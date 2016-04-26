Маршалл - Толкование Нового Завета - модуль BibleQuote

Статьи посвящены проблемам экзегетики библейских текстов. На основе анализа Писания рассматриваются актуальные направления в толковании Нового Завета.

Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - модуль BibleQuote

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2004

Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - Содержание

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ А. Г. Маршалл-старший

Часть I. Основы толкования

Глава 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА Ф. Ф. Брюс

Глава 3. ПРЕДПОСЫЛКИ В НОВОЗАВЕТНОЙ КРИТИКЕ Грэхем Н. Стэнтон

Часть II. Применение критических методов в толковании

Глава 4. СЕМАНТИКА И ТОЛКОВАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА Энтони Ч. Тизелтон

Глава 5. ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ Д. Гатри

Глава 6. РЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА Джон У. Дрейн

Глава 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА А. Г. Маршалл

Глава 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА Дэвид Венкам

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ

Глава 9. КРИТИКА ФОРМ Стивен Г. Трэвис

Глава 10. ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЙ Дэвид Р. Кэтчпол

Глава 11. КРИТИКА РЕДАКЦИЙ Стивен С. Смоллей

Часть III. Задача экзегезиса

Глава 12. КАК В НОВОМ ЗАВЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ Э. Эрл Эллис

Глава 13. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В НОВОЗАВЕТНОМ ЭКЗЕГЕЗИСЕ Ральф П. Мартин

Глава 14. ЭКЗЕГЕЗИС НА ПРАКТИКЕ: ДВА ПРИМЕРА Р. Т. Франс

Часть IV. Новый Завет и современный читатель

Глава 15. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ — ПРОБЛЕМА МИФА В НОВОМ ЗАВЕТЕ Джеймс Д. Дж. Данн

Глава 16. НОВАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА Энтони Ч. Тизелтон

Глава 17. АВТОРИТЕТНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА Робин Никсон

Глава 18. РАЗЪЯСНЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА Джон Голдингэй

БИБЛИОГРАФИЯ Норман Хильер

Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - Введение

Тематика толкования Нового Завета чрезвычайно обширна и, пожалуй, потребовала бы нескольких томов, а не одного. По этой причине мы не можем утверждать, что должным образом осветили тему, будь то в целом или в частностях, однако мы надеемся, что данный сборник эссе окажется достаточно полным и в то же время лаконичным, чтобы стать начальным руководством для студентов и всех, кто интересуется вопросами толкования Нового Завета в современном мире.



Нам следует уделить внимание четырем главным направлениям. Во-первых, существует вопрос предпосылок, с которыми мы подходим к решению нашей задачи. Мы постарались подвергнуть тщательному разбору как наши собственные предпосылки, так и те предпосылки, на которых основываются ученые других научных школ. Во-вторых, мы обсудили различные виды критического исследования, применяемые в экзегетике новозаветных текстов. В-третьих, мы попытались сделать обзор современных методов собственно экзегетики. И наконец, мы вполне осознавали, что толкование Нового Завета не сводится исключительно к выявлению значения текста для его первых читателей в древности, но достигает своей цели только тогда, когда обнаруживает его значение для современности и способствует тому, чтобы текст оказал влияние на наши с вами установки и мышление. В самом деле, ни той ни другой из этих двух различных в теоретическом плане целей не удастся достичь, рассматривая их изолированно друг от друга. Поэтому книга оканчивается на практической ноте, а если она и имеет уклон в сторону разъяснительной проповеди, то прежде всего в связи с предполагаемыми потребностями наших читателей, многие из которых готовятся к служению слова; к тому же, мы убеждены, что комментирование предполагает всесторонний экзегезис.



Истолкование Библии относится к числу тем, порождающих значительное расхождение во взглядах среди последователей различных научных школ. Мы, создавая этот труд, придерживались консервативной евангелической позиции, сочетающих глубокое уважение к авторитету Нового Завета с убеждением, что при его изучении мы призваны в полной мере использовать возможности нашего разума. Мы понимаем, что далеко не все будут согласны с каждым нашим словом, и считаем нужным подчеркнуть, что на содержании этой книги нет штампа imprimatur (дозволено к печати. Отметка католических церковных властей на проверенном издании (лат.)). Хотя всех авторов данного тома объединяет общее мировоззрение, каждый из них сам отвечает за свою часть, и читатель увидит, что в каких-то пунктах мы бываем не согласны друг с другом. Такое разнообразие мнений не так уж удивительно, и, возможно, это не так уж плохо. Мы подняли тему, сравнительно мало изучавшуюся в прошлом, а консервативные евангелисты медленнее других осознавали, как их представления о Писании должны влиять на процесс толкования, и vice versa (наоборот (лат.)). Таким образом, предлагаемый труд — это во многих отношениях первая, всего лишь пробная, попытка подступиться к данной проблеме. Гипотезы и допущения на этой стадии неизбежны; тем не менее мы сочли целесообразным опубликовать наши мнения и надеемся, что предлагаемая вашему вниманию книга вызовет оживленную дискуссию и поможет полнее выявить истину.

24.07.12 Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид