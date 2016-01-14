Клеман - Смысл Земли
«Православная космология геоцентрична — по той простой причине, что она христоцентрична. Соединение нетварного и тварного, метакосмического «неба» и панкосмической «земли» происходит во Христе на нашей земле, и поэтому земля находится в центре — не физически, но духовно. В святой плоти Христа, которая объемлет все чувственно воспринимаемое творение, две бесконечности Паскаля — а точнее, неопределенности — наполняются славой Бога — единственного бесконечного»
Оливье Клеман
Оливье Клеман - Смысл Земли
Пер. с франц. (Серия "Богословие и наука")
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. — 56 с.
ISBN 5-89647-124-6
Оливье Клеман - Смысл Земли - Содержание
Введение: космология, церковный гнозис
I. ТАЙНА ТВАРНОГО БЫТИЯ
II. КОСМОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
III. ТЕХНИКА И ВОСКРЕСЕНИЕ
Оливье Клеман - Смысл Земли - Введение: космология, церковный гнозис
От восьмой главы Послания к Римлянам до патристики и от патристики до важнейших аспектов современной русской религиозной философии, через паламизм и «Добротолюбие», великая православная традиция настаивает: существует христианская космология, и она есть одно из знаний, которые мы получили в вере. Каппадокийцы в особенности, отвергая интеллектуализм Евномия, подчеркивали, что логос творения, его смысл, то, что Владимир Лосский называет в данном случае «экзистенциальной основой»[1], — недоступны нашему пониманию. Сами по себе, говорят все они, мы не можем познать сущность даже крохотной былинки[2]. Евномий похож на ребенка, который хочет схватить солнечный луч[3].
Напротив, святые, пребывающие в единении с Богом, получают совершенное знание о тварных вещах. Они видят мир в Боге, мир, пронизанный Его энергиями, образующий «нечто целое, которое Он держит в руке»[4]. Именно в этом смысле византийские мистики и особенно Григорий Палама любили толковать видение св. Бенедикта, который созерцал всю вселенную, словно собранную в одном луче божественного света[5]. «Как солнце, которое восходит и освещает мир, показывается одновременно само и показывает вещи, которые освещает, так и солнце праведности: когда оно восходит для очищенного духа, оно делается видимым само и показывает λόγοι[6] вещей, которые им созданы…»[7]
Итак, космология есть «гнозис», который дан нам во Христе Святым Духом в тайнах Церкви и который требует от нас очищения через аскезу и обращения к мистическому реализму. «Тайна воплощения Слова заключает в себе… весь смысл творений, воспринимаемых чувствами и умопостигаемых. Знающий тайну Креста и Гроба знает смысл (λόγος) вещей; посвященный в сокрытое значение Воскресения знает цель, ради которой, с самого начала, Бог сотворил все»[8].
Если это действительно так, то потому, что все создано в Слове, Им и для Него (Кол 1:15–19), и что смысл этого творения постигнут нами через откровение в новом творении, совершённом Сыном Божьим, который стал сыном земли. «Он есть прежде всего, и все Им стоит», обитает в Нем[9] (там же, 1:17, что позднее будет усилено в прологе Евангелия от Иоанна: «все, что начало быть, было жизнью в Нем»[10]; синтез этой новозаветной космологии дан уже в Еф 1:10: άνακεφαλαιώσασθαι τά πάντα έν τω Χριστώ). «Се, творю все новое» (Откр 21:5), Слово, через Воплощение и Вознесение стало «всем во всём» (Еф 1:23), ибо Оно есть архетип всех вещей — τά πάντα — и все они обретают в Нем свою полноту («исполнение»). Диалектика «повторов» выражается через употребление союза καί [греч. «и»]: все создано Им и для Него — и Оно (Слово) есть прежде всех вещей — и все они в Нем едины — и Оно есть глава Тела, Церкви, которая в конце должна заключить в себе все: ибо Евангелие должно быть возвещено «всей твари» — πάση τη κτίσει (Кол 1:23), а в Павловом видении Церковь есть не что иное, как эта самая тварь — собранная воедино и христианизированная.
[1] V. Lossky Vision de Dieu ("Боговидение"). Paris: Neuchâtel, 1964, p. 64.
[2] Григорий Нисский Против Евномия, 12. PG 45, 932с–952с.
[3] Там же, 937а.
[4] V. Lossky Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient. Paris, 1944, p. 101.
[5] Григорий Великий. Беседы, II, 35; PL 66, 198–200. Ср. Ε. Lanne L'Interprétation palamite de la Vision de saint Benoît, dans Millénaire du Mont–Athos. Chevetogne, 1963, II, 21–47.
[6] Λόγοι — греч., мн. ч. от λόγος, т.е. "логосы", "смыслы" вещей. — Прим. ред.
[7] Cent. Car. 1, 95. Sources chrétiennes, 9, p. 90–91.
[8] Максим Исповедник Amb. PG91,1360ab.
[9] В цитируемом французском переводе сказано: «и все соединено в Нем» (ef toutes choses ont en lui leur cohésion); и далее: «сохраняются в Нем» (subsistent en lui). Это имеет некоторое значение в дальнейшем рассуждении. — Прим. пер.
[10] Цит. по тексту, приведенному в оригинале. — Прим. пер.
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