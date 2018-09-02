Византия — предыстория России. А если бы византийцы: книжники, цари, воины, монахи, зрители на ипподроме — заговорили с нами на нашем языке, о чем они могли бы нам сказать?

Поэма Андрея Десницкого — это попытка дать им слово.

Андрей Десницкий - Голоса Византии - поэма

Электронное издание, 2013

Скачать можно по адресу http://thankyou.ru/lib/realism/desnitsky/books/golosa_vizantii

Андрей Десницкий - Голоса Византии - Содержание

ГОРОЖАНЕ

ВОССТАНИЕ

КНИЖНИКИ

УЧЕНИК

ИСПОВЕДЬ

ИНОК

РАТНИКИ

АКРИТЫ

СО СТЕН

ГОРОД

ОСТРОВ

КАМЕНОТЕС

ПЕРЕВОДЧИК (Преподобный Максим Грек)

Андрей Десницкий - Голоса Византии - Вступление

Нет, не Эллады легкая струя — густой поток полуденного меда… Не государство именем народа — народ назвали именем двора. Куда как неприметна красота за пышностью, и мы готовы помнить лишь анфиладу полутемных комнат, что во дворце ромейском завита. И как легко владык нам осуждать, что поступью своей обыкновенной они прошли путями той вселенной, какую им досталось населять. И город, росший кольцами осад, что не был долго тонок, зелен, гибок, за червоточины двуличья и ошибок, за крону, слишком тяжкую на взгляд. Милостив, милостив, милостив в мире войны и праздности, в море вранья и подлости — будь к нам, Иудой проданный, терном на смерть обласканный, Господи…

Читайте на Эсхатосе книги Андрея Десницкого