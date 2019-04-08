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Библия - Новый Русский Перевод NRT - Biblica

Библия - Новый Русский Перевод
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations
Качественные электронные версии переводов Библии на русском и на английском языках

Библия - Новый Русский Перевод - NRT

Библия - Новый Русский Перевод - NRT - Аннотация

При подготовке "Нового русского перевода" были использованы лучшие доступные на сегодняшний день тексты на еврейском, арамейском и греческом языках. Перевод Нового Завета был завершен в 2000 году, а Ветхого Завета — в 2006 (однако, не остановлен).
В процессе редактирования принимались во внимание как многочисленные ветхозаветные цитаты и ссылки, вошедшие в Новый Завет, так и стилистическое своеобразие Ветхого Завета. Основное внимание при переводе и редактировании уделялось передаче правильного смысла каждого отрывка.
При переводе Ветхого Завета был использован стандартный еврейский и арамейский текст (масоретский текст) в том виде, в каком он был опубликован в последнем издании Biblia Hebraica. Свитки Мёртвого моря (Кумранские рукописи) содержат раннюю версию еврейского ветхозаветного текста. Они прошли процесс сверки так же, как и Пятикнижие самарян и другие рукописи, принадлежащие древней рукописной традиции. Иногда при переводе предпочтение отдавалось варианту, данному в комментариях к масоретскому тексту, а не тексту оригинала.
Такие случаи не выходили за рамки масоретской традиции работы с текстом и потому не отмечены сносками. Переводчики обращались к наиболее влиятельным ранним библейским источникам: Септуагинте; Аквиле, Симмаху и Феодосию; Вульгате; сирийской Пешитте; Таргумам; к Псалмам Juxta Hebraica Иеронима, когда смысл масоретского текста оставался непонятным. В таких случаях текст снабжён сносками.
Во время работы переводчиков объединяла вера в авторитет и непогрешимость библии как Божьего слова, дошедшего до нас в письменной форме. Они убеждены, что Писание содержит божественный ответ на самые сокровенные вопросы человечества, освещает вечным светом человеческий путь в тёмном мире греха и направляет нас к Богу.
Мы возвращаем этот перевод Библии в руки Того, для Чьей славы и во имя Кого он был сделан. Мы молимся о том, чтобы этот перевод привёл многих ищущих Бога людей к лучшему пониманию Священного Писания и более полному познанию Иисуса Христа — Слова, ставшего плотью, о Ком Писание свидетельствует верно и истинно.
Еще одно название перевода: Слово Жизни.
Данное издание является электронной версией перевода по состоянию на 2013 год. В данной электронной версии также устранены некоторые недочеты, имеющие место в официальном издании.
Электронная версия с примечаниями.

Библия - Новый Русский Перевод - NRT - 1 Послание Фессалоникийцам

Глава 4 - Жизнь, угодная Богу

1 И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, — а вы так и живете, — мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса: преуспевайте в этом еще больше. 2 Вы помните, какие указания от Господа Иисуса мы вам дали.

3 Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, 4 чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом a со святостью и достоинством, 5 а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. 6 Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его b. За все такие грехи человек понесет наказание от Бога, и мы вас об этом предупреждали и раньше. 7 Ведь Господь не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. 8 И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, Который дает вам Своего Святого Духа.

9 Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. 10 Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше.

11 Старайтесь жить порядочно c, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12 чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих d, и чтобы вам ни в чем не иметь нужды.

О пришествии Господа

13 Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер e, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14 Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и тех, кто умер с верой в Него. 15 Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрет.

16 Потому что Господь Сам придет с небес (о чем возвестят громкий клич, голос архангела g и труба Божья), и умершие с верой в Христа воскреснут первыми. 17 Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. 18 Поэтому ободряйте друг друга этими словами.

Примечания

a 1-е Фессалоникийцам 4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд». Под словом «сосуд» некоторые толкователи видят намек на то, что Павел говорит фессалоникийцам о женах (см. сноску на 1 Пет. 3:7).

b 1-е Фессалоникийцам 4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счет своего брата в этом деле».

c 1-е Фессалоникийцам 4:11 Или: «мирно».

d 1-е Фессалоникийцам 4:12 Букв.: «перед внешними».

e 1-е Фессалоникийцам 4:13 Букв.: «заснул».

f 1-е Фессалоникийцам 4:14 Букв.: «заснул». Также в ст. 15.

g 1-е Фессалоникийцам 4:16 Архангел — высший ангельский чин.

Глава 5 -День возвращения Иисуса

1 Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. 2 Вы и сами хорошо знаете, что День Господа придет неожиданно, как вор ночью. 3 Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы День этот застиг вас внезапно, как вор. 5 Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, 6 поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. 7 Ведь спящие спят ночью и пьяницы напиваются ночью. 8 Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение a.

9 Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа. 10 Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11 Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Views 10 787
Rating 4.5 / 5
Added 08.04.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.5/5 (15)

Comments (7 comments)

D
dmvadimе 2 years ago


 



НОВИНКА !

 

АУДИОБИБЛИЯ ( MP3 )

 

СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).

 

 


 
S
Sergo-Merkulov 2 years ago

Здравствуйте. можно ссылку пожалуйста

 
S
sopov 11 years ago
на http://bibleonline.ru/bible/nrt/ более свежая редакция (февраль 2014)
G
gsa804 11 years ago
Это издание не 2013 года, а более раннее. На родном сайте 2Цар.20:6 "Давид сказал Авишаю...", а в представленных выше электронных вариантах "Давид сказал Авессаю...".
G
gsa804 11 years ago
Авесса по ходу действия стал Авессаем :)
S
Syfo-Dias 11 years ago
Магазины - "Сирин", "Филадельфия".
S
sailars 11 years ago
Где можно купить этот перевод в Москве ?

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