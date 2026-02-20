Библия и христианская древность - научный журнал

«Библия и христианская древность» (Bible and Christian Antiquity) — научный журнал Московской духовной академии. Журнал был создан на кафедре богословия Московской духовной академии. В нём публикуются оригинальные тексты на древнегреческом, латинском и восточных языках, переводы, комментарии, исследования, рецензии, аннотированные библиографии (тематические или по авторам) монографий и журналов по библеистики, патристике, истории христианства на Востоке и Западе. В качестве основных целей и задач журнала представление новых научных материалов по исследованиям и переводам, рецензий на публикации отечественных и западных исследователей.
Планируется работа в следующих направлениях: переводы, исследования канонических текстов Священного Писания, апокрифов и межзаветной литературы, рецензии, аннотированная библиография монографий (по авторам и темам), журнальных выпусков и отдельных статей, посвящённых Библии и сопутствующей тематике. В разделе христианской древности особое внимание будет уделено комментированным переводам с древних языков, а также публикациям по различным разделам патристики.
Библия и христианская древность - 1-1 - 2019
Научный журнал по библеистике и истории христианской мысли
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019. — Т. 1. — № 1. — 240 с.ISSN 2658-7815
Список сокращений
Предисловие главного редактора
ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Издания и переводы
- Евсевий Кесарийский - Толкование на 37-й псалом (часть 1) / критическое издание грузинского текста, перевод с грузинского, вводная статья, комментарии священника Сергия Кима
- Святитель Кирилл Александрийский - Толкование на Послание к Римлянам (из катен) / перевод с древнегреческого, вводная статья и комментарии иеромонаха Феодора (Юлаева)
Патристическая экзегеза
- Диакон Сергий Кожухов - Текст Иеремии 1, 5 и 7, 18 в экзегезе Оригена
Священная история
- Священник Андрей Выдрин - Историописание в Древнем Израиле и писцы царя Езекии
Межзаветная литература
- Илья Сергеевич Вевюрко - Аллегорическая интерпретация Священного Писания в кумранских пешарим
- Экзегеза Священного Писания в других христианских конфессиях
- Священник Антоний Борисов - Новаторство или преемственность? Особенности и религиозно-исторический контекст экзегезы Мартина Лютера
Филология и лингвистика
- Диакон Николай Шаблевский - Императив и деонтика в Пятикнижии: специфика греческого (LXX), латинского (Vulg) и арамейских переводов
РЕЦЕНЗИИ
- Диакон Николай Шаблевский - Рецензия на: Эйделькинд Я. Д. Песнь песней: перевод и филологический комментарий к главам 1–3. М.: РГГУ, 2015
- Диакон Николай Шаблевский - Рецензия на: Паралипомены Иеремии пророка (Четвертая книга Варуха) / перевод, комментарий и религиозно-исторический очерк И. С. Вевюрко. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017
Библия и христианская древность - 2 - 2019
Научный журнал по библеистике и истории христианской мысли. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019.
Т. 2. — No 2. —320 с.
Переводы, исследования и комментарии
Издания и переводы
- Иосиф Хаззайа. Книга глав о ведении. Новооткрытые фрагменты / критическое издание сирийского текста, перевод с сирийского, предисловие и примечания Максима Глебовича Калинина
- Святитель Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна (новонайденные фрагменты) / перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева)
- Святитель Фотий Константинопольский. Амфилохии. Трактат 1 / перевод с древнегреческого, предисловие и примечания Дмитрия Евгеньевича Афиногенова
- Богословский диалог православных и антихалкидонитов (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 1: Предисловие. Введение, гл. 1, пп. 1–3 / перевод с новогреческого, предисловие и комментарий Михаила Андреевича Вишняка
Богословско-философская экзегеза
- Григорий Исаакович Беневич, Дмитрий Александрович Черноглазов. Мистическое богословие и экзегеза Преображения у преподобного Максима Исповедника
Поздневизантийское богословие и полемика
- Михаил Андреевич Вишняк. Уврачевание арсенитского раскола в 1310 г. и святитель Афанасий I, патриарх Константинопольский
- Дмитрий Сергеевич Бирюков. Тема Божественных энергий как «привходящего» в паламитском учении: смысл, исторический контекст, контекст учения о природе богословского языка
- Тимур Аркадьевич Щукин. «Он превзойдёт собственную природу»: тема самообращённости ума в «Слове на житие преподобного Петра Афонского» святителя Григория Паламы и в Enneades V.3
Библия и герменевтика
Иеромонах Филофей (Артюшин). Богословские и прагматические аспекты дара рассуждения в посланиях апостола Павла
РЕЦЕНЗИИ
- Михаил Георгиевич Селезнёв, Леонид Викторович Шуляков. Рецензия на: Textual History of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible. Vol. 1A: Overview articles / ed. by A. Lange, E. Tov. Leiden; Boston: Brill, 2016. XLVI + 450 p.; ISBN 978-90-04-23181-8
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Орлов А. А. Подобие Небес: Азазель, Сатанаил и Левиафан в иудейской апокалиптике. М.: Книжники, 2016. 384 с. (Чейсовская коллекция); ISBN 978-5-9953-0486-9
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Орлов А. А. Зеркала Всевышнего: Небесный двойник человека в иудейской апокалиптике / пер. с англ. И. В. Колбутовой. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2018. 384 с.; ISBN 978-5-6040487-0-2
- Диакон Николай Шаблевский. Рецензия на: Книги Маккавеев (τῶν Μακκαβαϊκῶν βίβλοι δ ́) / перевод с древнегреческого, введение и комментарии Н. В. Брагинской, А. Н. Коваля, А. И. Шмаиной-Великановой; под общей редакцией Н. В. Брагинской; научный редактор М. Туваль. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. 632 с.; ISBN 978-593273-375-2
- Диакон Николай Шаблевский. Рецензия на: Полонский П. Библейская динамика. Комментарий на Книгу Бытия. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2016. Т. 1. 720 с.; ISBN 978-5-9907777-1-2
- Священник Иоанн Кечкин. Рецензия на: Нецветаев Д., прот. Жизнь Древней Карфагенской Церкви в Римский период. М.: Арт Волхонка, 2018. 272 с.; ISBN 978-5-906848-36-9
Библия и христианская древность - № 3 (3) – 2019
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г. —— 336 с.
ISSN 2658-7815
ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Издания и переводы
- Иосиф Хаззайа. Книга глав о ведении. Новооткрытые фрагменты / критическое издание сирийского текста, перевод с сирийского, предисловие и примечания Максима Глебовича Калинина (продолжение)
- Святой Беда Досточтимый. Толкование на Апокалипсис, гл. 1–3 / вступительная статья, перевод с латинского и примечания Марии Равильевны Ненароковой
- Богословский диалог православных и антихалкидонитов (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 2: Введение, гл. 1, п. 4–9; гл. 2 / перевод с новогреческого, и комментарий Михаила Андреевича Вишняка
Поздневизантийское богословие и полемика
- Дмитрий Игоревич Макаров. От мариологии до тритеизма: о возможных поздневизантийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан Никейский, Иоанн XI Векк, Георгий Мосхамбар). Часть первая
Аскетика и агиография
- Священник Вячеслав Патрин. Термин «молитва» в «Apophthegmata Patrum». Общий обзор
- Максим Глебович Калинин. Сирийская версия «Жития Иакова Палестинского»
Библия и герменевтика
- Священник Алексей Андреев. Возможность применения новых эпистемологических теорий для интерпретации библейского текста
Филология и лингвистика
- Диакон Николай Шаблевский. Лингвистический профиль Пятикнижия: к вопросу о филологической специфике Священнического кодекса
РЕЦЕНЗИИ
- Антал Гергей Небольсин. Рецензия на: Berger K. Die Apokalypse des Johannes. Kommentar. Freiburg: Herder, 2017. XXIV+1531 S. ISBN 978-3-451-34779-5
- Алексей Сергеевич Кашкин. Рецензия на: Иванов А. Е. Книга Исход: Эксодос и Шемот. М.: Классис, 2017. (Испытайте Писания). 464 с. ISBN 978-5-9909702-1-2
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Небесные посредники: иудейские истоки ранней христологии / ред. Т. Гарсии-Уидобро и А. А. Орлова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2016. (Христианская мысль. Тексты и исследования. Библиотека журнала «Символ»; т. 4) 278 с. ISBN 978-5-9907661-2-9
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Небесный Храм в раннем иудаизме и христианстве / ред. Т. Гарсии-Уидобро и А. А. Орлова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2018. (Христианская мысль. Тексты и исследования. Библиотека журнала «Символ»; т. 7) 304 с. ISBN 978-5-9907661-1-2
- Священник Андрей Выдрин. Рецензия на: Нот М. История Древнего Израиля / пер. с нем. Ю. П. Вартанова. 2-е изд., стереотип. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. (Biblia continua; вып. 2). 497 c. ISBN 978-5-86007-751-5
- Александр Юрьевич Братухин. Рецензия на: Храмов А. В. Обезьяна и Адам. Может ли христианин быть эволюционистом? М.: Никея, 2019. 216 с. ISBN: 978-5-91761-902-6
- Владимир Михайлович Тюленев. Рецензия на: Ведешкин М. А. Языческая оппозиция христианизации Римской империи IV–VI вв. СПб.: Алетейя, 2018. 358 c. ISBN 978-5-906980-80-9 Библия и христианская древность: научный журнал - № 3 (3) – 2019
Библия и христианская древность: научный журнал — № 4 (4) - 2019
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г.— 280 с
ISSN 2658-7815
ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Издания и переводы
- Иосиф Хаззайаэ Книга глав о ведении. Новооткрытые фрагменты. Христологические главы. / критическое издание сирийского текста, перевод с сирийского, предисловие и примечания Максима Глебовича Калинина, Александра Михайловича Преображенского
- Блаженный Августин Гиппонский. Рассуждения о «Послании к Римлянам» / перевод с латинского, вступительная статья и примечания Владимира Михайловича Тюленева
- Святитель Фотий Константинопольский. Амфилохии. Трактаты 223–248 / перевод с древнегреческого, предисловие и примечания Дмитрия Евгеньевича Афиногенова
Поздневизантийское богословие и полемика
- Дмитрий Игоревич Макаров. От мариологии до тритеизма: о возможных поздневизантийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан Никейский, Иоанн XI Векк, Георгий Мосхамбар). Часть вторая Христианское богословие и антропология
- Аркадий Матвеевич Шуфрин. Климент Александрийский и явление христианской субъектности Традиции Восточных христианских Церквей
- Александр Михайлович Преображенский, Максим Глебович Калинин Евхаристическая молитва Иосифа Хаззайи
- Диакон Сергий Пантелеев. Кого воспевали серафимы? Толкование Ис. 6, 3 в византийской и армянской традиции
Библия, экзегеза, герменевтика, филология
- Яков Эйделькинд. Комментарий к Песни песней 8, 13–14
Учебные и методические пособия
- Диакон Сергий Кожухов. учебно-методические материалы по курсу: «Полемика Восточных отцов и христианских писателей Церкви» (Раздел первый: Доникейский период. Ч. 1.1)
РЕЦЕНЗИИ
- Дмитрий Игоревич Макаров. Рецензия на: Максим Исповедник, прп. Амбигвы: Трудности к Фоме (Ambigua ad Thomam), Трудности к Иоанну (Ambigua ad Iohannem) / пер. с др.-греч. Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина; науч. ред. , предисл. Г. И. Беневича. М.: Эксмо, 2020. 992 с. (Византийская философия; т. 18. Smaragdos Philocalias). ISBN 978-5-04-107867-6
- Владимир Михайлович Тюленев. Рецензия на: Раннехристианские жития галльских святых / пер. с латинского А. В. Банникова и др. СПб.: Евразия, 2016. 278 с. ISBN 978-5-91852-153-3
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Тантлевский И. Р. Очерки по истории еврейской религиозно-философской мысли. СПб.: Издательство РХГА, 2016. 268 с. ISBN 978-5-88812-802-2
- Алексей Сергеевич Кашкин. Рецензия на: Инстоун-Брюер Д. Развод и повторный брак в Библии / пер. с англ. А. Карплюка. Черкассы: Коллоквиум, 2016. 446 с. ISBN 978-966-8957-54-З
- Диакон Николай Шаблевский. Рецензия на: Кугел Дж. В доме Потифара. Библейский текст и его перевоплощение / пер. с англ. М. Вогмана. М.: Текст; Книжники, 2010. 476 с. (Чейсовская коллекция). ISBN 978-5-7516-0906-1; 978-5-9953-0079-3
Библия и христианская древность: научный журнал - № 1 (5) - 2020
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. № 1 (5). 280 с.
ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
-
Издания и переводы
- Максим Глебович Калинин, Александр Михайлович Преображенский «Главы о ведении» Раббана Афнимарана. Сирийская и арабская рукописные традиции. Часть I / критическое издание сирийского текста, перевод и комментарии
- Андрей Юрьевич Виноградов Апокрифические «Деяния Иоанна». Часть I / проблемы текстологии, перевод с греческого и комментарии
- Алексей Владимирович Муравьёв Мемра Мар Афрема «Об отшельниках» и основатели «мессалианства» в Эдессе IV века. Часть I: контекст и текст (1–100)
-
Патрология
- Дмитрий Сергеевич Бирюков Использование темы проникновения огня в железо для описания соединения с Богом в восточно-христианском богословии: путь от Оригена до свт. Григория Паламы. Часть I
-
Псевдоэпиграфы и литература Второго храма
- Илья Сергеевич Вевюрко Религиозная мотивация создания ветхозаветных псевдоэпиграфов
-
Библия и философия
- Священник Алексий Волчков В начале был текст. Дерридианская концепция текстуальности и её роль в библейских исследованиях
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- Максим Глебович Калинин Иосиф Хаззайа: Очерк библиографии
РЕЦЕНЗИИ
- Дмитрий Игоревич Макаров Рецензия на: Τούλης Π. Ν. Ο λόγος του Θεοφάνη Νικαίας «Εις την πανάχραντον και παναγίαν, Δέσποιναν ημών Θεοτόκον». Πατερική και δογματική θεώρηση Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing, 2016.(Acta varia academica; vol. 17). 128 σ. ISSN 2241-8318; ISBN 978-618-5146-35-1
- Анна Анатольевна Луппова, Михаил Георгиевич Селезнёв Рецензия на: Anderson J. S. Monotheism and Yahweh’s Appropriation of Baal. London: T&T Clark, 2015. X + 147 p. (The Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies; vol. 617) ISBN-13: 978-0567663948; ISBN-10: 0567663949
- Екатерина Валентиновна Гусарова Рецензия на: Кривец Е. А. Самобытность христианской (коптской) общины Египта и современность М.: ИВ РАН, 2018. 244 с. ISBN 978-5-89282-791-1
- Алексей Сергеевич Кашкин Рецензия на: Бессонов И. А. Пророчества книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование. Царство святых Всевышнего и мировая история СПб.: Алетейя, 2019. 552 с. ISBN 978-5-907189-66-9
- Илья Сергеевич Вевюрко Рецензия на: Ковельман А. Б., Гершович У. Сокрытое и явленное в Талмуде: Очерк нефилософского мышления на исходе античности М.: Индрик, 2016. 448 с. ISBN 978-5-91674-397-5
ХРОНИКА
- Ульяна Анатольевна Исаченко, Глеб Романович Крупнов, Надежда Ивановна Лешкова, Ольга Ивановна Мальнова, Алексей Александрович Шириков (под редакцией Максима Глебовича Калинина) Хроника международной научной конференции «Евангелие от Марка: история и теология» (Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 23–27 сентября 2019 г.)
Библия и христианская древность: научный журнал - № 2 (6) - 2020
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. № 2 (6). 264 с.
ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Издания и переводы
- Максим Глебович Калинин, Татьяна Борисовна Лидская, Александр Михайлович Преображенский, Сергей Сергеевич Туркин. «Главы о ведении» Исаака Сирина. Часть I / сирийский текст, перевод и комментарии
- Андрей Юрьевич Виноградов. Апокрифические «Деяния Иоанна». Часть II. Богословие текста / перевод с греческого и комментарии
Патрология
- Ольга Валерьевна Алиева. Писание как Предание: свт. Василий Великий о Книге Бытия Поздневизантийское богословие и полемика
- Дмитрий Игоревич Макаров. Антипаламизм в раннем творчестве Х.-Г. Бека: русские истоки и католические параллели. Часть I
Библия и лексический анализ
- Юрий Николаевич Аржанов. Концепция познания в Пятикнижии и книгах Пророков. Часть I: История вопроса и лексический обзор
Библия и иконография
- Анатолий Алексеевич Алексеев Преображение: богословие и иконография
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Диакон Николай Шаблевский. Ездра: составитель или писатель ветхозаветных книг
- Дмитрий Николаевич Лебедев. Дитрих Бонхёффер: очерк библиографии
РЕЦЕНЗИИ
- Диакон Николай Шаблевский. Рецензия на: Studies in Semitic Linguistic and Manuscripts: A Liber Discipulorum in Honour of Professor Geoffrey Khan
- Дмитрий Евгеньевич Афиногенов. Рецензия на: Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию
- Протодиакон Владимир Василик. Рецензия на: Полывянный Д. И. Культурная идентичность, историческое сознание и книжное наследие средневековой Болгарии
- Алексей Андреевич Савинов. Рецензия на: Марион Ж.-Л. Эго, или Наделённый собой
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Коэн Ш. Дж. От Маккавеев до Мишны
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Сергий Кожухов. Обзор международной научной конференции: «Мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1, 27): парадигмы мужского и женского в античном христианстве
Библия и христианская древность: научный журнал - № 3 (7) - 2020
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - № 3 (7). - 358 с.
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Александр Владимирович Сизиков - Послание Патриарха Антиохийского Петра III об опресноках в славянской письменности / критическое издание древнерусского текста, перевод, вводная статья, примечания
- Священник Александр Полховский - «Послание к Публию» прп. Ефрема Сирина / перевод с сирийского, предисловие и комментарии исследования
Патрология
- Алексей Александрович Морозов - Диалог сщмч. Мефодия Олимпийского «О воскресении» (CPG 1812) и методология критического издания славянских текстов
Агиография
- Андрей Владиленович Пильгун - Мучитель, лицемер, враг: обличья демона в латинских визионерских текстах VII-XI вв.
Библия, экзегеза, герменевтика, филология
- Яков Эйделькинд - Заметки о том, как читать Песнь песней
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Александр Владимирович Сизиков - «Альтернативный пролог» к греческому тексту Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Илья Сергеевич Вевюрко - Бюллетень международной организации по изучению Септуагинты и смежных текстов. Библиографический обзор. Часть 1: 1968-1978 гг.
КРИТИКА И ДИСКУССИЯ
- Игорь Александрович Бессонов - Авторская реплика по поводу рецензии А. С. Кашкина на книгу «Пророчества Книги Даниила: происхождение, история экзегетики, толкование. Царство святых Всевышнего и мировая история»
- Алексей Сергеевич Кашкин - Ответ на «Авторскую реплику...» И. А. Бессонова
РЕЦЕНЗИИ
- Дмитрий Игоревич Макаров - Рецензия на: Kappes Chr. W, fr. The Epiclesis Debate at the Council of Florence. Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame Press, 2019. 396 p. ISBN: 978-0-268-10637-9 (hardback); 978-0-268-10640-9 (WebPDF); 978-0-268-10639-3 (Epub)
- Алексей Сергеевич Кашкин - Рецензия на: Aramaic Studies. Leiden: Brill, 2015. Vol. 13. 200 p. ISSN: 1477-8351
- Священник Алексей Волчков - Рецензия на: Иннокентий (Павлов), игум. Как жили и во что верили первые христиане: Учение двенадцати апостолов. М.: Эксмо, 2017. 736 с. (Религиозный бестселлер) ISBN 978-5-04-004369-9
- Андрей Валентинович Пикин - Рецензия на: Европа святых. Социальные, политические и культурные аспекты святости в Средние века / отв. ред. С. А. Яцык. СПб.: Алетейя, 2018. 324 с. ISBN 978-5-906980-87-8
- Алексей Сергеевич Кашкин - Рецензия на: Эйгус Дж. Эволюция еврейской религиозно-философской мысли: от библейских времён до середины ХХ века / пер. с англ. В. Гопмана, под ред. Н. Итенберга. Кн. 1. От возникновения монотеизма до начала Нового времени. Кн. 2. Обзор новейших течений в еврейской религиозной философии. М.: Новый хронограф, Иерусалим: Даат/Знание, 2019. 708 с. ISBN 978-5-94881-445-2
- Матвей Сергеевич Сысоев - Рецензия на: Грачёв М. В. Античная философия религии. От зарождения до Аристотеля. М.: Ленанд, 2018. 400 с. ISBN 978-5-9710-5222-7
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Николай Шаблевский - Обзор международной научной конференции, посвящённой 1600-летию со дня преставления блаженного Иеронима «Иероним и Рим» (Институт патристики «Августинианум», 30 сентября - 3 октября 2019 г., улица Павла VI, 25 - 00193, Рим)
- Диакон Николай Шаблевский - Защита докторских диссертаций (Dissertazioni di Dottorato) в Библикуме в 2019-2020 гг.
Библия и христианская древность - № 4 (8) - 2020
научный журнал
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. № 4 (8). 300 с.
ISSN 2658-7815
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТОВ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Протоиерей Леонид Грилихес Опыт реконструкции изосиллабической поэзии Нового Завета. Часть 1 / под редакцией М. Г. Калинина
- Диодор Тарсийский Предисловие к Толкованию на псалмы (фрагмент) / перевод с греческого, вступительная статья и комментарии Е. А. Заболотного
- Блаженный Августин Гиппонский Разъяснение некоторых положений из Послания к Римлянам. Часть II / перевод с латинского, вступительная статья и комментарии В. М. Тюленева
ИССЛЕДОВАНИЯ
-
Патрология
- Тимур Аркадьевич Щукин Кому служат ангелы? учение Иоанна Филопона об ангельском мире в контексте христологической полемики середины VI в.
- Поздневизантийское богословие и полемика
- Дмитрий Игоревич Макаров Антипаламизм в раннем творчестве Х.-Г. Бека: русские истоки и католические параллели. Часть II
-
Библейская критика
- Андрей Валентинович Лаврентьев Критика Документальной гипотезы и проблема происхождения Пятикнижия в теоретических разработках Рольфа Рендторффа
-
Библия и древняя история
- Архимандрит Сергий (Акимов) Палестинский поход египетского фараона Сусакима в Библии и вне библейских источниках
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Дмитрий Фёдорович Бумажнов Звёздное небо монаха Барсаумы. Индивидуальный завет с Богом и истоки столпничества
- Илья Сергеевич Вевюрко Бюллетень международной организации по изучению Септуагинты и смежных текстов. Библиографический обзор. Часть 2: 1979–1989 гг.
- Евгений Юрьевич Колодный Библиографический обзор ключевых комментариев на Послание к Евреям (сер. XIX — XXI в.)
РЕЦЕНЗИИ
- Константин Викторович Неклюдов Рецензия на: Ince S. Kulturelle Verдnderungen in Galilдa in der hellenistischen und frьhrцmischen Zeit. Kamen: Hartmut Spenner, 2017. (Kleine Arbeiten zum Alten
- und Neuen Testament; Bd. 13). 356 S. ISBN 978-3899911886
- Диакон Николай Шаблевский Рецензия на: Aramaic Studies. Leiden: Brill, 2016. Vol. 14. 264 p. ISSN: 1477-8351
- Священник Алексей Волчков Рецензия на: Аликин В. А. История и практика собраний в Ранней Церкви. СПб.: Изд. СПбХу, 2018. 401 с.; табл. (Монографии СПбХу). ISBN 978-966-8957-55-0
- Илья Сергеевич Вевюрко Рецензия на: Кудрявцева К. Г. «жена, облечённая в солнце»: происхождение образа. М.: РГГу, 2015. 334 с. ISBN 978-5-7281-1765-0
- Алексей Андреевич Савинов Рецензия на: Агамбен Дж. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам / пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (Интеллектуальная история). 224 с. ISBN 978-5-4448-0740-8
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Максим Глебович Калинин Обзор научно-практической конференции «Семантика грамматических маркеров в семитских языках и подходы к её описанию» (12–13 февраля, 2020 г.)
- Диакон Николай Шаблевский Обзор защит кандидатских диссертаций в Московской духовной академии за 2018–2020 гг
Библия и христианская древность: научный журнал - № 1 (9)
Главный редактор: диакон Сергий Кожухов
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - № 1 (9). - 308 с.
ISSN 2658-7815
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТОВ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Протоиерей Леонид Грилихес - Опыт реконструкции изосиллабической поэзии Нового Завета. Часть 2. Мф. 23, 13-36: Горе вам, книжники и фарисеи
- Священник Александр Трейгер - Послание патриарха Александрийского Марка III игумену Георгию Дамиеттскому. Издание арабского текста, русский перевод, вступительная статья и комментарии
ИССЛЕДОВАНИЯ
Патрология
- Александр Юрьевич Братухин - «Преложение» (μεταβολή) веществ в учении Климента Александрийского
- Священник Михаил Асмус - Образный мир Леонтия, пресвитера Константинопольского. Часть 1
Христианская папирология
- Алексей Дмитриевич Пантелеев - Папирусы, история гонений и агиография
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Диакон Николай Шаблевский - Толкование блж. Иеронимом Стридонским Дан. 2, 4а-11
- Илья Сергеевич Вевюрко - Бюллетень международной организации по изучению Септуагинты и смежных текстов. Библиографический обзор. Часть 3: 1990-1998 гг.
- Алексей Сергеевич Кашкин - Журнал для исследования Ветхого Завета. Библиографический обзор. Часть 1: 1976-1977 гг.
РЕЦЕНЗИИ
- Вадим Валентинович Серов - Рецензия на: Dirschlmayer M. Kirchenstiftungen romischer Kaiserinnen vom 4. bis zum 6. Jahrhundert - die Erschliessung neuer Handlungsspielraume. -Mϋnster: Aschendorff Verlag, 2015. - X, 268 S. (Jahrbuch fϋr Antike und Christentum Erganzungsband. Kleine Reihe; Bd. 13). ISBN 978-3-402-10920-5
- Диакон Николай Шаблевский - Рецензия на: Aramaic Studies. Leiden: Brill, 2017. Vol. 15. 276 p. ISSN 1477-8351
- Александр Владиславович Михайловский - Рецензия на: Гринбаум Д. Г Даймон в эллинистической астрологии: происхождение и влияние / пер. с англ. Г. Н. Зеникова. М.: [Б. и.], 2019. 598 с.
- Екатерина Валентиновна Гусарова - Рецензия на: Кобищанов Ю. М. Очерки истории христианских цивилизаций. Опыт пробной публикации глав / отв. ред. H. Н. Лисовой. М.: Индрик, 2016. 282 с. ISBN 978-5-91674-436-1
- Диакон Николай Шаблевский - Рецензия на: Стерн Д. Комментарий к Еврейскому Новому Завету / пер. с англ. В. В. Долбиной, А. В. Долбина; под ред. Дж. Спивака. М.: [Б. и.], 2014. 1157 с.
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Сергий Кожухов - Хроника научно-богословских конференций конца 2020 - начала 2021 г.
Библия и христианская древность - № 2 (10) - 2021
научный журнал
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 344 с.ISSN 2658-7815
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТОВ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Протоиерей Леонид Грилихес Опыт реконструкции изосиллабической поэзии Нового Завета. Часть 3. Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19–31)
- Дмитрий Владимирович Смирнов Проповедь Нестория «Против еретиков, о Божественной Троице» (CPG 5691) / перевод с греческого, издание славянского перевода с греческого, предисловие и комментарии
- Олег Михайлович Пушин Энкомий в честь евангелиста Луки / перевод с греческого, вступительная статья и комментарии
ИССЛЕДОВАНИЯ
-
Патрология
- Ханс ван Лоон «Одна ἐνέργεια» у свт. Кирилла Александрийского в «Толковании на Евангелие от Иоанна» (Ин. 6, 53) / перевод с английского иером. Феодора (Юлаева)
- Священник Михаил Асмус Образный мир Леонтия, пресвитера Константинопольского. Часть 2
-
Библейская критика
- Священник Алексий Волчков Теологический проект У. Брюггемана и перспективы библейского богословия в XXI в.
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Алексей Александрович Морозов Обзор изданий коптских текстов в серии «Corpus scriptorum christianorum orientalium». Часть 1
- Илья Сергеевич Вевюрко Бюллетень международной организации по изучению Септуагинты и смежных текстов. Библиографический обзор. Часть 4: 1999–2007 гг.
- Алексей Сергеевич Кашкин Журнал для исследования Ветхого Завета. Библиографический обзор. Часть 2: 1977–1978 гг.
РЕЦЕНЗИИ
- Тимур Аркадьевич Щукин Рецензия на: Walter D. Michael Psellos — christliche Philosophie in Byzanz: Mittelalterliche Philosophie im Verhдltnis zu Antike und Spдtantike. Berlin: W. de Gruyter, 2017. (Quellen und Studien zur Philosophie; Bd. 132). 216 S. ISBN 978-3-11-052733-9
- Михаил Андреевич Вишняк Рецензия на: Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (παρελθόν — παρόν — μέλλον): Μία ἁγιορειτική συμβολή. Ἅγιον Ὄρος: Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, 2018. 841 Σ. ISBN 978-960-7553-38-6
- Иерей Евгений Шилов Рецензия на: Щеглов А. Д. Реформация в Швеции: события, деятели, документы. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 384 с. (Mediaevalia). ISBN 978-5-98712-770-4
- Андрей Валентинович Лаврентьев Рецензия на: Тантлевский И. Р. Очерки по философии Спинозы СПб.: Изд. РХГА, 2018. 200 с. ISBN 978-5-88812-899-2
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Николай Шаблевский Защита докторских диссертаций (Dissertazioni di Dottorato) в Библикуме в 2020–2021 гг
Библия и христианская древность - № 3 (11) - 2021
научный журнал
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 312 с.
Некролог
- Андрей Юрьевич Виноградов Памяти Дмитрия Евгеньевича Афиногенова
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТОВ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Йōханнāн бар Пенкāйē О вере и всех наших православных отцах, трудившихся и преуспевших в ней и право проповедовавших её для созидания Церкви / сирийский текст, перевод, предисловие и комментарии А. В. Тамразова
- Ориген Беседы I и II на Пс. 36. Часть 1 / перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии А. Грюнерт
- Ирина Викторовна Пролыгина К вопросу о медицинской библиотеке свт. Фотия Константинопольского
ИССЛЕДОВАНИЯ
-
Патрология
- Дмитрий Сергеевич Бирюков Использование темы проникновения огня в железо для описания соединения с Богом в восточно-христианском богословии: путь от Оригена до свт. Григория Паламы. Часть II: От языка отождествления к языку узнавания
-
Агиография и гимнография
- Александра Юрьевна Никифорова, Лилия Сергеевна Холкина Святые жены в древнеиерусалимском богослужении: корпус текстов и система топосов
- Нафиса Фаритовна Валиева «житие Лалибэлы»: новые перспективы исследования
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Илья Сергеевич Вевюрко Бюллетень международной организации по изучению Септуагинты и смежных текстов. Библиографический обзор. Часть 5: 2008–2017 гг.
- Екатерина Валентиновна Гусарова Библиографический обзор трудов Б. А. Тураева (1868–1920) по коптологии
НОВЫЕ КНИГИ
- Диакон Сергий Кожухов Новые выпуски серии «Христианских источников» (Sources chrйtiennes) за 2020–2021 гг.
РЕЦЕНЗИИ
- Владимир Михайлович Тюленев Collatio Carthaginensis anni 411. Gesta collationis Carthagenensis. Augustinus, breviculus collationis. Augustinus, ad Donatistas post collationem / ed. von C. Weidmann. Berlin; Boston (Mass.): W. de Gruyter, 2018. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum; Bd. 104). VI, 418 S. ISBN 978-3-11-046967-7
- Тимур Аркадьевич Щукин Рецензия на: The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities / ed. by M. Jeffreys, M. D. Lauxtermann. Oxford: Oxford University Press, 2017. X, 469 p. ISBN 9780198787228
- Ольга Игоревна Тоговева Рецензия на: Пильгун А. В. Потусторонний мир Средневековья. Рай, чистилище, ад и их персонажи в визионерских текстах и миниатюрах из западноевропейских рукописей IX–XV веков. М.: Гамма-пресс, 2019. 467 с. ISBN 978-5-9612-0070-6
- Священник Евгений Шилов Рецензия на: Редькова И. С. Город глазами средневекового монаха (по экзегетическим текстам первой половины XII в.). М.: Центр гуманитарных инициатив; СПб.: Петроглиф, 2020. (MEDIAEVALIA [Series minor]). 432 с.
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Николай Шаблевский, Артема Тарасович Шелест Хроника конференций Московской духовной академии РПЦ, проходивших с 10 по 11 ноября 2021 г.
Библия и христианская древность № 4 (12)- 2021. Научный журнал по библеистике, патристике и истории христианской мысли
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 240 с.
ISSN 2658-7815
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕКСТОВ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Леонтий, пресвитер Константинопольский Проповедь на Рождество Христово (CPG 7899a; BHGa 1914m): древнегрузинский фрагмент 1 / древнегрузинский текст, перевод, вступительная статья и комментарии свящ. Сергия Кима
- Блаженный Августин Гиппонский Разъяснение некоторых положений из Послания к Римлянам. Часть 3 / перевод с латинского, вступительная статья и комментарии В. М. Тюленева
ИССЛЕДОВАНИЯ
Патрология
- Олег Николаевич Ноговицин Аргумент Севира Антиохийского об абсурдности исповедания двух общих природ во Христе, ответная аргументация Иоанна Кесарийского и христологическая полемика монофизитов и халкидонитов VI–VII веков. Ч.1
Литература Второго Храма
- Евгений Юрьевич Колодный Послание к Евреям 7, 3: argumentum ex silentio в контексте ранней иудейской экзегезы
Экзегетика
- Иеромонах Филофей (Артюшин) Под знаком милосердия (Мф. 9, 9–13): проблема соотношения праведности и греха в богословском контексте Евангелия от Матфея
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Диакон Николай Шаблевский Библейская проблематика, содержащаяся в 47-м письме католикоса Тимофея I
- Алексей Сергеевич Кашкин Журнал для исследования Ветхого Завета. Библиографический обзор. Часть 3: 1979 г.
- Вадим Валентинович Серов Журнал церковной истории. Часть 1: Том 71 (2020), выпуск 1. Обзор материалов
НОВЫЕ КНИГИ
- Диакон Николай Шаблевский
- Новые выпуски серии «Корпус восточных христианских писателей» (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium) за 2021 г.
РЕЦЕНЗИИ
- Владимир Михайлович Тюленев Рецензия на: Augustinus. Enarrationes in Psalmos 61–70 / hrsg. H. Müller. Berlin; Boston: W. de Gruyter, 2020. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum; vol. 94/2). VIII, 360 S. ISBN 978-3-11-067159-9
- Дмитрий Игоревич Макаров Рецензия на: The Literary Legacy of Byzantium. Editions, Translations and Studies in Honour of Joseph A. Munitiz SJ / ed. B. Roosen, P. Van Deun. Turnhout: Brepols, 2019. (Βυζάντιος. Studies in Byzantine History and Civilization; vol. 15). 564 p. ISBN 978-2-503-58354-9
- Илья Сергеевич Вевюрко Рецензия на: Нофал Ф. О. Диалектика авраамического символа. М.: ООО «Садра», 2020. (Ислам: классика и современность). 328 с. ISBN 978-5-907041-17-2
- Священник Евгений Шилов Рецензия на: Чугунова Т. Г. Уильям Тиндел: Слово, церковь и государство в раннем английском протестантизме. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. (Mediaevalia). 446 с. ISBN 978-5-98712-729-2
ХРОНИКА И ОБЗОР НА УЧНЫХ СОБЫТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ
- Священник Антоний Мосейко
- Первый Всероссийский «Форум молодых теологов»
Библия и христианская древность: научный журнал Московской духовной академии - № 1 (13), 2022
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. - 260 с.
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Олег Михайлович Пушин - Фрагмент энкомия в честь св. Георгия Победоносца / критическое издание, перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии
- Алексей Дмитриевич Пантелеев - «Страсти Юлия Ветерана»: агиография, история, риторика / перевод с латинского, комментарии, научная статья
ИССЛЕДОВАНИЯ
Патрология
- Софья Владимировна Фомичёва - Ниневия vs. Израиль: как христианские экзегеты Книги пророка Ионы интерпретируют исторические события
Библеистика
- Юрий Николаевич Аржанов - Концепция познания в Пятикнижии и книгах Пророков. Часть 2: Знание как традиция
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Илья Сергеевич Вевюрко - Журнал «Apocrypha. Le champ des apocryphes». Библиографический обзор. Часть 1: 1990-1991
- Екатерина Валентиновна Гусарова - Библиографический обзор трудов Б. А. Тураева по эфиопистике
- Александр Владимирович Сизиков, Юрий Павлович Вартанов - Проект академического перевода Книги Премудрости Иисуса сына Сирахова на современный русский язык
НОВЫЕ КНИГИ
- Алексей Сергеевич Кашкин - Новые книги по библеистике издательства «Брилл»
РЕЦЕНЗИИ
- Тимур Аркадьевич Щукин - Рецензия на издание: Michael Psellus. Epistulae. Vol. 1-2 / ed. S. Papaioannou. Berlin; Boston (Mass.): De Gruyter, 2019. CLXXXV, 1207 p. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana). ISBN 978-3-11-062201-0
- Илья Сергеевич Вевюрко - Рецензия на издание: Кирсберг И. В. Феноменология в религиоведении: какой она может быть? Исследование религии только как сознания. М.: Прогресс-Традиция, 2016. 304 с. ISBN 978-5-89826-479-6
- Священник Евгений Шилов - Рецензия на издание: Софронова Л. В. Джон Колет: христианский мыслитель ренессансной эпохи. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 440 с. (Mediaevalia). ISBN 978-5-98712-654-7
- Священник Андрей Выдрин - Рецензия на издание: Горохов А. А. Иудео-Израильское раннее государство: история формирования и развития (X в. до н. э.). СПб.: Алетейя, 2021. 301 с. ISBN 978-5-00165-347-9
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
- Диакон Николай Шаблевский - Хроника VII международной патристической конференции «Свт. Амвросий Медиоланский и его богословское наследие»
- Диакон Николай Шаблевский - Хроника третьей научно-практической конференции Николо-Угрешской духовной семинарии
Библия и христианская древность: научный журнал - 2022 - № 2 (14)
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»\
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. - № 2 (14). - 306 с.
Список сокращений
- КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Бахрэй. История галла / критическое издание, перевод и комментарий Е. В. Гусарой
- Ориген. Беседы III и IV на Пс. 36. Часть 2 / перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии А. Грюнерт
- Μ. Куске, И. Тёдт. Послесловие издателей к книге Д. Бонхёффера «Nachfolge» / перевод с немецкого языка и комментарии Д. Н. Лебедева
ИССЛЕДОВАНИЯ
- Патрология. Олег Николаевич Ноговицин. Аргумент Севира Антиохийского об абсурдности исповедания двух общих природ во Христе, ответная аргументация Иоанна Кесарийского и христологическая полемика монофизитов и халкидонитов VI-VII веков. Часть 2
- Экзегеза в истории. Мария Равильевна Ненарокова. Символика корабля в средневековом богословии Западной Европы (Il-IX вв.)
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Александр Валериевич Тамразов. Симеон Гонимый и его «Книга о единении»: обзор рукописного наследия
- Замечания, предваряющие критическое издание
- Илья Сергеевич Вевюрко. Журнал «Apocrypha. Revue International des Littératures apocryphes»
- Библиографический обзор. Часть 2:1992-1993
- Вадим Валентинович Серов. Журнал церковной истории. Том 71 (2020), выпуски 2 и 3: обзор материалов
-
Библия и христианская древность: научный журнал - 2022 - № 3 (15)
Московская духовная академия, «Центр изучения патристики и христианской древности»
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022.- № 3 (15).- 268 с.
Список сокращений
КРИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ПЕРЕВОДЫ И КОММЕНТАРИИ
- Иеромонах Феодор (Юлаев). Две гомилии святителя Кирилла Александрийского на Рождество из «Толкования на Евангелие от Луки» (гомилии 1-2) по рукописям Damas. 12/19 и Damas. 12/20 / сирийский текст, перевод, вступительная статья и примечания
- Μ. Куске, И. Тёдт. Послесловие издателей к книге Д. Бонхёффера «Nachfolge». Часть 2 / перевод с немецкого языка и комментарии Д. Н. Лебедева
ИССЛЕДОВАНИЯ
Патрология
- Олег Николаевич Ноговицин. Аргумент Севира Антиохийского об абсурдности исповедания двух общих природ во Христе, ответная аргументация Иоанна Кесарийского и христологическая полемика монофизитов и халкидонитов VI-VII веков. Часть 3
- Протоиерей Георгий Климов. Библейский вопрос о соотношении брака и плотской похоти. Церковный взгляд в свете творений отцов-доникейцев
Аскетика
- Виктор Неовитос. О внимании на пупе и поиске сердечного места в исихастской традиции
ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
- Александр Валериевич Тамразов. Новонайденные фрагменты «Книги единения» мар Бабая Великого. Обзор рукописного наследия памятника, критический текст и перевод фрагментов
- Илья Сергеевич Вевюрко. Журнал «Apocrypha. Revue International des Littératures apocryphes». Библиографический обзор. Часть 3:1994-1995
- Алексей Сергеевич Кашкин. Журнал для исследования Ветхого Завета. Библиографический обзор. Часть 4:1980 г.
НОВЫЕ КНИГИ
- Диакон Николай Шаблевский. Новые выпуски серии «Корпус восточных христианских писателей» (Corpus Scriptorum Christianorum OrientaLium) за 2022 г.
РЕЦЕНЗИИ
- Священник Александр Трейгер. Рецензия на: Арабские сочинения Феодора Абу Курры, епископа Харранского / сост., комм., предисл., пер. с араб. прот. О. Давыденкова. М.: Изд. ПСТГУ, 2020. (Литературное наследие и история христианского Востока). 336 с. Давыденков О., прот. Богословие Феодора Абу Курры, епископа Харранского. М.: Изд. ПСТГУ, 2020. (Литературное наследие и история христианского Востока). 304 с.
- Алексей Сергеевич Кашкин . Рецензия на: Иисус. Все мировые исследования / под ред. Дж. Чарлзворта с участием Брайана Ри и Петра Покорны; пер. с англ. М. Завалова и др. М.: Эксмо, 2021.1056 с.
- Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Орлов А. А. Слава Бога Невидимого. Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология / пер. с англ. И. Д. Колбутовой. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2021.432 с.
ХРОНИКА И ОБЗОР НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОБЫТИЙ
- Диакон Николай Шаблевский. Защита докторских диссертаций (Dissertazioni di Dottorato) в Библикуме в 2021-2022 гг.
спасибо