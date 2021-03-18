Мишлей - Притчи мудрого царя - модуль BibleQuote
Модуль BibleOuote по книге Адама Давидова - Мишлей Притчи Мудрого Царя.
Модуль BibleOuote - Танах - Мишлей - Притчи мудрого царя - Перевод Адама Давидова
Комментарии, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Теhилим
Второе издание
АДАМ ДАВИДОВ
ЦЕНТР ТОРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
ИЕРУСАЛИМ — КРАСНАЯ СЛОБОДА
5769 — 2008
Раздел: Танах
Автор: Давидов, Адам
Издатель: Красная Слобода
Год издания: 2007
второе издание
Комментарии на книгу Мишлей, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Теилим.
Книга Притчей Соломоновых
(סֵפֶר מִשְׁלֵי, сефер мишлей), одна из трех книг Библии, представляющих мудрости литературу; входит в раздел Писания (Ктувим).
В отличие от двух других книг — Иов и Экклесиаст с их критическим поиском мудрости, КНИГА Притчей Соломоновых — дидактическое сочинение, служившее практическим, моральным и религиозным руководством для юношества.
Книга Притчей Соломоновых включает разнородный материал, сложившийся в ходе развития древней традиции. Такие сборники использовались в школах профессиональных учителей мудрости (см. Эккл. 12:9–12).
Задачи и методы учителя определены в стихах 1:2–6: развитие ума и воспитание в духе этических принципов при помощи притчи или пословиц (мешалим), предостережений (мелицот), афоризмов мудрецов (диврей хахамим), загадок или вопросов (хидот).
Основная установка для учителя сформулирована в 1:7 и 9:10: «Начало мудрости — страх Господень; только глупцы презирают мудрость и наставление»; «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум».
Спасибо за очередной модуль!
Thank you so mach!
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