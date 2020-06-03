Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22 – 2018-2020
Вниманию читателей представляется подборка журналов «Страницы» издательства Библейско-богословского института св. апостола Андрея за 2018/2019/2020 годы.
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-1 – 2018
Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018
ISSN 1562-1421
Редакционная коллегия:
А.Э. Бодров (гл. ред.),
С.П. Брюн,
С.А. Коначёва,
архимандрит Августин (Никитин),
Джордж Пэттисон,
Кристер Саирсингх,
И.К. Языкова (зам. гл. ред.)
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-1 – 2018 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Ярослав Пеликан. Возврат к истокам
БОГОСЛОВИЕ
Юрген Мольтман. Экологический поворот в христианском богословии
ФИЛОСОФИЯ
Майкл Кирван. Рене Жирар. «Театр зависти. Уильям Шекспир»
Артём Гравин. Диалектика сущности А.Ф. Лосева в космологической перспективе
Николай Павлюченков. Е.Н. Трубецкой и П.А. Флоренский как последователи и критики идей В.С. Соловьева
ДИАЛОГ
Тарек Митри. Консерватизм, фундаментализм и политика идентичности в арабском мире
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Сергей Брюн. Два патриарших диалога. Вера, обряд и идентичность в византийской церковной полемике XI-XII вв.
СЛОВО И ОБРАЗ
Ирина Языкова. Этапы развития богословского осмысления иконы в XX веке
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Адриен фон Шпайр. Разделение
РЕЛИГИЯ И НАУКА
Гайсберт ван ден Бринк. Дух Божий и природный мир: как теория эволюции влияет на наше религиозное сознание
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-2 – 2018
Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018
ISSN 1562-1421
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-2 – 2018 – Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Иннокентий Павлов. Иудео- и языкохристиане в Новом Завете
БОГОСЛОВИЕ
Олег Давыдов. Радикальная ортодоксия: в поисках нового языка богословия
ФИЛОСОФИЯ
Елена Степанова. Религия и мораль в историко-культурном контексте
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Фаддей Барнас. Религиозное сознание: последние исследования некоторых социологов в Европе и Северной Америке
ДИАЛОГ
Майкл Кирван и Ахмад Ахтар. «Рана, через которую проникает свет»: «общее слово» для человеческого бытия в исламе и христианстве
СЛОВО И ОБРАЗ
Рене Жирар. Театр зависти. Уильям Шекспир. Главы 3 и 5
Александр Закуренко. Гоголь и симулякры
Ирина Языкова. Россия, которую мы не заметили. Почему не востребован опыт русской эмиграции?
ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ
Роберт Белла. Религия и эволюция
IN MEMORIAM
Григорий Гугнер
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-3 – 2018/19
Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2018
ISSN 1562-1421
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-3 – 2018 – Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Елена Федотова. Трапеза для мертвых
БОГОСЛОВИЕ
Тим Нобл, Ивана Нобл. Пути исихазма на Запад
ФИЛОСОФИЯ
Светлана Коначева. Религия по «ту сторону», «до» и «после» религии: пост-теизм в современной феноменологической герменевтике
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Тим Нобл. Опыт миссий и их влияние на реформацию церкви
Виктор Шнирельман. «Катехон» как ключ к русскому православному национализму
СЛОВО И ОБРАЗ
Рене Жирар. Театр зависти. Уильям Шекспир
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Митрополит Антоний Сурожский. «Но так ли всё?» Беседа о смысле Воплощения
РЕЛИГИЯ И НАУКА
Гайсберт ван ден Бринк. Эволюционная теория: многоуровневая концепция
ПЕРСОНАЛИИ
Дмитрий Матвеев. Этика и эсхатологизм рациональности. Памяти Григория Гугнера
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-4 – 2020
Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2020
ISSN 1562-1421
Страницы - журнал ББИ - Богословие - Культура - Образование – 22-4 – 2020 - Содержание
БИБЛЕИСТИКА
Федор Литвинов. Мессианизм и насилие: очищение Храма (Мк 11:15-17) в контексте раннеиудейской апокалиптики
Павел Лебедев. Понятия «to katechon» и «ho katechon» в 2 Фес 2:6-7
БОГОСЛОВИЕ
Олег Давыдов. Аналогический язык богословия
ФИЛОСОФИЯ
Вячеслав Океанский, Жанна Океанская «II dit de PEglise est tres liberal...»: экклезиологический космизм A.C. Хомякова
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
Августинос Байрактарис Религия против насилия. Решение загадки
ДИАЛОГ
Джордж Харинк. Кальвинизм встречается с русским православием
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Митрополит Антоний Сурожский. Ночные мысли. О созерцании
Томас Мертон. Св. Бернард Клервосский
IN MEMORIAM
Ульрих Луц
БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА
SUMMARIES
ОБ АВТОРАХ
Хотелось бы еще том 21, кажется № 2, где оюещали когда-то опубликовать мою рецензтю на Хенгеля. Кажется они так и не сделали этого, хотелось бы проверить.
Есть и 21 - в свое время появится на сайте.
Спасибо за хороший журнал. Хотя по содержанию и солянка - понемного обо всем, но очень приятный на вид, радует глаз.