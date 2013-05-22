Базаров - Библейская история - модуль BibleQuote

Базаров Иоанн - Библейская история - Цитата из Библии BibleQuote

Книга протоиерея Иоанна Иоанновича Базарова "Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета" , первое издание которой вышло в 1857 году, к 1915 году выдержала 36 изданий общим тиражом около 1 миллиона экземпляров.

Конкурсный комитет по присуждению золотой медали графа П.Д.Киселева в своем решении отмечал, что эта книга "по простоте, ясности изложения и правильности языка является превосходнейшей из всех доныне вышедших сочинений по этой части".

Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей, желающих познакомиться с основными событиями Священной Библейской истории, а также может использоваться в качестве учебного пособия для воскресных школ.

Базаров Иоанн Иоаннович – духовник Ее Величества Королевы Вюртембергской; родился 21 июня 1819 года в Туле, где отец его был протоиереем, учился в Тульской семинарии и Петербургской духовной академии, которую окончил в 1843 году.

В 1844 году был рукоположен в священники русской церкви во Франкфурте-на-Майне и вместе с тем откомандирован в Висбаден состоять духовником при скоро затем скончавшейся (1844) великой княгине Елизавете Михайловне.

В 1845 году Святейший Синод возвел отца Иоанна в магистры богословия. В 1851 году состоялся перевод его в Штутгарт, согласно желанию великой княгини Ольги Николаевны (тогда еще наследной принцессы Вюртембергской) иметь его своим духовником. С тех пор отец Иоанн, возведенный в 1853 году в протоиереи, бессменно стоял во главе русской придворной церкви в Штутгарте.

Но ему неоднократно случалось отправлять богослужение и в других германских городах, например Киссингене, Фридрихсгафене, когда в них пребывала царская семья.

Живя за границей, отец Иоанн многочисленными своими трудами немало содействовал распространению в среде западного духовенства точных сведений о Русской Церкви. Скончался в 1895 году.