Мишлей - Притчи мудрого царя - модуль BibleQuote

Раздел: Танах

Автор: Давидов, Адам

Издатель: Красная Слобода

Год издания: 2007

второе издание

Комментарии на книгу Мишлей, собранные из Танаха, Талмуда, Мидрашей, Раши и Теилим.

Книга Притчей Соломоновых

(סֵפֶר מִשְׁלֵי, сефер мишлей), одна из трех книг Библии, представляющих мудрости литературу; входит в раздел Писания (Ктувим).

В отличие от двух других книг — Иов и Экклесиаст с их критическим поиском мудрости, КНИГА Притчей Соломоновых — дидактическое сочинение, служившее практическим, моральным и религиозным руководством для юношества.

Книга Притчей Соломоновых включает разнородный материал, сложившийся в ходе развития древней традиции. Такие сборники использовались в школах профессиональных учителей мудрости (см. Эккл. 12:9–12).

Задачи и методы учителя определены в стихах 1:2–6: развитие ума и воспитание в духе этических принципов при помощи притчи или пословиц (мешалим), предостережений (мелицот), афоризмов мудрецов (диврей хахамим), загадок или вопросов (хидот).

Основная установка для учителя сформулирована в 1:7 и 9:10: «Начало мудрости — страх Господень; только глупцы презирают мудрость и наставление»; «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум».