Апологетика - Оккультизм - Псевдомедицинские практики - модуль BibleQuote

Статья. Колдовство и сатанизм

Кох К. Между Христом и сатаной

Зудерман Б. Оккультизм - взгляд под маску

Пол Рейссер, Дэйл Маби, Роберт Веларде. Гомеопатия

Берестов А., Решетов В. Мистика гомеопатии

Берестов А., Решетов В. Гомеопатия: отделяя плевелы от семян

Комаровский Е. Гомеопатические средства

Сульженко Г. Улыбка Веельзевула

Модерзон Э. В оковах сатаны

Вейник В. Исследование проявлений духовного мира

Расцвет оккультизма

Магия под таким бурным натиском, происшедшим в основном в последние времена — в ХХ столетии, вынуждена была до поры до времени отступить, убраться на задворки человеческого мировосприятия и миропознания. Но она хорошо знала, что наступит время и для ее реванша. Когда наука торжествовала полную победу, магия показала, что все научные достижения, затрагивающие, как правило, материальный мир, — ничто и не способны высвободить ту гигантскую силу человеческого духа, по сравнению с которой мощь атомной энергии вообще ничто, всего лишь пламя свечи, которую в любой момент может задуть случайный порыв ветерка.



Вооруженный компьютером и покоривший космос человек остался беспомощным, как дитя, перед СПИДом, вирусным раком, лучевой болезнью, наркоманией, истребительными войнами, техногенными катастрофами, эпидемией жестокости... Наука в таких случаях опускала руки, расписывалась в своей несостоятельности, и тогда магия выходила вперед, чтобы сказать: все это мне подвластно, потому что я не отвергаю духовной силы самого человека, способной сворачивать горы, и сверхъестественной силы духа, которой подвластно все. На передний план опять выдвинулись духовная жизнь с ее неисчерпаемыми энергетическими ресурсами и инструмент, позволяющий приводить в движение эти ресурсы — магия. Наука вынуждена была повернуться лицом к магии, и не случайно сегодня заметен особенно большой интерес ее ко всему оккультному.



А что магия? Как она отвечает на назойливые попытки ворваться с приборами в ее «святая святых»? Абсолютно спокойно и равнодушно. Ее заботит лишь одно — как бы расшириться и укрепить свои позиции в каждой отдельно взятой сфере человеческой жизни. Снисходительно покровительственное отношение к науке было всегда свойственно магии. Так смотрит убеленная сединой и жизненным опытом мать на свою выскочку-дочь, которая заявляет, что сильнее ее и мудрее. Она никогда не покушалась на дочернее имущество и ничего не пыталась утащить из ее достижений. В то время как наука-дочь то и дело хищно поглядывает, что бы присвоить себе из материнского сундука с тайным наследством.



Если говорить о методах, то ученый пытается докопаться до всего своей логикой. Колдуна же не интересуют причинно-следственные связи, объяснения, почему он это делает, какие механизмы при этом включаются, хотя технической стороне профессии он может посвятить годы. Он нацелен только на одно: его действия должны приводить к необходимому результату. Вместе с тем каждый колдун в той или иной мере осваивает оккультную науку. Чародейство, волхвование, колдовство — не только интуитивный акт, не требующий никаких знаний и образования. Ходить в школу, оказывается, надо всем. И прилежными быть. Если, конечно, хочется стать сильным на поприще чародейства. Поэтому «сильные» колдуны — они и хорошо продвинутые в колдовской науке, постоянно совершенствующие свои знания, глубже и глубже вникающие в сатанинскую мудрость.

Предлагающие бессмертие