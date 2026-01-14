Научный журнал «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии», который вы держите в руках, по-своему уникален. Его статьи представляют собой публикации докладов, сделанных на ежемесячных научных семинарах, проводимых кафедрой богословия. Это доклады членов как самой кафедры богословия, так и кафедр библеистики и церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Стоит отметить, что эти семинары не только являются одним из показателей научно-исследовательской работы кафедры, отражающими широту научных интересов ее членов, но и становятся неким естественным способом межкафедрального общения и взаимодействия в академии.

Вышедший журнал «Труды кафедры богословия...» продолжает уже сложившуюся традицию публикаций результатов научных работ кафедры. Первым таковым изданием был сборник «Научные труды кафедры богословия», вышедший в свет в 2016 году, и также содержавший публикации докладов на научных семинарах. Успех и востребованность этого сборника в научном мире побудили кафедру преобразовать сборник в периодическое печатное издание — научный журнал, — с перспективой его включения в ведущие системы научного индексирования.

Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии: научный журнал - 1 - 2017

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017

№ 1. - 2017. - 160 с.

ISSN 2541-9587

Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии: научный журнал - 1 - 2017 - Содержания

Предисловие

История богословия в Санкт-Петербургской Духовной Академии

Д. А. Карпук. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность Н. М. Малахова. Период 1911-1918 гг.

Священник Димитрий Путников. Критический разбор курса основного богословия преподавателя Петроградской духовной академии Нила Михайловича Малахова (1884-1934)

Протоиерей Константин Костромин. Стили православного богословия XX века. К оценке трудов архиепископа Михаила (Мудьюгина)

История религии

Архимандрит Августин (Никитин). Ватикан и ислам

И. В. Базиленко. Езидизм

Христианское богословие и культура: аспекты взаимовлияния

Р. В. Светлов. Религия Сократа: был ли Сократ христианином до Христа?

Протоиерей Димитрий Юревич. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов как предтеча отцов-каппадокийцев в формировании христианской богословской терминологии

Священник Игорь Иванов. Византийская лоибекх: аспекты традиции в образовательной модели

А. В. Маркидонов. К вопросу о характере древнерусской духовной культуры

А. Ю. Митрофанов. Богословие власти в Поздней Римской Империи (вторая половина IV в.)

Философия в духовном осмыслении

И. Б. Гаврилов. К вопросу о характеристике философского и научного наследия С. П. Шевырева

Протоиерей Александр Ранне. Полемика о происхождении нравственных ценностей в контексте идеи Ф. Ницше о «ресентименте». Культура — мир воплощённых или искусственных ценностей?

Священник Михаил Легеев. Свобода и закономерности в истории