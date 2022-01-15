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esxatos

Библия Новый русский перевод NRT - модуль BibleQuote

Библия Новый русский перевод IBS
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
Книга и модуль к Цитате из Библии BibleQuote нового русского перевода, осуществленного IBS

Библия - Новый русский перевод NRT - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

При подготовке "Нового русского перевода" были использованы лучшие доступные на сегодняшний день тексты на еврейском, арамейском и греческом языках. Перевод Ветхого Завета начался в 1994 году и продолжался до 2006 года, параллельно с ним шел перевод Нового Завета, получивший название "Слово Жизни".
В процессе редактирования принимались во внимание как многочисленные ветхозаветные цитаты и ссылки, вошедшие в Новый Завет, так и стилистическое своеобразие Ветхого Завета. Основное внимание при переводе и редактировании уделялось передаче правильного смысла каждого отрывка.

Некоторые стихи, отличающиеся от Синодального перевода, включены в настоящий перевод со сносками.
При переводе Ветхого Завета был использован стандартный еврейский и арамейский текст (масоретский текст); переводчики обращались к наиболее ранним и потому более влиятельным библейским источникам: Септуагинте; Аквиле, Симмаху и Феодосию; Вульгате; сирийской Пешитте; Таргумам; к Псалмам Juxta Hebraica Иеронима, когда смысл масоретского текста оставался непонятным. В таких случаях текст снабжен сносками.

Имена собственные, в целом, пишутся так же, как и в Синодальном переводе.
Поэтические отрывки даны в специальной форме - с соответствующим делением на строфы.
В помощь читателю в тексте даются заголовки, а также введения и планы книг.

Модуль для Цитаты из Библии BibleQuote

Название: Библия. Новый русский перевод IBS 2006
Аббревиатура названия: IBS
Кодировка: ANSI
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 03 27
Разработчики: timothyha
Автор: International Bible Society
Copyright: © 2006 International Bible Society
Тип: Bible/Библия
Язык: Русский
Издательство и год издания: IBS 2006 Москва
Subject Heading:
Альтернативное название: Name
Просмотров 16 211
Рейтинг 4.5 / 5
Добавлено 15.01.2022
Rate this publication:
4.5/5 (99)

Comments (18 comments)

D
dmvadimе 2 years ago


НОВИНКА !

 

АУДИОБИБЛИЯ ( MP3 )

 

СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).

 

 


 
S
sergri 4 years ago

Не получается скачать ни по одной из ссылок...
E
esxatos 4 years ago

первую тройку ссылок заменил,

а вторая тройка - на российском мэйл.ру - рабочие...
Антиохия 8 years ago

Как установить модуль в Цитаты?
E
esxatos 8 years ago

Как и любой другой модуль - архив надо разархивировать и папочку модуля просто скопировать в ту папку, где лежат книги другие.
P
PetroS 10 years ago

Друзья, а почему мой браузер не открывает ни одну из ссылок на скачивание модулей? У меня Яндекс. Или все ссылки битые? Кстати, не могу загрузить даже версию в текстовом формате FB2. FireFox тоже не открывает эти ссылки. Помогите, мне очень нужны эти модули!
E
esxatos 10 years ago

надо подождать несколько дней - временные проблемы на сервере скачивания.
A
axelforse 10 years ago

есть уже 2014
A
AlekseyTkachenko 11 years ago
спасибо. 
 
роман77 11 years ago
а как тут качать или читать?
E
esxatos 11 years ago
Ссылки под текстом.
F
fedoseev 12 years ago
Чем версия Яковлева от версии Тимофея Ха отличается?
R
RigelZion 13 years ago
http://www.ph4.ru/DL/bq6/Bible_Russian_NRT_IBS.zip
E
esxatos 13 years ago
Разместил и ее...
R
RigelZion 13 years ago
А почему в описании написано "Copyright: © 2006", хотя в самом модуле написано что он 2003 года? К тому же в интернете есть модуль второй редакции NRT от 2010 года; причем оформление заголовков в этом модуле (использование верхнего регистра и выделение звездочками) мне больше нравится.
E
esxatos 13 years ago
А кто делал версию 2010 года? Я так и не понял, какая версия тебе больше нравится?Важно как текст расходится, тут надо у Тима спрашивать...
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
N
nafis71 13 years ago
Спасибо вам, давно хотел иметь этот перевод

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