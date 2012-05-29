Библия в современном мире - модуль BibleQuote
Модуль BibleQuote - Библеистика - Библия в современном мире
1. Юджин Петерсон, Гордон Д. Фи, Элмер Дик, Дж. Пакер, Крэг М. Гай, Лорен Уилкинсон, Джеймс М. Хьюстон. Библия в современном мире: аспекты толкования Пер. с англ. Е. Канишева М.: «Триада», 2002, 232 с
2. Джеймс Д. Данн, Ианнуарий Ивлиев, Иоаннис Каравидопулос, Ульрих Луц, Юрген Ролоф и др. Библия в церкви. Толкование Нового Завета на Востоке и Западе. (Серия «Современная библеистика» - Bibliotheca Biblica.) - Μ.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010 г.
3. Современные исследования Библии, статьи американских и английских академических исследователей Библии, из-во Уральского универ-та, 1998
Данн Дж., Ивлиев И. и др. Библия в Церкви. Толкование НовогоЗавета на Востоке и Западе
Книга посвящена интерпретации и пониманию Священного Писания в разных церквах Востока и Запада. В сборник вошли лучшие доклады, прочитанные ведущими специалистами на знаменитом симпозиуме в Неамце (Румыния) в 1998 году.
В последние десятилетия возникло немало новых подходов к толкованию Библии. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. В этой книге преподаватели Риджент-колледжа объединили свои усилия с целью разработки междисциплинарного подхода, который позволит обогатить наше понимание Библии.
Современные исследования Библии
Пер. с англ. / Общ. ред., вступ. ст., коммент. Е. А. Степановой. — Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1998,—272 с.
В сборнике представлены статьи американских и английских академических исследователей Библии, дающие представления о современном уровне критической библеистики. Эти статьи основываются на междисциплинарном подходе, который соединяет в себе методы исторического, литературоведческого, филологического, лингвистического, теологического анализа.
1. Джон БАРТОН Чтение и интерпретация Библии
II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
2. С. Дин МАКБРИДЖ. Библейская литература в историческом контексте: Ветхий завет
3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири
4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости
5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков
3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири
4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости
5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков
III. АПОКРИФЫ
6. Элдон ЭПП. Библейская литература в историческом контексте: апокрифы и Новый завет
7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы
7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы
IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ
8. Дэвид Оун. Библия и литература античности: греко-римский период
9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия
10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла
9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия
10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла
V. ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛИИ
11. Джон ХАЙЕС, Карл; Использование результатов библейской экзегезы
12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию
13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли
14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике
12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию
13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли
14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике
История модуля BibleQuote
14.10.10 Модуль для Цитаты 5,6
29.05.12 Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
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