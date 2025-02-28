Десницкий - Послания апостолов
Библейские переводы Андрея Десницкого
Это издание продолжает серию «Библейские переводы Андрея Десницкого», в которой уже вышли в свет книги «Вожди и цари Израиля» и «Пророки Израиля» с избранными книгами Ветхого Завета.
Послания апостолов составляют 21 из 27 книг Нового Завета. Евангелия рассказывают об основах христианской веры, Деяния — о возникновении церкви, Откровение таинственно повествует о будущем, но, по сути, только Послания описывают нам подробно и на конкретных примерах, что такое раннехристианская церковь и как она жила. Потому, видимо, они и занимают такое значительное место в Новом Завете.
При этом в общем и целом Послания в России до сих пор не прочитаны, в том числе и искренне верующими. Помню, как сам впервые познакомился с ними, будучи студентом начальных курсов филологического факультета МГУ. Мне были ясны все отдельные слова и выражения, а что-то неясное можно было посмотреть в словаре. Но о чем говорит текст в целом, почему он считается настолько важным в христианской традиции — это оставалось для меня загадкой.
Послания апостолов - Перевод и комментарий Андрея Десницкого
(Библейские переводы Андрея Десницкого)
М.: ГРАНАТ, 2021. — 368 с.
ISBN 978-5-906456-47-2
Послания апостолов - Содержание
Предисловие
Сокращенные обозначения библейских книг
- Римлянам: Праведность по вере
- Первое Коринфянам: Любовь никогда не иссякнет
- Второе Коринфянам: Если я вас огорчу, кто же обрадует меня?
- Галатам: Кто вас околдовал?
- Эфесянам: Дом, где обитает Бог
- Филиппийцам: Всегда радуйтесь!
- Колоссянам: Образ незримого Бога
- Первое Фессалоникийцам: Духа не угашайте
- Второе Фессалоникийцам: Кто не хочет трудиться, пусть не ест
- Первое Тимофею: Достоверна эта весть
- Второе Тимофею: Поддерживай этот огонь
- Титу: Пресвитер должен быть безупречен
- Филимону: Прошу тебя за сына
- Евреям: Есть у нас великий Первосвященник
- От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами
- Первое Петра: Христос пострадал за вас и дал пример
- Второе Петра: Он не желает ничьей гибели
- Первое Иоанна: Мы возвещаем вам вечную Жизнь
- Второе Иоанна: Старейшина — избранной Госпоже
- Третье Иоанна: Кто творит добро, тот от Бога
- Послание Иуды: Они служат вам соблазном
Приложение: Словарь ключевых терминов
Послания апостолов - От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами
1
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати израильским племенам, рассеянным по земле, желает радости!
Когда постигают вас разнообразные искушения, братья мои, принимайте это как великую радость. Знайте: опытность в вере порождает стойкость, а стойкость способствует зрелости — чтобы вы были зрелыми и цельными, чтобы ни в чем не нуждались.
А если кому из вас не хватает мудрости, пусть попросит у Бога, и получит — ведь Бог дает просто, не упрекая. Пусть только просит с верой и ничуть не сомневается — кто сомневается, похож на морскую волну, которую из стороны в сторону гонит ветер. Пусть не думает что-то получить от Господа такой человек — душа его раздвоена, на всех своих путях он неустойчив.
Кто из братьев в унижении — пусть хвалится высотой своего положения, а кто богат — своим унижением, ведь все это исчезнет, как цветок полевой. Взошло солнце, и от жара засохла трава — вот и облетел весь ее цвет, погиб прекрасный облик. Так и богача на его пути ждет увядание.
Блажен, кто выдерживает искушение: за свою стойкость он получит венец жизни — так обещал Бог наградить тех, кто Его любит. В искушении пусть никто не говорит: «Это Бог меня искушает». Бог неискушен во зле и Сам никого не искушает. Нет, это собственные прихоти сбивают человека с пути и увлекают в ловушку — вот что такое искушение. От прихоти зарождается и появляется на свет грех, и когда он совершается, то приводит к смерти.
Не заблуждайтесь, возлюбленные мои братья.
Что дается вам доброго, что дарится вам совершенного, то приходит свыше, от Отца, порождающего всякий свет, и Он не переменится, не затмится Его сияние. По Собственной воле Он породил нас словом истины, чтобы среди Его творений мы были первенцами.
Вот что, братья мои возлюбленные: пусть каждый человек торопится слушать и не спешит говорить, не спешит гневаться, ведь гнев человеческий не творит правды Божьей. Так что избавьтесь от всякой грязи, от жгучей злобы и кротко примите то Слово, которое прорастает в вас и способно спасти ваши души.
2020-12-30
Вау это же бомба для богословского клуба и для всех христиан! Спасибо огромное!
только почему-то в современный перевод от РБО входит перевод Кузнецовой - не Десницкого.