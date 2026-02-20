Библия и христианская древность - научный журнал

«Библия и христианская древность» (Bible and Christian Antiquity) — научный журнал Московской духовной академии. Журнал был создан на кафедре богословия Московской духовной академии. В нём публикуются оригинальные тексты на древнегреческом, латинском и восточных языках, переводы, комментарии, исследования, рецензии, аннотированные библиографии (тематические или по авторам) монографий и журналов по библеистики, патристике, истории христианства на Востоке и Западе. В качестве основных целей и задач журнала представление новых научных материалов по исследованиям и переводам, рецензий на публикации отечественных и западных исследователей.

Планируется работа в следующих направлениях: переводы, исследования канонических текстов Священного Писания, апокрифов и межзаветной литературы, рецензии, аннотированная библиография монографий (по авторам и темам), журнальных выпусков и отдельных статей, посвящённых Библии и сопутствующей тематике. В разделе христианской древности особое внимание будет уделено комментированным переводам с древних языков, а также публикациям по различным разделам патристики.