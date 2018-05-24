Всякий раз, открывая книгу, которая вводит нас в свой духовный мир, мы вслушиваемся прежде всего в лежащий за ней опыт. Он словно несет в себе весть, которую мы воспринимаем как при встрече с отдельным человеком, так и с историей Церкви. «Опыт был изначально», — говорит Андрей Десницкий, ссылаясь на о. Георгия Флоровского, «а “словесные одеяния” подыскивали по мере надобности». Разумеется, те добротные познания, которые автор безо всякой навязчивости обнаруживает перед читателем, к одним

лишь «словесным одеяниям», наслоившимся или наброшенным на изначальный опыт, отнесены быть не могут. Скорее напротив, наши знания о вере всегда служат выражением ее сути, для которой они и добываются, а затем выстраиваются в предопределенной от начала, «предустановленной» гармонии.



Андрей Сергеевич Десницкий - Писание - Предание - современность

Киев: Центр православной книги, 2007. — 416 с

Андрей Десницкий - Писание - Предание - современность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ С Памятью о первой скрижали

I. ПИСАНИЕ

1. Открывая Библию

2. Ветхозаветный канон в православной традиции

3. Текстологическая основа Синодального перевода (Ветхий Завет)

4. Библия и читатель XXI века

5. Перевод Библии как экзегетический диалог

II. ПРЕДАНИЕ

6. Бог входит в историю

7. Прощеное воскресенье

8. Великопостные заметки

9. Пасха меж солнцем, луной и двумя календарями

10. Византийское богословие государственной власти

11. Священство и царство в российском общественном сознании

III. СОВРЕМЕННОСТЬ

12. Мой Лик

13. Место встречи — Карсава

14. Анж по-французски — «ангел»

15. Ересь попизма

16. Homo soveticus christianus

17. Граждане неба с земной пропиской

18. Полумесяц против... против чего?

19. Богослужебный язык Российской Церкви (опыт критического обзора одной дискуссии)

20. Церковь бабушек и интеллигентов

21. Несколько слов в защиту Бога от богословов

22. Нескучный брак

Андрей Десницкий - Писание - Предание - современность - Как писали в библейские времена?



В те времена не было ни печатного станка, ни интернета, и книги переписывались от руки. Материалом для письма служил папирус — широкие длинные листы, сделанные из растения, распространенного в дельте Нила и некоторых других заболоченных местах Ближнего Востока, или пергамент — особым образом выделанная кожа животных. Трудно поверить, но даже во времена апостолов не существовало таких привычных сегодня деталей книги, как оглавление, примечания, пунктуация или хотя бы пробелы между словами. ЛЕГКОЛИВАМПОНЯТЬЧТОТУТНАПИСАНО Легко ли вам понять, что тут написано? А ведь греки тогда писали именно так. Евреи, правда, делали пробелы между словами, но зато не обозначали большинство гласных: ЛГКО ЛИ ВМ ПНТЬ ЧТ ТУТ НПИСН Знаменитая фраза без запятой «казнить нельзя помиловать» покажется тут детсадовской задачкой. Поэтому библейские рукописи не свободны от искажений и изменений, а потому очень многообразны. Оригиналы до нас не дошли, а в копии с копий неизбежно вкрадывались искажения и разночтения, значение старых слов забывалось, и потом заботливый переписчик, стремясь исправить несуразности или неточности лежащего перед ним текста, порой уводил его еще дальше от оригинала.



Среди тысяч дошедших до нас библейских рукописей нет двух совершенно одинаковых, но можно только удивляться, что нет и таких, в которых мы нашли бы какие-то другие учения — например, что небо и землю сотворил не Единый Бог, или что этот Бог разрешил убивать, красть и лжесвидетельствовать. Это уже в наше время, после Гуттенберга, английские печатники в издании 1631 года в заповеди «не прелюбодействуй» пропустили слово «не» (то ли по небрежности, то ли по категорическому несогласию с этой заповедью), за что и были оштрафованы архиепископом Кентерберийским на астрономическую сумму в 300 фунтов.



В особенности много расхождений в рукописях Ветхого Завета, который, в отличие от Нового, писался на протяжении примерно тысячелетия и который уже в древности был известен в разных вариантах. Об этом стоит рассказать подробнее.



2013-09-25