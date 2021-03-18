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esxatos

Мишлей - Притчи мудрого царя - модуль BibleQuote

Мишлей - Притчи мудрого царя
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod, Commentaries mod
Модуль BibleOuote по книге Адама Давидова - Мишлей Притчи Мудрого Царя.

Модуль BibleOuote - Танах - Мишлей - Притчи мудрого царя - Перевод Адама Давидова

Комментарии, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Теhилим
Второе издание
АДАМ ДАВИДОВ
ЦЕНТР ТОРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ — КРАСНАЯ СЛОБОДА
5769 — 2008
Раздел: Танах
Автор: Давидов, Адам
Издатель: Красная Слобода
Год издания: 2007
второе издание
Комментарии на книгу Мишлей, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Теилим.

Книга Притчей Соломоновых

(סֵפֶר מִשְׁלֵי, сефер мишлей), одна из трех книг Библии, представляющих мудрости литературу; входит в раздел Писания (Ктувим).
В отличие от двух других книг — Иов и Экклесиаст с их критическим поиском мудрости, КНИГА Притчей Соломоновых — дидактическое сочинение, служившее практическим, моральным и религиозным руководством для юношества.
Книга Притчей Соломоновых включает разнородный материал, сложившийся в ходе развития древней традиции. Такие сборники использовались в школах профессиональных учителей мудрости (см. Эккл. 12:9–12).
Задачи и методы учителя определены в стихах 1:2–6: развитие ума и воспитание в духе этических принципов при помощи притчи или пословиц (мешалим), предостережений (мелицот), афоризмов мудрецов (диврей хахамим), загадок или вопросов (хидот).
Основная установка для учителя сформулирована в 1:7 и 9:10: «Начало мудрости — страх Господень; только глупцы презирают мудрость и наставление»; «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум».
Просмотров 2 561
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 18.03.2021
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4.7/5 (17)

Comments (5 comments)

S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за очередной модуль!
E
eroxin 5 years ago

Thank you so mach!
E
eroxin 5 years ago

Не скачивается почему то
E
esxatos 5 years ago

Перекачал
A
alexeyhurricane 13 years ago
я непонял причем тут икона , если для еврееб икона это идолопоклоничество! у них изображений нет совсем

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