Библейские переводы Андрея Десницкого

Это издание продолжает серию «Библейские переводы Андрея Десницкого», в которой уже вышли в свет книги «Вожди и цари Израиля» и «Пророки Израиля» с избранными книгами Ветхого Завета.

Послания апостолов составляют 21 из 27 книг Нового Завета. Евангелия рассказывают об основах христианской веры, Деяния — о возникновении церкви, Откровение таинственно повествует о будущем, но, по сути, только Послания описывают нам подробно и на конкретных примерах, что такое раннехристианская церковь и как она жила. Потому, видимо, они и занимают такое значительное место в Новом Завете.

При этом в общем и целом Послания в России до сих пор не прочитаны, в том числе и искренне верующими. Помню, как сам впервые познакомился с ними, будучи студентом начальных курсов филологического факультета МГУ. Мне были ясны все отдельные слова и выражения, а что-то неясное можно было посмотреть в словаре. Но о чем говорит текст в целом, почему он считается настолько важным в христианской традиции — это оставалось для меня загадкой.

Послания апостолов - Перевод и комментарий Андрея Десницкого

(Библейские переводы Андрея Десницкого)

М.: ГРАНАТ, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-906456-47-2

Послания апостолов - Содержание

Предисловие

Сокращенные обозначения библейских книг

Римлянам: Праведность по вере

Первое Коринфянам: Любовь никогда не иссякнет

Второе Коринфянам: Если я вас огорчу, кто же обрадует меня?

Галатам: Кто вас околдовал?

Эфесянам: Дом, где обитает Бог

Филиппийцам: Всегда радуйтесь!

Колоссянам: Образ незримого Бога

Первое Фессалоникийцам: Духа не угашайте

Второе Фессалоникийцам: Кто не хочет трудиться, пусть не ест

Первое Тимофею: Достоверна эта весть

Второе Тимофею: Поддерживай этот огонь

Титу: Пресвитер должен быть безупречен

Филимону: Прошу тебя за сына

Евреям: Есть у нас великий Первосвященник

От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами

Первое Петра: Христос пострадал за вас и дал пример

Второе Петра: Он не желает ничьей гибели

Первое Иоанна: Мы возвещаем вам вечную Жизнь

Второе Иоанна: Старейшина — избранной Госпоже

Третье Иоанна: Кто творит добро, тот от Бога

Послание Иуды: Они служат вам соблазном

Приложение: Словарь ключевых терминов

Послания апостолов - От Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами

1

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати израильским племенам, рассеянным по земле, желает радости!

Когда постигают вас разнообразные искушения, братья мои, принимайте это как великую радость. Знайте: опытность в вере порождает стойкость, а стойкость способствует зрелости — чтобы вы были зрелыми и цельными, чтобы ни в чем не нуждались.

А если кому из вас не хватает мудрости, пусть попросит у Бога, и получит — ведь Бог дает просто, не упрекая. Пусть только просит с верой и ничуть не сомневается — кто сомневается, похож на морскую волну, которую из стороны в сторону гонит ветер. Пусть не думает что-то получить от Господа такой человек — душа его раздвоена, на всех своих путях он неустойчив.

Кто из братьев в унижении — пусть хвалится высотой своего положения, а кто богат — своим унижением, ведь все это исчезнет, как цветок полевой. Взошло солнце, и от жара засохла трава — вот и облетел весь ее цвет, погиб прекрасный облик. Так и богача на его пути ждет увядание.

Блажен, кто выдерживает искушение: за свою стойкость он получит венец жизни — так обещал Бог наградить тех, кто Его любит. В искушении пусть никто не говорит: «Это Бог меня искушает». Бог неискушен во зле и Сам никого не искушает. Нет, это собственные прихоти сбивают человека с пути и увлекают в ловушку — вот что такое искушение. От прихоти зарождается и появляется на свет грех, и когда он совершается, то приводит к смерти.

Не заблуждайтесь, возлюбленные мои братья.

Что дается вам доброго, что дарится вам совершенного, то приходит свыше, от Отца, порождающего всякий свет, и Он не переменится, не затмится Его сияние. По Собственной воле Он породил нас словом истины, чтобы среди Его творений мы были первенцами.

Вот что, братья мои возлюбленные: пусть каждый человек торопится слушать и не спешит говорить, не спешит гневаться, ведь гнев человеческий не творит правды Божьей. Так что избавьтесь от всякой грязи, от жгучей злобы и кротко примите то Слово, которое прорастает в вас и способно спасти ваши души.