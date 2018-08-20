Современная библеистика

Книга детально рассматривает на конкретном материале одну из самых характерных черт библейского языка, которая все больше привлекает в последнее время внимание ученых - параллелизм.

Десницкий Андрей - Поэтика библейского параллелизма Серия «Современная библеистика». М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 554 с. ISBN 5-89647-133-5

Анализ современной литературы по этой теме сочетается в ней с самостоятельным исследованием как теоретических положений, так и многих текстов, связанных с библейской традицией.

Несмотря на серьезный научный подход, книга написана достаточно простым языком, так что она будет интересна и профессионалам, и мелкому заинтересованному читателю, приступающему к чтению Библии как Священного Писания или как великого памятника мировой культуры.

Книга рекомендована к публикации Институтом востоковедения Российском Академии Наук.

Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ИСТОРИЯ: СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА И ПАРАЛЛЕЛИЗМ

2. ЭКСКУРС: ПАРАЛЛЕЛИЗМ НА ДРЕВНЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

3. ТЕОРИЯ: ПРИРОДА ПАРАЛЛЕЛИЗМА

4. ТЕОРИЯ: ПАРАЛЛЕЛИЗМ, ПОВЕСТВОВАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ

5. МЕТОДОЛОГИЯ В ПОИСКАХ КЛАССИФИКАЦИИ

6. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ

7. БИБЛЕЙСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ И АНТИЧНАЯ РИТОРИКА

8. ЭКСКУРС: БИБЛЕЙСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ВИЗАНТИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма - Введение

Параллелизм исследователи на протяжении более чем двух последних веков обычно называли самой характерной чертой библейской литературы. Впрочем, параллелизм стали обнаруживать во множестве устных и письменных произведений из разных уголков мира.

Более того, отталкиваясь от поверхностного определения «одно и то же говорится два раза» ученые пришли к глубинному пониманию многих особенностей библейских текстов, причем не только на уровне формальных приемов организации текста, но и на уровне способа мышления и картины мира библейских авторов.



Что же это такое на самом деле - библейский параллелизм? Этот вопрос может показаться совершенно несущественным и частным, как будто мы ищем новое определение для еще одной научной абстракции,

которая едва ли добавляет что-то к пониманию и без того хорошо изученных текстов.

Однако рассмотрев историю этого вопроса, насчитывающую уже более двух столетий, и в особенности - наиболее талантливые работы последних десятилетий (что мы собираемся сделать в первой главе), мы убедимся: этот вопрос не просто занимает досужие умы, он помогает нам лучше понять и Библию, и даже нашу современную цивилизацию, выросшую в том числе и на ее основе.



Теперь необходимо прояснить значение слова библейский в заглавии этой книги. Исторически сложилось так, что исследования параллелизма в основном велись на материале того корпуса текстов, который христиане называют «Ветхим Заветом», а иудеи - «Танахом» или «еврейской Библией». Потому и мы здесь будем говорить прежде всего о Ветхом Завете.

Тем не менее, никак нельзя сказать, что параллелизм характерен исключительно для этого корпуса текстов.

Напротив, мы не придем к истинному пониманию этого явления, если будем рассматривать Ветхий Завет изолированно. Поэтому в данной книге будут приведены и типологические параллели из разных культур мира, и генеалогически предшествовавшие ветхозаветному параллелизму примеры из более древних литератур Ближнего Востока, и, конечно же, примеры из Нового Завета.