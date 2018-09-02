Десницкий - Голоса Византии
Византия — предыстория России. А если бы византийцы: книжники, цари, воины, монахи, зрители на ипподроме — заговорили с нами на нашем языке, о чем они могли бы нам сказать?
Поэма Андрея Десницкого — это попытка дать им слово.
Андрей Десницкий - Голоса Византии - поэма
Электронное издание, 2013
Скачать можно по адресу http://thankyou.ru/lib/realism/desnitsky/books/golosa_vizantii
Андрей Десницкий - Голоса Византии - Содержание
- ГОРОЖАНЕ
- ВОССТАНИЕ
- КНИЖНИКИ
- УЧЕНИК
- ИСПОВЕДЬ
- ИНОК
- РАТНИКИ
- АКРИТЫ
- СО СТЕН
- ГОРОД
- ОСТРОВ
- КАМЕНОТЕС
- ПЕРЕВОДЧИК (Преподобный Максим Грек)
Андрей Десницкий - Голоса Византии - Вступление
Нет, не Эллады легкая струя —
густой поток полуденного меда…
Не государство именем народа —
народ назвали именем двора.
Куда как неприметна красота
за пышностью, и мы готовы помнить
лишь анфиладу полутемных комнат,
что во дворце ромейском завита.
И как легко владык нам осуждать,
что поступью своей обыкновенной
они прошли путями той вселенной,
какую им досталось населять.
И город, росший кольцами осад,
что не был долго тонок, зелен, гибок,
за червоточины двуличья и ошибок,
за крону, слишком тяжкую на взгляд.
Милостив, милостив, милостив
в мире войны и праздности,
в море вранья и подлости —
будь к нам, Иудой проданный,
терном на смерть обласканный,
Господи…
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