Библия - Новый Русский Перевод NRT - Biblica
Библия - Новый Русский Перевод - NRT
Библия - Новый Русский Перевод - NRT - Аннотация
Библия - Новый Русский Перевод - NRT - 1 Послание Фессалоникийцам
Глава 4 - Жизнь, угодная Богу
1 И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, — а вы так и живете, — мы просим и умоляем вас ради Господа Иисуса: преуспевайте в этом еще больше. 2 Вы помните, какие указания от Господа Иисуса мы вам дали.
3 Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, 4 чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом a со святостью и достоинством, 5 а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. 6 Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его b. За все такие грехи человек понесет наказание от Бога, и мы вас об этом предупреждали и раньше. 7 Ведь Господь не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. 8 И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, Который дает вам Своего Святого Духа.
9 Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. 10 Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше.
11 Старайтесь жить порядочно c, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12 чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих d, и чтобы вам ни в чем не иметь нужды.
О пришествии Господа
13 Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер e, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14 Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и тех, кто умер с верой в Него. 15 Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрет.
16 Потому что Господь Сам придет с небес (о чем возвестят громкий клич, голос архангела g и труба Божья), и умершие с верой в Христа воскреснут первыми. 17 Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. 18 Поэтому ободряйте друг друга этими словами.
Примечания
a 1-е Фессалоникийцам 4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд». Под словом «сосуд» некоторые толкователи видят намек на то, что Павел говорит фессалоникийцам о женах (см. сноску на 1 Пет. 3:7).
b 1-е Фессалоникийцам 4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счет своего брата в этом деле».
c 1-е Фессалоникийцам 4:11 Или: «мирно».
d 1-е Фессалоникийцам 4:12 Букв.: «перед внешними».
e 1-е Фессалоникийцам 4:13 Букв.: «заснул».
f 1-е Фессалоникийцам 4:14 Букв.: «заснул». Также в ст. 15.
g 1-е Фессалоникийцам 4:16 Архангел — высший ангельский чин.
Глава 5 -День возвращения Иисуса
1 Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. 2 Вы и сами хорошо знаете, что День Господа придет неожиданно, как вор ночью. 3 Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.
4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы День этот застиг вас внезапно, как вор. 5 Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, 6 поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. 7 Ведь спящие спят ночью и пьяницы напиваются ночью. 8 Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение a.
9 Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа. 10 Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11 Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.
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СВЯТАЯ БИБЛИЯ. НОВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД ( BIBLICA 2014 ).
Здравствуйте. можно ссылку пожалуйста