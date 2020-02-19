Харчлаа - Толкование Библии - Далласская Теологическая Семинария - комментарий BibleQuote

Толкование, которое в ваших руках, составлено с таким расчетом, чтобы помочь тем, кто изучают Писания самостоятельно. Авторы американского издания пользовались относительно недавним переводом Библии на английский язык (New International Version). Русское издание основано на Синодальной Библии. Как переводчице, так и редакторам приходилось время от времени согласовывать комментируемый текст с русской Библией, чтобы он не звучал "неудобовразумительно".

Библейские толкования Далласской Богословской семинарии - модуль для Цитаты BibleQuote

Русскоe изданиe - Славянское Евангельское Общество, 1996 г. Русское издание подготовлено для печати Славянским Миссионерским Издательством

Ашфорд, Коннектикут, США 1996 г. Перевод Ирины Череватой Главный редактор Платон Харчлаа Английское название THE BIBLE KNOWLEDGE COMMENTARY Редакторы

John F. Walvoord Roy B. Zuck

Том 1 Бытие - Руфь

Том 2 Царств - Песни Песней

Том 3 Исайя - Малахия

Том 4 Евангелия Деяния

Том 5 Послания Откровение

Матфея 24 ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (24:27-31) (MAP. 13:24-27; ЛУК. 21:25-28)



24 :27-31. В теле Господь не будет присутствовать в то время на земле. Но внезапно Он возвратится на нее. Его второе пришествие будет видимым и величественным. Он Сам сравнивает его с молнией, которая исходит от востока и видна бывает даже до запада. Ибо, где будет труп (образ физического разложения), говорит Христос, там соберутся орлы. Другими словами, там, где достигнет своего апогея разложение моральное, неизбежно наступит Божий суд. Мир в те дни полностью подпадет под господство ставленника сатаны — антихриста, называемого в Библии "беззаконником" (2 Фес. 2:8), и многие люди будут развращены лжепророками (Мат. 24:24). Вот тогда-то внезапно (вдруг) явится Сын Человеческий, чтобы совершить суд над землею (ст. 27).



Господь возвратится сразу же после скорби дней тех. Его пришествию будут сопутствовать необычные явления в природе (ст. 29 ср. с Ис. 13:10; 34:4; Иоиль 2:31; 3:15-16) и знамение Сына Человеческого на небе (Мат. 24:30). При виде этого знамения заплачут все племена земные (Ср. Отк. 1:7), вероятно, потому, что осознают: час суда настал.



Каким именно оно будет — "знамение Сына Человеческого" неизвестно. В свое время в знак ("во знамение") отвержения Израиля слава Господня покинула храм (Иез. 10:3,18; 11:23). Может быть; пришествие Господа будет "ознаменовано" возвращением "шехины"? Некоторые богословы полагают, что упомянутым знамением будет появление на небе города, нового Иерусалима, который зависнет над землей, подобно спутнику, и будет оставаться над земным Иерусалимом на протяжении всего Тысячелетнего Царства (см. Отк. 21:2-3).

Знамением может явиться молния; им может быть названо и само явление Иисуса Христа. Но каким бы оно ни было, его увидят все, и все увидят Сына Человеческого,' грядущего на облаках небесных с силою и славою великою (ср. Дан 7:13). И пошлет Он Ангелов Своих, чтобы собрали избранных Его от четырех ветров (ср. Map. 13:27), от края небес до края их. Здесь речь идет о "сборе" тех, кто станут верующими в последнюю седьмину Даниила (по причине гонений они рассеются по всей земле). Возможно, в это число войдут и ветхозаветные святые, воскресение которых произойдет в то время, чтобы и им войти в Царство Мессии (Дан. 12:2-3, 13).



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СКАЗАННОГО ПРИТЧАМИ (24:32-51)



В первой части Своей проповеди (Мат. 24:4-31) Иисус прямо говорил о Своем возвращении на землю. Далее следуют несколько практических выводов и поучений в свете Его возвращения. Рассматривая их, следует, в первую очередь, помнить, что весь этот раздел подразумевает то будущее поколение, которое будет жить в дни великой скорби — в канун прихода Царя во славе. Но, как и многие другие места Писаний, он имеет и "второй план", ибо в нем подразумеваются и верующие наших дней, образующие тело Христово, Церковь. "Напрямую" речи о Церкви здесь нет. Но как будущим поколениям Божиего народа говорится о необходимости быть готовыми, бодрствовать и веровать, так говорится об этом и нам.



а. О смоковнице (24:32-44)

24 :32-35 (Map. 13:28-31; Лук. 21:29-33). Словами От смоковницы возьмите подобие... Иисус начинает рассмотрение изложенного применительно к житейской практике. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето (см. Мат. 21:18-20). Как фиговое дерево — предвестник лета, так "знамения", о которых говорил Иисус в 24:4-28, будут свидетельствовать о скором Его пришествии. Господь подчеркнул, что это, т. е. Его возвращение, совершится не прежде, чем удивите все сие. Хотя многие события в человеческой истории как будто бы соответствовали указанным Иисусом, т. е. свидетельствовали об исполнении этого пророчества, совершенно очевидно, что все, перечисленное Им, еще не сбылось, ибо оно относится ко времени великой скорби. "Все сие" увидит какое-то поколение в будущем, его и называет Иисус "родом сим". О поколении людей, живших в Его дни, Он не мог говорить, поскольку ранее уже сказал, что от него Царство Небесное "отнимется" (21:43).

То поколение 1-го века подлежало Божиему суду. А вот "род", на глазах которого "все сие" начнет сбываться, доживет до второго пришествия Христа и увидит Царя, грядущего во славе. Это обещание — верное, и скорее небо и земля прейдут, чем оно утратит свою силу (ср. 5:18).



24 :36-41 (Map. 13:32-33; Лук. 17:26-37). Никому не дано знать точной даты пришествия Христа. Никому, по словам Иисуса, кроме Отца Небесного. Сам Иисус говорил тогда как Сын Человеческий, т. е. с высоты Своих человеческих знаний, а не как всеведущий Бог. Время, предшествующее Его пришествию, Он сравнивал со временем, в которое жил Ной. Как и тогда, люди будут заниматься своими повседневными делами, не задумываясь о приближении суда Божия. Жизнь для современников Ноя текла своим обычным руслом до того дня, т.е. люди ели, пили, женились и выходили замуж. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. "Суд водою" был неожиданным для них, они не были к нему готовы.



Так будет и в пришествие Сына Человеческого; из двоих, которые будут на поле, один возьмется, а другой оставлен будет; и из двух женщин, мелющих в жерновах, одна берется, а другая оставляется. По аналогии с днями Ноя, когда грешники "взяты были" водой, и тут "взяты будут" люди нечестивые, подлежащие суду (ср. Лук. 17:37). Те же, кто "оставляется", — это верующие, которым будет дана привилегия войти в земное Царство Христа в их физических телах. Ситуация опять-таки представляется "параллельной" той, какая возникла при Ное: нечестивые были тогда "удалены" с земли, Ной же на ней остался; в пришествие Христа (и перед ним) Бог снова "удалит" с земли всех нераскаявшихся грешников, праведные же останутся на ней и будут жить в Тысячелетнем Царстве.



Ясно, что не Церковь имеется здесь в виду. Ибо не о "восхищении Церкви" говорит тут Господь: она "взята" была не для суда. Если вслед за некоторыми комментаторами Библии принимать описываемое здесь как "восхищение Церкви", то его следует отнести к "послескорбным" дням, но это противоречит многим местам в Писаниях и ведет к возникновению целого ряда других проблем, которые мы не станем теперь рассматривать (см. , к примеру, ком. на 1 Фес. 4:13-18 и на Отк. 3:10). В целом же сущность предупреждения Христа сводится к необходимости всегда быть наготове, ибо суд Божий начнется тогда, когда люди менее всего будут ожидать его.



24 :42-44. Господь призвал Своих учеников бодрствовать (см. употребление того же слова "грегорейте" в 1 Фес. 5:6), потому что они не могли знать, в который час Господь их придет (см. ту же мысль в Мат. 25:13). Точная дата начала великих скорбей известна только Богу, как и точное время протяженности — от начала ее и до конца — семидесятой седьмины Даниила. Люди же, которые будут жить тогда, будут догадываться об этом лишь в общих чертах. Вот почему им будет так важно быть на страже. Если бы хозяин дома знал приблизительно когда придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы застичь себя врасплох. Верующих грядущих тяжких времен Христос призывает уподобиться такому "хозяину" — ибо по целому ряду признаков они поймут, что возвращение Христа близко; и все-таки точной даты его знать не будут.

б. О верном и благоразумном рабе (24:45-51) (Map. 13:34-37; Лук. 12:41-48)

24 :45-51. Пришествие Христа послужит испытанием для Его слуг. Подобно тому, как в притче господин поручает все свое имение одному из своих рабов, Бог доверил Свое дело на земле слугам Своим. Отношение слуг Его к порученному им служению говорит об их внутреннем состоянии. Бог хочет, чтобы все они, подобно верному рабу из притчи, достойно исполняли волю Его (ст. 45-46). Когда Господь возвратится на землю, то каждый из верных слуг получит от Него награду (ст. 47). Но раб, не оправдавший доверия своего Господина, будет сурово наказан. Ибо он, вообразивши, что Господин придет не скоро, будет превозноситься над другими (бить товарищей своих) и вести нечестивый образ жизни (есть и пить с пьяницами). Как и нечестивые люди, жившие во дни Ноя (ст. 37-39), неверный раб позабудет о том, что господин явится внезапно (ст. 50). Суд застигнет его врасплох, и он подвергнется одной участи с лицемерами, будучи таким же, как они. О "рассечении" его говорится в переносном смысле. Скорее он будет "отсечен" — в знач. "навсегда удален от Господа" (ком. на выражение "плач и скрежет зубов" см. в 13:42). Наказание его, наряду с прочими нечестивыми, будет вечным.



История версий модуля Цитата из Библии BibleQuote

Модуль - совместный труд христиан cайта ЭСХАТОС , для модуля правили тексты: Christian, Sergej715, Alzha, Serg, kusha4jesus, rsrwr, Viktoria, navoytsev, yuridin, AlexRus, AndriyS, rivye, Мирт7, ASA, Lutra-Lo, Cristafari, dimson70, izyumslovo, misha_111, vesel068, Slavik Руководитель проекта - Serg 18.06.11 - модуль, пятая окончательная редакция для BibleQuote 5,6