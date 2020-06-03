Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22 – 2018

Вниманию читателей представляется подборка журналов «Страницы» издательства Библейско-богословского института св. апостола Андрея за 2018/2019/2020 годы.

Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018

ISSN 1562-1421

Редакционная коллегия:

А.Э. Бодров (гл. ред.),

С.П. Брюн,

С.А. Коначёва,

архимандрит Августин (Никитин),

Джордж Пэттисон,

Кристер Саирсингх,

И.К. Языкова (зам. гл. ред.)

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-1 – 2018 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Ярослав Пеликан. Возврат к истокам

БОГОСЛОВИЕ

Юрген Мольтман. Экологический поворот в христианском богословии

ФИЛОСОФИЯ

Майкл Кирван. Рене Жирар. «Театр зависти. Уильям Шекспир»

Артём Гравин. Диалектика сущности А.Ф. Лосева в космологической перспективе

Николай Павлюченков. Е.Н. Трубецкой и П.А. Флоренский как последователи и критики идей В.С. Соловьева

ДИАЛОГ

Тарек Митри. Консерватизм, фундаментализм и политика идентичности в арабском мире

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Сергей Брюн. Два патриарших диалога. Вера, обряд и идентичность в византийской церковной полемике XI-XII вв.

СЛОВО И ОБРАЗ

Ирина Языкова. Этапы развития богословского осмысления иконы в XX веке

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Адриен фон Шпайр. Разделение

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Гайсберт ван ден Бринк. Дух Божий и природный мир: как теория эволюции влияет на наше религиозное сознание

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-2 – 2018

Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018

ISSN 1562-1421

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-2 – 2018 – Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Иннокентий Павлов. Иудео- и языкохристиане в Новом Завете

БОГОСЛОВИЕ

Олег Давыдов. Радикальная ортодоксия: в поисках нового языка богословия

ФИЛОСОФИЯ

Елена Степанова. Религия и мораль в историко-культурном контексте

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Фаддей Барнас. Религиозное сознание: последние исследования некоторых социологов в Европе и Северной Америке

ДИАЛОГ

Майкл Кирван и Ахмад Ахтар. «Рана, через которую проникает свет»: «общее слово» для человеческого бытия в исламе и христианстве

СЛОВО И ОБРАЗ

Рене Жирар. Театр зависти. Уильям Шекспир. Главы 3 и 5

Александр Закуренко. Гоголь и симулякры

Ирина Языкова. Россия, которую мы не заметили. Почему не востребован опыт русской эмиграции?

ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ

Роберт Белла. Религия и эволюция

IN MEMORIAM

Григорий Гугнер

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-3 – 2018/19

Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018

ISSN 1562-1421

Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-3 – 2018 – Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Елена Федотова. Трапеза для мертвых

БОГОСЛОВИЕ

Тим Нобл, Ивана Нобл. Пути исихазма на Запад

ФИЛОСОФИЯ

Светлана Коначева. Религия по «ту сторону», «до» и «после» религии: пост-теизм в современной феноменологической герменевтике

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Тим Нобл. Опыт миссий и их влияние на реформацию церкви

Виктор Шнирельман. «Катехон» как ключ к русскому православному национализму

СЛОВО И ОБРАЗ

Рене Жирар. Театр зависти. Уильям Шекспир

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Митрополит Антоний Сурожский. «Но так ли всё?» Беседа о смысле Воплощения

РЕЛИГИЯ И НАУКА

Гайсберт ван ден Бринк. Эволюционная теория: многоуровневая концепция

ПЕРСОНАЛИИ

Дмитрий Матвеев. Этика и эсхатологизм рациональности. Памяти Григория Гугнера

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ