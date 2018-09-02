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Десницкий - Голоса Византии

Андрей Десницкий - Голоса Византии
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Византия — предыстория России. А если бы византийцы: книжники, цари, воины, монахи, зрители на ипподроме — заговорили с нами на нашем языке, о чем они могли бы нам сказать?
Поэма Андрея Десницкого — это попытка дать им слово.

Андрей Десницкий - Голоса Византии - поэма

Электронное издание, 2013
Скачать можно по адресу http://thankyou.ru/lib/realism/desnitsky/books/golosa_vizantii

Андрей Десницкий - Голоса Византии - Содержание

  • ГОРОЖАНЕ
  • ВОССТАНИЕ
  • КНИЖНИКИ
  • УЧЕНИК
  • ИСПОВЕДЬ
  • ИНОК
  • РАТНИКИ
  • АКРИТЫ
  • СО СТЕН
  • ГОРОД
  • ОСТРОВ
  • КАМЕНОТЕС
  • ПЕРЕВОДЧИК (Преподобный Максим Грек)

Андрей Десницкий - Голоса Византии - Вступление

Нет, не Эллады легкая струя —
густой поток полуденного меда…
Не государство именем народа —
народ назвали именем двора.
Куда как неприметна красота
за пышностью, и мы готовы помнить
лишь анфиладу полутемных комнат,
что во дворце ромейском завита.
И как легко владык нам осуждать,
что поступью своей обыкновенной
они прошли путями той вселенной,
какую им досталось населять.
И город, росший кольцами осад,
что не был долго тонок, зелен, гибок,
за червоточины двуличья и ошибок,
за крону, слишком тяжкую на взгляд.
               Милостив, милостив, милостив
               в мире войны и праздности,
               в море вранья и подлости —
               будь к нам, Иудой проданный,
               терном на смерть обласканный,
               Господи…

Читайте на Эсхатосе книги Андрея Десницкого

Views 411
Rating 5.0 / 5
Added 02.09.2018
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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