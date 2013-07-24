Бракел - Разумное служение христиан - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Разумное служение христиан - Бракел В.

В модуль вошли главы из фундаментального труда В. Бракела (1635-1711) «Разумное служение христиан»

Содержание

Призвание и возрождение

Вера и ее отличительные признаки

Оправдание

Вечеря Господня

Жизнь веры в соответствии с обетованиями



"Разумное служение христиан" - это выдающееся произведение одного из первых представителей Второй Реформации в Голландии - Вильгельмуса Бракела. Впервые опубликованная в 1700 году, книга "Разумное служение христиан" в Голландии в одном только восемнадцатом веке выдержала двадцать изданий! Это произведение, возможно, в большей степени, чем любое другое, отображает биение сердца и духовные основы Второй Реформации в Голландии. Здесь систематическое богословие и живое практическое христианство в Библейском и практическом плане переплетаются в их гармоничном сочетании. Это произведение, написанное автором, мысли которого были переполнены заботами о церквях и прихожанах, является скорее пасторским посланием, нежели специальным богословским произведением. Тем не менее, на нем лежит печать пастора-богослова, Духом Святым наученного глубинам богопознания.

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