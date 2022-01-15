Библия Новый русский перевод NRT - модуль BibleQuote

Книга и модуль к Цитате из Библии BibleQuote нового русского перевода, осуществленного IBS

Библия - Новый русский перевод NRT - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

При подготовке "Нового русского перевода" были использованы лучшие доступные на сегодняшний день тексты на еврейском, арамейском и греческом языках. Перевод Ветхого Завета начался в 1994 году и продолжался до 2006 года, параллельно с ним шел перевод Нового Завета, получивший название "Слово Жизни".

В процессе редактирования принимались во внимание как многочисленные ветхозаветные цитаты и ссылки, вошедшие в Новый Завет, так и стилистическое своеобразие Ветхого Завета. Основное внимание при переводе и редактировании уделялось передаче правильного смысла каждого отрывка.



Некоторые стихи, отличающиеся от Синодального перевода, включены в настоящий перевод со сносками.

При переводе Ветхого Завета был использован стандартный еврейский и арамейский текст (масоретский текст); переводчики обращались к наиболее ранним и потому более влиятельным библейским источникам: Септуагинте; Аквиле, Симмаху и Феодосию; Вульгате; сирийской Пешитте; Таргумам; к Псалмам Juxta Hebraica Иеронима, когда смысл масоретского текста оставался непонятным. В таких случаях текст снабжен сносками.



Имена собственные, в целом, пишутся так же, как и в Синодальном переводе.

Поэтические отрывки даны в специальной форме - с соответствующим делением на строфы.

В помощь читателю в тексте даются заголовки, а также введения и планы книг.