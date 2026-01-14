Труды кафедры богословия СПбДА - научный журнал
Научный журнал «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии», который вы держите в руках, по-своему уникален. Его статьи представляют собой публикации докладов, сделанных на ежемесячных научных семинарах, проводимых кафедрой богословия. Это доклады членов как самой кафедры богословия, так и кафедр библеистики и церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Стоит отметить, что эти семинары не только являются одним из показателей научно-исследовательской работы кафедры, отражающими широту научных интересов ее членов, но и становятся неким естественным способом межкафедрального общения и взаимодействия в академии.
Вышедший журнал «Труды кафедры богословия...» продолжает уже сложившуюся традицию публикаций результатов научных работ кафедры. Первым таковым изданием был сборник «Научные труды кафедры богословия», вышедший в свет в 2016 году, и также содержавший публикации докладов на научных семинарах. Успех и востребованность этого сборника в научном мире побудили кафедру преобразовать сборник в периодическое печатное издание — научный журнал, — с перспективой его включения в ведущие системы научного индексирования.
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии: научный журнал - 1 - 2017
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017
№ 1. - 2017. - 160 с.
ISSN 2541-9587
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии: научный журнал - 1 - 2017 - Содержания
Предисловие
История богословия в Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Д. А. Карпук. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность Н. М. Малахова. Период 1911-1918 гг.
- Священник Димитрий Путников. Критический разбор курса основного богословия преподавателя Петроградской духовной академии Нила Михайловича Малахова (1884-1934)
- Протоиерей Константин Костромин. Стили православного богословия XX века. К оценке трудов архиепископа Михаила (Мудьюгина)
История религии
- Архимандрит Августин (Никитин). Ватикан и ислам
- И. В. Базиленко. Езидизм
Христианское богословие и культура: аспекты взаимовлияния
- Р. В. Светлов. Религия Сократа: был ли Сократ христианином до Христа?
- Протоиерей Димитрий Юревич. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов как предтеча отцов-каппадокийцев в формировании христианской богословской терминологии
- Священник Игорь Иванов. Византийская лоибекх: аспекты традиции в образовательной модели
- А. В. Маркидонов. К вопросу о характере древнерусской духовной культуры
- А. Ю. Митрофанов. Богословие власти в Поздней Римской Империи (вторая половина IV в.)
Философия в духовном осмыслении
- И. Б. Гаврилов. К вопросу о характеристике философского и научного наследия С. П. Шевырева
- Протоиерей Александр Ранне. Полемика о происхождении нравственных ценностей в контексте идеи Ф. Ницше о «ресентименте». Культура — мир воплощённых или искусственных ценностей?
- Священник Михаил Легеев. Свобода и закономерности в истории
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии - 1 - (2) 2018
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018— . № 1 (2). - 2018. - 232 с.
ISSN 2541-9587
Предисловие
Философская теология: проблемные поля
- В. К. Шохин. Феномен атеистического фидеизма
- Священник Димитрий Путников. Теизм и «новый атеизм»: к вопросу о полемике А. Плантинги и Д. Деннетта
- Протоиерей Владимир Хулап. «Новый атеизм» в Германии и реакция на него: общий обзор,
- И. Г. Гаспаров. Sensus Divinitatis и естественное знание о Боге
- А. Р Фокин. Доктрина Божественной простоты: исторические формы и современные дискуссии
Религия и наука
- Р. В. Светлов. Между значением и причиной: судьбы гуманитаристики и теологии в контексте современных представлений о характере научной методологии
- Протоиерей Кирилл Копейкин. Теология и наука XXI века
- Диакон Сергий Кривовичев. Ученый-католик о науке и религии: по произведениям Стивена Барра
Богословие, философия, культурология
- И. Б. Гаврилов. М. Н. Катков. Жизнь, труды, мировоззрение
- Архимандрит Августин (Никитин). Игнатий Фесслер (1756-1839) — филолог, философ, богослов
- Священник Игорь Иванов. Профессор Василий Татакис о византийской пайдейе
- Священник Михаил Легеев. Мир и Церковь как участники исторических процессов в «Эпоху утраченной экумены»
- А. А. Добыкина. Религиозные нарративы в современных этнополитических проектах (на примере «поморской идеи»)
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии: научный журнал — № 1 (3) – 2019
Санкт-Петербург: Изд-во СПбПДА, 2019 г— 196 с.
ISSN 2541-9587
Предисловие
Рациональная теология: ретроспектива и дискуссионное поле
- Р. В. Светлов. Рациональная теология в античности
- A. Р. Фокин. Аргумент от Бешив (НутйаПз и исторический аргумент в пользу существования Бога в истории патриотической мысли
- Священник Сергий Кривовичев. Естественное богословие и естественный отбор: Чарльз Дарвин и Аса Грей
- И. Г. Гаспаров. Теология и естественное знание о Боге
- B. К. Шохин. Рациональная теология и проблемы с рациональностью
Теизм и атеизм: полемика и возможность диалога
- Священник Димитрий Пушников. Критика современного доктринального атеизма в полемике А. Плантинги и М. Тули
- Протоиерей Владимир Хулап. От анафемы к диалогу: отношение Римско-Католической Церкви к атеизму на I и II Ватиканском Соборе
- В. В. Слепцова. Космологический аргумент в современной полемике теизма и атеизма (дебаты Дж. Холдейна и Дж. Смарта)
Богословие в истории и современности
- Священник Игорь Иванов. Философские аллюзии в византийской аскетической письменности (анализ «Наставлений о доброй нравственности и святой жизни, в 170-ти главах» преподобного Антония Великого)
- Священник Михаил Легеев. «Сакраментологический барьер» в экклезиологии XX века и пути его преодоления сегодня
- У. Тримбл. Радикальная ортодоксия: первая философия в «постхристианском мире»
Научная жизнь кафедры
- Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия - научный журнал — № 2 (4) - 2019
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2019. — 268 с.
ISSN 2541-9587 (Print)
ISSN 2686-9071 (Online)
Предисловие
Теология и современные исследования сознания
- Протоиерей Кирилл Копейкин. «Трудная проблема сознания» в контексте соотнесения естественнонаучного и теологического дискурса
- А. Я. Каплан. Мы — это больше, чем наш мозг: в поисках субъективного начала
- Л. Ф. Шеховцова. Что такое сознание с точки зрения психологии и христианской антропологии?
- М. Г. Калинин. Восточно-сирийская мистическая традиция (таггурта): дает ли она перспективы для научного изучения сознания?
- Протоиерей Константин Константинов. Синтетическая биология и проблема сознания
- М. А. Лебедев. Сознание и душа: что добавят нейроинтерфейсы?
Богословие и культура
- А. В. Маркидонов. О теологизации грамматического знания в русской Книжности XVII века (на примере московского издания «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 г.)
- И. Б. Гаврилов. Сергей Семенович Уваров. Жизнь. Труды. Мировоззрение
- Протоиерей Александр Ранне. Метаморфозы национальной идеи России
- Протоиерей Владимир Рождественский. «В пропасть». Размышления над автобиографической прозой Марины Цветаевой
- Н. А. Тарнакин. Отдельные аспекты богословского наследия архиепископа Михаила (Мудьюгина) (1912–2000)
- Архимандрит Августин (Никитин). Иоганн Петер Коль (1698–1778) — богослов, церковный историк
- Священник Максим Никулин. Духовно-нравственный образ св. Колумбы Ионского в его житии, написанном св. Адамнаном Ионским
Научная жизнь кафедры
- Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия - научный журнал — № 1 (5) - 2020
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2020. — 120 с.
ISSN 2541-9587 (Print)
ISSN 2686-9071 (Online)
- Слово главного редактора
- Р. В. Светлов. Религиоведение в современной России. Взгляд из соседней аудитории
- Т. С. Самарина. Феноменология религии как диалог теологии, религиоведения и философии
- В. В. Слепцова. Изучение неверия: качественные и количественные методы исследования
- А. М. Прилуцкий. Мифотеологический нарратив о трех эшелонах в современных эсхатологических дискурсах православных субкультур
- Д. А. Головушкин. Феномен / феномены религиозного обновления: пути и особенности концептуализации
- Священник Игорь Иванов. К вопросу о методологии преподавания истории нехристианских религий в духовных школах
- И. Б. Гаврилов, О. А. Джарман. Христианская философия детства в контексте позднеантичной культуры.
- Отзыв на монографию: Horn C. B., Martens J. W. «Let the Little Children Come to Me»: Childhood and Children in Early Christianity. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2009. XV + 438 pp.
- Священник Димитрий Лушников, протоиерей Константин Костромин, протоиерей Евгений Палюлин, С. Л. Фирсов, Н. А. Тарнакин. Материалы круглого стола, посвященного 20-летию со дня кончины архиепископа Михаила (Мудьюгина)
- Вступительная статья и публикация Н. А. Тарнакина. «Всегда сохранял живые воспоминания о гостившем в семье его отца о. Иоанне…». Рапорт архиепископа Михаила (Мудьюгина) Святейшему Патриарху Алексию II о тросточке св. Иоанна Кронштадтского
- Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии - № 2 (6) — 2020
научный журнал
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2020, 168 с. ISSN 2541-9587
Современная экклезиология: проблемные поля
- Протоиерей Константин Костромин. К вопросу о свойствах христианской общины
- Священник Михаил Легеев. Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпосылки
- Протодиакон Константин Маркович. «Princeps apostolorum — princeps Ecclesiae». Петрово первенство и авторитет (auctoritas) Римского епископа в учении и практике свт. Льва Великого
- Н. А. Тарнакин. К вопросу об отношении архиепископа Михаила (Мудьюгина) к евхаристическому богословию. По материалам межхристианских богословских собеседований
Грани богословской науки
- С. В. Лурье. Существует ли бессознательное?
- А. В. Маркидонов. По поводу одного сочинения Симеона Полоцкого
- Иеромонах Геннадий (Поляков). Таинства Крещения и Миропомазания в богословии протоиерея Думитру Станилое
- Б. А. Тихомиров. Решения по канону Ветхого Завета в русском академическом православном богословии ХІХ века
Отзывы и размышления над книгами
- И. Б. Гаврилов, В. А. Капитонов. Из истории отечественного внеакадемического богословия. Отзыв на монографию: Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»: Русское внеакадемическое богословие XIX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 480 с.
Научная жизнь кафедры
- Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия - научный журнал - № 3 (7), 2020
Санкт-Петербургская Духовная Академия
Главный редактор: Священник Димитрий Юрьевич Лушников, 2020 - 160 с.
ISSN 2541-9587 (Print)
ISSN 2686-9071 (Online)
Апологетика: история и современность
-
Р. В. Светлов. Аргумент от аналогии в апологии святителя Феофила Антиохийского «К Автолику»
-
Д. А. Карпук. Обстоятельства цензуры и издания «Опыта апологетического изложения православно-христианского вероучения» протоиерея Павла Светлова
-
Священник Сергий Кривовичев. Невидимые миры современной физики: теологический анализ
Богословие, философия, культурология
-
Священник Максим Никулин. Тринитарная доктрина св. Кирилла Александрийского
-
Протоиерей Сергий Золотарев. ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии
-
И. Б. Гаврилов. К вопросу о характеристике религиозно-философского мировоззрения М. П. Погодина
-
С. В. Лурье. О теории культуры с точки зрения православной антропологии
Научная полемика
-
А. В. Маркидонов. «Я, как читатель, растерян…». Отзыв на статью: Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня: две модели устройства Церкви и их исторические предпосылки. Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42.
-
Священник Максим Никулин. «Автор предлагает свою оригинальную, пусть и неоднозначную, концепцию». Отзыв на статью: Легеев М., свящ. Экклезиология сегодня: две модели устройства. Церкви и их исторические предпосылки // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 2 (6). С. 17–42.
Отзывы и размышления над книгами.
-
Священник Борис Седов, И. Б. Гаврилов. Русская историософия XIX в.: опыт сравнительного анализа
-
Отзыв на монографию: Тарасов Б. Н. «Дело идет об истине… О России». Исторические воззрения русских мыслителей и писателей XIX века. СПб.: Алетейя, 2017.
Научная жизнь кафедры
-
Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии - Научный журнал - № 4 (8), 2020
Санкт-Петербургская Духовная Академия
Главный редактор: священник Димитрий Лушников
184 с.
ISSN 2541-9587 (Print)
ISSN 2686-9071 (Online)
Слово главного редактора
Время и вечность как проблема современной богословской науки
-
Священник Александр Зиновкин - Богословие времени в Ветхом Завете (филологический комментарий к Исх 3:7-17)
-
Протоиерей Димитрий Юревич - Время и вечность в Священном Писании Нового Завета
-
Т. В. Литвин - Феноменология вечности и времени
-
А. Р. Фокин - Космологические аспекты учения блаженного Аврелия Августина о времени и его соотношении с вечностью
-
Протоиерей Кирилл Копейкин - Тварность, темпоральность и этика
-
A. В. Нестерук - Стрела времени и граничные условия во Вселенной в контексте науки и богословия
Отзывы и размышления над книгами
-
Священник Димитрий Лушников - О «новом» методе современной философской теологии. Отзыв на монографию: Taliaferro C., Meister C. Contemporary Philosophical Theology. London, New-York: Routledge, 2016. 242 pp
-
B. А. Фатеев - Журнал русской духовной мысли. Отзыв на научный журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Русско-Византийский вестник», 2020, № 1 (3). 384 c
Научная полемика
-
А. В. Маркидонов - «Столь скрупулезного рассмотрения этого вопроса до сих пор не было ...». Отзыв на статью: Золотарев С., прот. ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 65-88
-
Священник Максим Никулин - «Это воистину софиесловие». Отзыв на статью: Золотарев С., прот. ΣΟΦΙΑ у Платона и Аристотеля. К вопросу об источниках софиологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 65-88
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии - № 1 (9) - 2021
научный журнал
СПб. : Изд-во СПбДА, № 1 (9) - 2021, 204 с.
ISSN 2686-9071
Слово главного редактора
ТЕОЛОГИЯ
-
Проблемные поля современной экклезиологии
- Иеромонах Афанасий (Букин). Герменевтическая трансформация взглядов сщмч. Киприана Карфагенского в трактате свт. Августина Иппонийского De Baptismo contra donatistas
- Священник Михаил Легеев. Проблема «границ Церкви» в перспективе богословия истории
- Протоиерей Димитрий Сизоненко. От логического к теологическому пониманию Церкви: переворот в католическом богословии XX века
- Уэсли Уолкер Тримбл. «SPECIES SPECIERUM»: позднее схоластическое евхаристическое богословие и источники постгуманизма. Часть 1: Дуализм тела и души и учение о темпераментах
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
- Протоиерей Александр Ранне. Проблема происхождения морали и мотивация нравственного поступка. Прошлое и настоящее
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- М. Н. Цветаева. Религиозно-философские концепции А. А. Иванова в символах искусства
-
Научная полемика
- Священник Михаил Легеев. Метод и цель в их взаимном отношении. Ответ на критический отзыв: Маркидонов А. В. «Я, как читатель, растерян…» // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. № 3 (7). С. 134–139
-
Отзывы и размышления над книгами
- В. А. Фатеев. Философские беседы о русской поэзии. Рецензия на книгу: Калягин Н. И. Чтения о русской поэзии. СПб.: Алетейя, 2021. 896 с.
-
Переводы современной научной литературы
- Дэвид Брэдшоу. Время и вечность в сочинениях греческих отцов Церкви
-
Научная жизнь кафедры
- Научная жизнь кафедры богословия
Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии - № 2 (10) - 2021
научный журнал
СПб.: Изд-во СПбДА, № 2 (10) - 2021, 180 с.
ISSN 2686-9071
Слово главного редактора
ТЕОЛОГИЯ
- И. Г. Гаспаров. Преамбула «преамбулы веры»
- К. В. Карпов. «Верить есть не что иное, как мыслить о чем-то с согласием» и проблема доксастического волюнтаризма
- В. П. Лега. Онтологическое доказательство бытия Бога в русской философии
- Р. В. Светлов. Юлиан Отступник и Бог-Создатель «Письма к общине иудеев»
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- А. К. Судаков. Кант и вера в чудеса
- В. А. Фатеев. О творческом наследии Н. Н. Страхова в контексте традиции религиозной философии в России
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- Т. Ф. Волкова, О. Б. Сокурова. Купцы как представители русского мира в памятниках средневековой литературы
- А. В. Морозова. Свет и пространство в культуре и искусстве античности и Средневековья
-
Отзывы и размышления над книгами
- И. Б. Гаврилов, С. Д. Кадура. О философской теологии как современном интеркультурном проекте. Отзыв на монографию: Шохин В. К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-История, 2018. 495 с.
- А. А. Корольков. Н. Н. Страхов — русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи. Рецензия на кн.: Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: личность, творчество, эпоха. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2021. 652 с.
-
Переводы современной научной литературы
- Макс Бакер-Хитч. Аналитическая теология и аналитическая философия религии: в чём разница ?
-
Научная жизнь кафедры
- Научная жизнь кафедры богословия
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