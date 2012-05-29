Библия в современном мире - модуль BibleQuote

В последние десятилетия возникло немало новых подходов к толкованию Библии. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. В этой книге преподаватели Риджент-колледжа объединили свои усилия с целью разработки междисциплинарного подхода, который позволит обогатить наше понимание Библии.

Современные исследования Библии

Пер. с англ. / Общ. ред., вступ. ст., коммент. Е. А. Степановой. — Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998,—272 с.

В сборнике представлены статьи американских и английских академических исследователей Библии, дающие представления о современном уровне критической библеистики. Эти статьи основываются на междисциплинарном подходе, который соединяет в себе методы исторического, литературоведческого, филологического, лингвистического, теологического анализа.

1. Джон БАРТОН Чтение и интерпретация Библии

II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

2. С. Дин МАКБРИДЖ. Библейская литература в историческом контексте: Ветхий завет

3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири

4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости

5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков

III. АПОКРИФЫ

6. Элдон ЭПП. Библейская литература в историческом контексте: апокрифы и Новый завет

7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы

IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ

8. Дэвид Оун. Библия и литература античности: греко-римский период

9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия

10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла

V. ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛИИ

11. Джон ХАЙЕС, Карл; Использование результатов библейской экзегезы

12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию

13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли

14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике