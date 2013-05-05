Апологетика - Оккультизм - Псевдомедицинские практики - модуль BibleQuote
Обновленный модуль Цитата из Библии BibleQuote Апологетика - Оккультизм - Псевдомедицинские практики
В составе модуля - книги и статьи о вреде оккультного духовному миру человека:
Статья. Колдовство и сатанизм
Кох К. Между Христом и сатаной
Зудерман Б. Оккультизм - взгляд под маску
Пол Рейссер, Дэйл Маби, Роберт Веларде. Гомеопатия
Берестов А., Решетов В. Мистика гомеопатии
Берестов А., Решетов В. Гомеопатия: отделяя плевелы от семян
Комаровский Е. Гомеопатические средства
Сульженко Г. Улыбка Веельзевула
Модерзон Э. В оковах сатаны
Вейник В. Исследование проявлений духовного мира
Расцвет оккультизма
Магия под таким бурным натиском, происшедшим в основном в последние времена — в ХХ столетии, вынуждена была до поры до времени отступить, убраться на задворки человеческого мировосприятия и миропознания. Но она хорошо знала, что наступит время и для ее реванша. Когда наука торжествовала полную победу, магия показала, что все научные достижения, затрагивающие, как правило, материальный мир, — ничто и не способны высвободить ту гигантскую силу человеческого духа, по сравнению с которой мощь атомной энергии вообще ничто, всего лишь пламя свечи, которую в любой момент может задуть случайный порыв ветерка.
Вооруженный компьютером и покоривший космос человек остался беспомощным, как дитя, перед СПИДом, вирусным раком, лучевой болезнью, наркоманией, истребительными войнами, техногенными катастрофами, эпидемией жестокости... Наука в таких случаях опускала руки, расписывалась в своей несостоятельности, и тогда магия выходила вперед, чтобы сказать: все это мне подвластно, потому что я не отвергаю духовной силы самого человека, способной сворачивать горы, и сверхъестественной силы духа, которой подвластно все. На передний план опять выдвинулись духовная жизнь с ее неисчерпаемыми энергетическими ресурсами и инструмент, позволяющий приводить в движение эти ресурсы — магия. Наука вынуждена была повернуться лицом к магии, и не случайно сегодня заметен особенно большой интерес ее ко всему оккультному.
А что магия? Как она отвечает на назойливые попытки ворваться с приборами в ее «святая святых»? Абсолютно спокойно и равнодушно. Ее заботит лишь одно — как бы расшириться и укрепить свои позиции в каждой отдельно взятой сфере человеческой жизни. Снисходительно покровительственное отношение к науке было всегда свойственно магии. Так смотрит убеленная сединой и жизненным опытом мать на свою выскочку-дочь, которая заявляет, что сильнее ее и мудрее. Она никогда не покушалась на дочернее имущество и ничего не пыталась утащить из ее достижений. В то время как наука-дочь то и дело хищно поглядывает, что бы присвоить себе из материнского сундука с тайным наследством.
Если говорить о методах, то ученый пытается докопаться до всего своей логикой. Колдуна же не интересуют причинно-следственные связи, объяснения, почему он это делает, какие механизмы при этом включаются, хотя технической стороне профессии он может посвятить годы. Он нацелен только на одно: его действия должны приводить к необходимому результату. Вместе с тем каждый колдун в той или иной мере осваивает оккультную науку. Чародейство, волхвование, колдовство — не только интуитивный акт, не требующий никаких знаний и образования. Ходить в школу, оказывается, надо всем. И прилежными быть. Если, конечно, хочется стать сильным на поприще чародейства. Поэтому «сильные» колдуны — они и хорошо продвинутые в колдовской науке, постоянно совершенствующие свои знания, глубже и глубже вникающие в сатанинскую мудрость.
Вооруженный компьютером и покоривший космос человек остался беспомощным, как дитя, перед СПИДом, вирусным раком, лучевой болезнью, наркоманией, истребительными войнами, техногенными катастрофами, эпидемией жестокости... Наука в таких случаях опускала руки, расписывалась в своей несостоятельности, и тогда магия выходила вперед, чтобы сказать: все это мне подвластно, потому что я не отвергаю духовной силы самого человека, способной сворачивать горы, и сверхъестественной силы духа, которой подвластно все. На передний план опять выдвинулись духовная жизнь с ее неисчерпаемыми энергетическими ресурсами и инструмент, позволяющий приводить в движение эти ресурсы — магия. Наука вынуждена была повернуться лицом к магии, и не случайно сегодня заметен особенно большой интерес ее ко всему оккультному.
А что магия? Как она отвечает на назойливые попытки ворваться с приборами в ее «святая святых»? Абсолютно спокойно и равнодушно. Ее заботит лишь одно — как бы расшириться и укрепить свои позиции в каждой отдельно взятой сфере человеческой жизни. Снисходительно покровительственное отношение к науке было всегда свойственно магии. Так смотрит убеленная сединой и жизненным опытом мать на свою выскочку-дочь, которая заявляет, что сильнее ее и мудрее. Она никогда не покушалась на дочернее имущество и ничего не пыталась утащить из ее достижений. В то время как наука-дочь то и дело хищно поглядывает, что бы присвоить себе из материнского сундука с тайным наследством.
Если говорить о методах, то ученый пытается докопаться до всего своей логикой. Колдуна же не интересуют причинно-следственные связи, объяснения, почему он это делает, какие механизмы при этом включаются, хотя технической стороне профессии он может посвятить годы. Он нацелен только на одно: его действия должны приводить к необходимому результату. Вместе с тем каждый колдун в той или иной мере осваивает оккультную науку. Чародейство, волхвование, колдовство — не только интуитивный акт, не требующий никаких знаний и образования. Ходить в школу, оказывается, надо всем. И прилежными быть. Если, конечно, хочется стать сильным на поприще чародейства. Поэтому «сильные» колдуны — они и хорошо продвинутые в колдовской науке, постоянно совершенствующие свои знания, глубже и глубже вникающие в сатанинскую мудрость.
Предлагающие бессмертие
Сохраняются некоторые признаки, показывающие кровное родство науки с магией. И та и другая пытается проникнуть в тайну мироздания. Пусть каждая по-своему. И та и другая желает получить, благодаря своим открытиям и выведенным на основании их особым формулам, реальные, видимые результаты. То есть знания становятся инструментом воздействия на материю, причем инструментом нематериальным. Научные формулы разве не те же заклинания, с помощью которых человек желает менять окружающий мир по своей прихоти, управлять им и подчинять его себе. Иначе говоря, господствовать.
Наука, как и магия, изначально претендовала быть истиной в последней инстанции. Это само по себе повод для великой гордости и превозношения. Если я владею истиной, то я выше всех, надо мной никого нет. Я превращаюсь в бога. Грехопадение людей означало, что человек встал на путь познания. Символично, что в этот же момент он потерял Бога. И будем ли мы тогда удивляться, что несмотря на конфронтацию с магией и вековое противостояние ей в одном наука с ней смыкается — убирает Бога из мироздания. Лишив творение Творца, можно самому занять принадлежащее Ему место. Избрав путь познания, люди захотели быть как боги и действительно стали сами себе богами, но это довольно скоро утомило их.
Претендуя на место Бога, как магия, так и наука, обещали человеку самое привлекательное (что и Бог обещает) — жизнь вечную. Они хотели сами стать источником жизни, пусть искусственным, но источником. Постоянно развиваясь и совершенствуясь, наука действительно достигла таких высот, что способна бесконечно обновлять человека, поддерживать в нем угасающие силы.
Наука, как и магия, изначально претендовала быть истиной в последней инстанции. Это само по себе повод для великой гордости и превозношения. Если я владею истиной, то я выше всех, надо мной никого нет. Я превращаюсь в бога. Грехопадение людей означало, что человек встал на путь познания. Символично, что в этот же момент он потерял Бога. И будем ли мы тогда удивляться, что несмотря на конфронтацию с магией и вековое противостояние ей в одном наука с ней смыкается — убирает Бога из мироздания. Лишив творение Творца, можно самому занять принадлежащее Ему место. Избрав путь познания, люди захотели быть как боги и действительно стали сами себе богами, но это довольно скоро утомило их.
Претендуя на место Бога, как магия, так и наука, обещали человеку самое привлекательное (что и Бог обещает) — жизнь вечную. Они хотели сами стать источником жизни, пусть искусственным, но источником. Постоянно развиваясь и совершенствуясь, наука действительно достигла таких высот, что способна бесконечно обновлять человека, поддерживать в нем угасающие силы.
05/07/2012 обновленный модуль от 11.11.09 в кодировке ANSI для BQ 5/6 и Андроид
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