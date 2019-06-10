Пилигрим в Храм Ирода в Иерусалиме поднимался на святую гору Сион по лестнице, ведущей к окружающей святилище стене. Пройдя через ворота, он вступал в широкий открытый двор с портиками по периметру. Внутри огороженного места четырнадцатью ступенями выше, чем уровень наружного двора, располагалась терраса. Защищенное каменной стеной, это верхнее пространство было разделено на три части. Одна из них, так называемый Двор женщин, была предназначена для всех иудеев — мужчин и женщин, находящихся в состоянии ритуальной чистоты.

Пятнадцатью ступеньками выше располагался Двор Израиля, сокращенно называемый «Двор» (‘Azarah), входить в который дозволялось только мужчинам. Его часть вокруг алтаря была отделена барьером. Это был Двор священников, в который могли входить только исполняющие свои обязанности священники в жреческом облачении. К Двору священников примыкал, возвышаясь над ним, Дом Господа, к которому вел широкий марш ступеней. Проходя через передний двор к поднятой террасе, посетитель видел каменный парапет перед пролетами лестниц, ведущих наверх. На нем были размещены плиты с греческими и латинскими надписями, которые предупреждали о том, что язычники не имели права идти дальше. Две из этих плит, содержащих греческий текст, сохранились.

Левинская Ирина - Элиас (Илья) Бикерман: петербургский пролог

СПб.: Нестор-История, 2018. 256 с.

ISBN 978-5-4469-1384-8

Левинская Ирина - Элиас (Илья) Бикерман: петербургский пролог - Содержание

Предисловие

Введение

Дата рождения

Отец

Детство Ильи Бикермана в Одессе

Переезд в Петербург

Гимназия и пушкинские штудии

Наполеон, Александр I и Виктор Шкловский

Последняя русская статья Бикермана

Экскурс о Дмитрии Михайловиче Одинце

Студент Императорского Петроградского университета

Бикерман и Лурье

Воин

Эмиграция из России

Русский след в творчестве Бикермана. «Бог Маккавеев» и русский опыт

Борода: намеренный анахронизм

Второй русский след

«Предупреждающая надпись в Храме Ирода» (вместо заключения)

Элиас Бикерман. Предупреждающая надпись в Храме Ирода

Библиография

Избранные сочинения Иосифа Бикермана

Работы об Э. Бикермане

Библиография работ Элиаса Бикермана

Список сокращений к библиографии

Указатель имен собственных

Левинская Ирина - Элиас (Илья) Бикерман: петербургский пролог - Второй русский след

Мне представляется совершенно неубедительным предположение Баумгартена о том, что основная идея книги «Бог Маккавеев» была навеяна аналогией с историей гаскалы в России. Но Баумгартен обнаружил в ней еще один русский след: большевистский. Как сочетаются оба предполагаемых источника бикерма- новской концепции, он не поясняет: гипотезы сосуществуют независимо друг от друга. Основными словами для Баумгартена в обнаружении второго русского следа оказываются два наречия: «изнутри» и «снаружи». Бикерман, как считает Баумгартен, видел в евреях-болыневи- ках разрушителей изнутри: «Еврейский большевизм, который был фокусом, на котором был сосредоточена деятельность “Отечественного объединения” в 1920-х гг., в Париже 1930-х, когда вышли книги Элиаса Бикермана о Маккавеях, был менее чем актуален. И тем не менее я предполагаю, что именно имея в виду евреев-коммунистов, Бикерман начинает свой рассказ о Маккавеях и их восстании (лучше, гражданской войне): “История таким образом подтверждает теодицею. Несчастье приходит не снаружи, а изнутри, но также и спасение. ‘Сколько раз Господь избавлял их! Но они избирали бунт против Него, и терпели униженья — за грехи свои. Но когда он видел беду их, и когда слышал вопль их, вспоминал Он про Свой договор с ними и раскаивался Он, многомилостивый, и заставлял притеснителей сострадать им, пленникам (Пс 105:43-46)’”.

Бикерман выразил ту же самую мысль в несколько расширенном виде, повторив многие фразы и процитировав те же самые стихи Псалтири в конце своей статьи “Одно еврейское праздничное письмо”, напечатанной в 1933 г.: “Каждое бедствие, которое выпадает человечеству в истории, является просто справедливым наказанием за собственный грех. И бедствие и спасение приходят изнутри, а не являются взаимодействием с внешними силами. ‘Сколько раз Господь избавлял их! Но они избирали бунт против Него, и терпели униженья — за грехи свои. Но когда он видел беду их, и когда слышал вопль их, вспоминал Он про Свой договор с ними и раскаивался Он, многомилостивый, и заставлял притеснителей сострадать им, пленникам (Пс 105:43-46)”’. Несмотря на даты публикаций этих работ, 1933 и 1937, представляется невообразимым до невозможного понять эти замечания как ответ на угрозу нацизма. Она не могла быть справедливым наказанием за грех; нацисты были определенно внешней силой, в то время, как псалом осуждает внутреннюю беду. Вместо этого я предполагаю, что Бикерман видел еврейских коммунистов как современный источник несчастья изнутри и оставался верным убеждению, что «Отечественное объединение» будет в авангарде спасения изнутри, основанном на покаянии, объединив евреев России и весь мир в последней борьбе с большевиками. Это обеспечивает конкретную альтернативу губительному впечатлению, создаваемому еврейскими коммунистами.