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Десницкий - Послания апостолов

Послания апостолов - Перевод и комментарий Андрея Десницкого
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Библейские переводы Андрея Десницкого (5 books)
Библейские переводы Андрея Десницкого
Это издание продолжает серию «Библейские переводы Андрея Десницкого», в которой уже вышли в свет книги «Вожди и цари Израиля» и «Пророки Израиля» с избранными книгами Ветхого Завета.
Послания апостолов составляют 21 из 27 книг Нового Завета. Евангелия рассказывают об основах христианской веры, Деяния — о возникновении церкви, Откровение таинственно повествует о будущем, но, по сути, только Послания описывают нам подробно и на конкретных примерах, что такое раннехристианская церковь и как она жила. Потому, видимо, они и занимают такое значительное место в Новом Завете.
При этом в общем и целом Послания в России до сих пор не прочитаны, в том числе и искренне верующими. Помню, как сам впервые познакомился с ними, будучи студентом начальных курсов филологического факультета МГУ. Мне были ясны все отдельные слова и выражения, а что-то неясное можно было посмотреть в словаре. Но о чем говорит текст в целом, почему он считается настолько важным в христианской традиции — это оставалось для меня загадкой.

Послания апостолов - Перевод и комментарий Андрея Десницкого

(Библейские переводы Андрея Десницкого)
М.: ГРАНАТ, 2021. — 368 с.
ISBN 978-5-906456-47-2

Послания апостолов - Содержание

Предисловие
Сокращенные обозначения библейских книг
  • Римлянам: Праведность по вере
  • Первое Коринфянам: Любовь никогда не иссякнет
  • Второе Коринфянам: Если я вас огорчу, кто же обрадует меня?
  • Галатам: Кто вас околдовал?
  • Эфесянам: Дом, где обитает Бог
  • Филиппийцам: Всегда радуйтесь!
  • Колоссянам: Образ незримого Бога
  • Первое Фессалоникийцам: Духа не угашайте
  • Второе Фессалоникийцам: Кто не хочет трудиться, пусть не ест
  • Первое Тимофею: Достоверна эта весть
  • Второе Тимофею: Поддерживай этот огонь
  • Титу: Пресвитер должен быть безупречен
  • Филимону: Прошу тебя за сына
  • Евреям: Есть у нас великий Первосвященник
  • От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами
  • Первое Петра: Христос пострадал за вас и дал пример
  • Второе Петра: Он не желает ничьей гибели
  • Первое Иоанна: Мы возвещаем вам вечную Жизнь
  • Второе Иоанна: Старейшина — избранной Госпоже
  • Третье Иоанна: Кто творит добро, тот от Бога
  • Послание Иуды: Они служат вам соблазном
Приложение: Словарь ключевых терминов

Послания апостолов - От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами

1
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати израильским племенам, рассеянным по земле, желает радости!
Когда постигают вас разнообразные искушения, братья мои, принимайте это как великую радость. Знайте: опытность в вере порождает стойкость, а стойкость способствует зрелости — чтобы вы были зрелыми и цельными, чтобы ни в чем не нуждались.
А если кому из вас не хватает мудрости, пусть попросит у Бога, и получит — ведь Бог дает просто, не упрекая. Пусть только просит с верой и ничуть не сомневается — кто сомневается, похож на морскую волну, которую из стороны в сторону гонит ветер. Пусть не думает что-то получить от Господа такой человек — душа его раздвоена, на всех своих путях он неустойчив.
Кто из братьев в унижении — пусть хвалится высотой своего положения, а кто богат — своим унижением, ведь все это исчезнет, как цветок полевой. Взошло солнце, и от жара засохла трава — вот и облетел весь ее цвет, погиб прекрасный облик. Так и богача на его пути ждет увядание.
Блажен, кто выдерживает искушение: за свою стойкость он получит венец жизни — так обещал Бог наградить тех, кто Его любит. В искушении пусть никто не говорит: «Это Бог меня искушает». Бог неискушен во зле и Сам никого не искушает. Нет, это собственные прихоти сбивают человека с пути и увлекают в ловушку — вот что такое искушение. От прихоти зарождается и появляется на свет грех, и когда он совершается, то приводит к смерти.
Не заблуждайтесь, возлюбленные мои братья.
Что дается вам доброго, что дарится вам совершенного, то приходит свыше, от Отца, порождающего всякий свет, и Он не переменится, не затмится Его сияние. По Собственной воле Он породил нас словом истины, чтобы среди Его творений мы были первенцами.
Вот что, братья мои возлюбленные: пусть каждый человек торопится слушать и не спешит говорить, не спешит гневаться, ведь гнев человеческий не творит правды Божьей. Так что избавьтесь от всякой грязи, от жгучей злобы и кротко примите то Слово, которое прорастает в вас и способно спасти ваши души.
2020-12-30
Views 1 893
Rating 3.5 / 5
Added 28.02.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
3.5/5 (3)

Comments (2 comments)

B
brat Aleksey 5 years ago

 

Вау это же бомба для богословского клуба и для всех христиан! Спасибо огромное!
R
RealJoy 4 years ago

только почему-то в современный перевод от РБО входит перевод Кузнецовой - не Десницкого.

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