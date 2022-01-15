Библия Новый русский перевод NRT - модуль BibleQuote
Книга и модуль к Цитате из Библии BibleQuote нового русского перевода, осуществленного IBS
Библия - Новый русский перевод NRT - модуль Цитата из Библии - BibleQuote
При подготовке "Нового русского перевода" были использованы лучшие доступные на сегодняшний день тексты на еврейском, арамейском и греческом языках. Перевод Ветхого Завета начался в 1994 году и продолжался до 2006 года, параллельно с ним шел перевод Нового Завета, получивший название "Слово Жизни".
В процессе редактирования принимались во внимание как многочисленные ветхозаветные цитаты и ссылки, вошедшие в Новый Завет, так и стилистическое своеобразие Ветхого Завета. Основное внимание при переводе и редактировании уделялось передаче правильного смысла каждого отрывка.
Некоторые стихи, отличающиеся от Синодального перевода, включены в настоящий перевод со сносками.
При переводе Ветхого Завета был использован стандартный еврейский и арамейский текст (масоретский текст); переводчики обращались к наиболее ранним и потому более влиятельным библейским источникам: Септуагинте; Аквиле, Симмаху и Феодосию; Вульгате; сирийской Пешитте; Таргумам; к Псалмам Juxta Hebraica Иеронима, когда смысл масоретского текста оставался непонятным. В таких случаях текст снабжен сносками.
Имена собственные, в целом, пишутся так же, как и в Синодальном переводе.
Поэтические отрывки даны в специальной форме - с соответствующим делением на строфы.
В помощь читателю в тексте даются заголовки, а также введения и планы книг.
В процессе редактирования принимались во внимание как многочисленные ветхозаветные цитаты и ссылки, вошедшие в Новый Завет, так и стилистическое своеобразие Ветхого Завета. Основное внимание при переводе и редактировании уделялось передаче правильного смысла каждого отрывка.
Некоторые стихи, отличающиеся от Синодального перевода, включены в настоящий перевод со сносками.
При переводе Ветхого Завета был использован стандартный еврейский и арамейский текст (масоретский текст); переводчики обращались к наиболее ранним и потому более влиятельным библейским источникам: Септуагинте; Аквиле, Симмаху и Феодосию; Вульгате; сирийской Пешитте; Таргумам; к Псалмам Juxta Hebraica Иеронима, когда смысл масоретского текста оставался непонятным. В таких случаях текст снабжен сносками.
Имена собственные, в целом, пишутся так же, как и в Синодальном переводе.
Поэтические отрывки даны в специальной форме - с соответствующим делением на строфы.
В помощь читателю в тексте даются заголовки, а также введения и планы книг.
Модуль для Цитаты из Библии BibleQuote
Название: Библия. Новый русский перевод IBS 2006
Аббревиатура названия: IBS
Кодировка: ANSI
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 03 27
Разработчики: timothyha
Автор: International Bible Society
Аббревиатура названия: IBS
Кодировка: ANSI
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 03 27
Разработчики: timothyha
Автор: International Bible Society
Copyright: © 2006 International Bible Society
Тип: Bible/Библия
Язык: Русский
Издательство и год издания: IBS 2006 Москва
Subject Heading:
Тип: Bible/Библия
Язык: Русский
Издательство и год издания: IBS 2006 Москва
Subject Heading:
Альтернативное название: Name
НОВИНКА !
АУДИОБИБЛИЯ ( MP3 )
СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).
Не получается скачать ни по одной из ссылок...
первую тройку ссылок заменил,
а вторая тройка - на российском мэйл.ру - рабочие...
Как установить модуль в Цитаты?
Как и любой другой модуль - архив надо разархивировать и папочку модуля просто скопировать в ту папку, где лежат книги другие.
Друзья, а почему мой браузер не открывает ни одну из ссылок на скачивание модулей? У меня Яндекс. Или все ссылки битые? Кстати, не могу загрузить даже версию в текстовом формате FB2. FireFox тоже не открывает эти ссылки. Помогите, мне очень нужны эти модули!
надо подождать несколько дней - временные проблемы на сервере скачивания.
есть уже 2014