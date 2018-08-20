Десницкий - Поэтика библейского параллелизма
Современная библеистика
Книга детально рассматривает на конкретном материале одну из самых характерных черт библейского языка, которая все больше привлекает в последнее время внимание ученых - параллелизм.
Десницкий Андрей - Поэтика библейского параллелизма
Серия «Современная библеистика».
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 554 с.
ISBN 5-89647-133-5
Анализ современной литературы по этой теме сочетается в ней с самостоятельным исследованием как теоретических положений, так и многих текстов, связанных с библейской традицией.
Несмотря на серьезный научный подход, книга написана достаточно простым языком, так что она будет интересна и профессионалам, и мелкому заинтересованному читателю, приступающему к чтению Библии как Священного Писания или как великого памятника мировой культуры.
Книга рекомендована к публикации Институтом востоковедения Российском Академии Наук.
Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- 1. ИСТОРИЯ: СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА И ПАРАЛЛЕЛИЗМ
- 2. ЭКСКУРС: ПАРАЛЛЕЛИЗМ НА ДРЕВНЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
- 3. ТЕОРИЯ: ПРИРОДА ПАРАЛЛЕЛИЗМА
- 4. ТЕОРИЯ: ПАРАЛЛЕЛИЗМ, ПОВЕСТВОВАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ
- 5. МЕТОДОЛОГИЯ В ПОИСКАХ КЛАССИФИКАЦИИ
- 6. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
- 7. БИБЛЕЙСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ И АНТИЧНАЯ РИТОРИКА
- 8. ЭКСКУРС: БИБЛЕЙСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ВИЗАНТИИ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма - Введение
Параллелизм исследователи на протяжении более чем двух последних веков обычно называли самой характерной чертой библейской литературы. Впрочем, параллелизм стали обнаруживать во множестве устных и письменных произведений из разных уголков мира.
Более того, отталкиваясь от поверхностного определения «одно и то же говорится два раза» ученые пришли к глубинному пониманию многих особенностей библейских текстов, причем не только на уровне формальных приемов организации текста, но и на уровне способа мышления и картины мира библейских авторов.
Что же это такое на самом деле - библейский параллелизм? Этот вопрос может показаться совершенно несущественным и частным, как будто мы ищем новое определение для еще одной научной абстракции,
которая едва ли добавляет что-то к пониманию и без того хорошо изученных текстов.
Однако рассмотрев историю этого вопроса, насчитывающую уже более двух столетий, и в особенности - наиболее талантливые работы последних десятилетий (что мы собираемся сделать в первой главе), мы убедимся: этот вопрос не просто занимает досужие умы, он помогает нам лучше понять и Библию, и даже нашу современную цивилизацию, выросшую в том числе и на ее основе.
Теперь необходимо прояснить значение слова библейский в заглавии этой книги. Исторически сложилось так, что исследования параллелизма в основном велись на материале того корпуса текстов, который христиане называют «Ветхим Заветом», а иудеи - «Танахом» или «еврейской Библией». Потому и мы здесь будем говорить прежде всего о Ветхом Завете.
Тем не менее, никак нельзя сказать, что параллелизм характерен исключительно для этого корпуса текстов.
Напротив, мы не придем к истинному пониманию этого явления, если будем рассматривать Ветхий Завет изолированно. Поэтому в данной книге будут приведены и типологические параллели из разных культур мира, и генеалогически предшествовавшие ветхозаветному параллелизму примеры из более древних литератур Ближнего Востока, и, конечно же, примеры из Нового Завета.
Супер! Благодарю!