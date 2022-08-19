Христианство - Просто о сложном - словарь BibleQuote

В послании апостола Павла к Римлянам есть странные на первый взгляд слова: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (7:8)». Что это значит?

Мы уже говорили, что человек не может своими силами вернуться в первозданное безгрешное состояние. Первое препятствие к этому — искупление грехов — было устранено жертвой Христа. Второе препятствие — слабость человеческого естества, испорченного падением — исцеляется благодатью (по-гречески — харис, отсюда слово «харизма»).

Что такое благодать? Это действие Бога непосредственно в человеке, в его душе. Христиане верят, что Бог действует в душе примерно как хирург действует в теле — удаляет опухоли, сшивает сосуды, складывает кости, вынимает инородные тела.

Неверно представлять себе благодать чем-то вроде радиации, которая способна накапливаться, «оседать» на каких-то особых предметах, реликвиях, местах или людях. Этому неверному пониманию (увы, очень распространенному) способствует опять же неверное понимание греческого слова «энергия», которое как раз и означает «действие», но толкуется многими в том ключе, в котором они привыкли его видеть в школьном курсе физики: магнитная энергия, тепловая, электрическая. Раз существуют аккумуляторы для электрической энергии, отчего бы не быть аккумуляторам для Божественной? Вот иконы, мощи и другие реликвии как раз и являются такими аккумуляторами...

Это вульгарное, неверное понимание. Бог не «накапливает энергию» благодати в каких-то предметах и местах. Если продолжить аналогию с хирургом, Он может использовать какие-то предметы, места, даже людей как инструменты или помощников, но действует всегда сам.

Поскольку свобода действия Бога не ограничена практически ничем, невозможно перечислить все те способы, которыми людям посылается благодать. Но можно очертить главные из них — они называются таинствами. (Подробно о церковных таинствах рассказывается в соответствующем разделе.)

Но сам Бог не ограничен и не связан таинствами. Более того, при определенных условиях таинства являются безблагодатными — например, если таинство рукоположения совершить над некрещеным человеком, ему не передастся благодать священства, и все совершенные им таинства будут недействительны, через него не будет действовать Бог. Продолжая нашу аналогию — хирург не возьмет в руки нестерильный инструмент, чтобы не навредить больному.

Христианство - Просто о сложном - словарь BibleQuote

О. Чигиринская, О. Дорошенко

Издательство: Фолио, 2013 г.

Серия: Просто о сложном

ISBN: 978-966-03-5791-4

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