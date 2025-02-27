Бэрд Джим - Лекции по апологетике

Один из лучших способов беседовать на глубокие темы - это задавать вопросы, которые могут помочь людям понять, во что же они верят. Вы можете применить творческий подход, пытаясь найти вопросы, которые действительно могут справиться с этой задачей. Если бы было время, я бы вам поставил задачу отыскать такие вопросы, которые помогут обнажить систему ценностей человека в русской культуре. Иногда я задаю таким людям вопрос: «Чего вы хотели бы достигнуть через двадцать лет? Или, если у вас есть дети, то какими людьми вы хотите, чтобы они выросли?» Ответы помогают понять, к чему люди стремятся и что считают ценным. Вы никогда не встретите человека, у которого нет фундаментальны

И всегда есть противопоставление одной веры другой. Все мы живем, реализуя свою идейность на основании каких-то глубинных убеждений. Многие люди, с которыми вы будете беседовать, никогда и не задумывались над тем, во что они верят. Многие люди имеют очень смутные, очень расплывчатые убеждения. Они впитали их из различных источников - из популярной культуры, от своих учителей, от родителей. Они всё это впитали и искренне не понимают, что многие вещи противоречат друг другу. Но все люди имеют определенный набор убеждений и верований, на основании которых строят свою жизнь. Это помогает им воспринимать себя. И помочь им понять эти смутные убеждения - это первый шаг.

Христианство предлагает последовательную систему убеждений - веру, которая была отчеканена и является последней, целостной и единой системой. Это одно из преимуществ, которым мы обладаем. Вера связана с невидимыми реалиями, она является основанием для всего образа жизни. Если вы рассмотрите продолжение 11-й главы Послания к Евреям, то увидите, что именно эту мысль проводит автор. Вся остальная часть главы - это не примеры людей, которые ведут глубокие интеллектуальные дискуссии о существовании Бога. Нет, не об этом там говорится. Мы называем эту главу главой веры, и когда мы ее читаем, то обнаруживаем такие фразы: «верой Авраам мог принести жертву», «верой Ной построил ковчег», «верой Самсон смог победить воинство» и «Варак смог сделать то-то и то-то». Другими словами, вера в основном связана с тем, как вы проживаете свою жизнь, - это то, что дает вам силы для жизни. И прежде всего вера касается не моих идей, а именно моего образа жизни, то есть того, как я живу.

Бэрд Джим - Лекции по апологетике

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова

Санкт-Петербург, НП «Центр Христианских Ресурсов», 2017, 240 с.

Бэрд Джим - Лекции по апологетике - Содержание