освобождение философии от «диктата» религии и достижение ею своей окончательной и «свободной» формы, отвечающей ее сущности.
Нельзя отрицать, что возникновение этой тенденции в XIX в. имело под собой веские основания. Церковное учение на протяжении столетий ограничивало свободу философской мысли с помощью непреклонных требований догматической правильности. Великие европейские мыслители никогда не считались с этими искусственными ограничениями и протестовали против самого желания подчинить философскую мысль внешним для нее целям. Однако означает ли это, что философия вообще должна порвать связи с религией и видеть в ней только препятствие для полноты раскрытия человеческой свободы? Вновь обратившись к авторитету великих мыслителей прошлого, мы найдем однозначный ответ на этот вопрос: философия, полностью порвавшая с религией и не несущая в себе религиозных представлений, вообще недостойна своего имени и не отвечает своей сущности. Главная задача философии заключается в том, чтобы помогать человеку осознавать его абсолютность и бесконечность, раскрывать бесконечное измерение его бытия. Но постижение бесконечной сущности человека, ведущее к практической реализации этой сущности в мире, – это и есть религиозность, понятая в самом общем и самом естественном для философии смысле.
Отвергая какую бы то ни было связь с религией, философия отрицает существование указанного бесконечного измерения в человеке, но это означает, что она понимает человека как конечное существо, подчиненное тем же законам, что и вся природа. Это приводит к тому, что человек перестает понимать себя, утрачивает чувство своей сверхприродности, начинает рассматривать себя как природный «механизм» (или как «суперкомпьютер», в современной терминологии). Тем самым он утрачивает представление о высших целях своего бытия и о смысле своей жизни.
Именно это происходит в современном мире. Кризис цивилизации, утратившей понимание подлинных целей своего существования, одновременно есть кризис самого человека, не осознающего себя как абсолютное, бесконечное существо. И это во многом связано с кризисом философии, которая перестала быть высшим и важнейшим знанием о человеке и стала необязательным дополнением к науке.
Таким образом, отречение философии от своей сущности наиболее явно проявляется именно в отрицании ее связи с религией. Но задумаемся еще раз, почему многие серьезные европейские мыслители вели борьбу против попыток религии повлиять на философскую мысль. Ответ заключается в раскрытии неоднозначности самой религии, самого христианства. Христианская церковь на протяжении веков навязывала мнение о том, что только она является наследницей Иисуса Христа и «владелицей» его учения, что ее бесконечная борьба с различными уклонениями от догматического учения имеет целью только одно –
сохранить чистоту того Откровения, которое принес Иисус Христос. В этом убеждении заключается то радикальное искажение европейского мировоззрения, которое, сохраняясь на протяжении многих веков, привело к тому, что вся наша цивилизация оказалась глубоко ущербной в своих основаниях. Только в ХХ в., когда было обнаружено большое количество древних текстов, показывающих, насколько сложными и многообразными были представления первых христиан, мы смогли правильно понять, что на самом деле является подлинным, а что поддельным и ложным в христианской традиции.
Евлампиев, И.И. Неискаженное христианство и его первоисточники - Монография
Игорь Иванович Евлампиев. [Источник: Соловьёвские исследования. Выпуск 4(52) 2016 - 4(56) 2017 ]
Электронное издание: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 224 с.
Электронное издание: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 224 с.
Игорь Евлампиев - Неискаженное христианство и его первоисточники - Монография - Содержание
Предисловие
ГЛАВА 1. КАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ
- 1.1. Маркион и проблема исходных текстов христианства
- 1.2. Искажение христианского благовестия
- 1.3. Иисус Христос и назорейство
- 1.4. Иоанн Креститель Назорей и его вера
ГЛАВА 2. АПОКРИФ ИОАННА
- 2.1. Откровение Иоанна против Апокрифа Иоанна
- 2.2. Образ божественного мира в Апокрифе Иоанна
- 2.3. «Грех» Софии и рождение несовершенного мира
- 2.4. Трагедия истории и вера в спасение (историософия и сотериология христианства)
- 2.5. Проблема дохристианского гностицизма
ГЛАВА 3. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФИЛИППА
- 3.1. Гордость быть христианином
- 3.2. Мария Магдалина и Иуда против Петра и Павла
- 3.3. Истина и любовь против несовершенства и смерти
- 3.4. Рождение христианской философии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О МОНОГРАФИИ И.И. ЕВЛАМПИЕВА «НЕИСКАЖЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО И ЕГО ПЕРВОИСТОЧНИКИ»
- М.И. НЕНАШЕВ «УМЕРЕВ, ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…»
- А.Л. РЫЧКОВ ГНОСТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
- К.Л. ЕРОФЕЕВА В ПОИСКАХ НОВЫХ СМЫСЛОВ
- ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
- М.И. НЕНАШЕВ РАССУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОТВЕТА И.И. ЕВЛАМПИЕВА
если кратко, то автор считает гностическую версию христианства аутентичной
Спасибо.... надо будет почитать.....