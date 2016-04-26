Маршалл - Толкование Нового Завета - модуль BibleQuote
Статьи посвящены проблемам экзегетики библейских текстов. На основе анализа Писания рассматриваются актуальные направления в толковании Нового Завета.
Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - модуль BibleQuote
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2004
Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - Содержание
- Глава 1. ВВЕДЕНИЕ А. Г. Маршалл-старший
Часть I. Основы толкования
- Глава 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА Ф. Ф. Брюс
- Глава 3. ПРЕДПОСЫЛКИ В НОВОЗАВЕТНОЙ КРИТИКЕ Грэхем Н. Стэнтон
Часть II. Применение критических методов в толковании
- Глава 4. СЕМАНТИКА И ТОЛКОВАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА Энтони Ч. Тизелтон
- Глава 5. ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ Д. Гатри
- Глава 6. РЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА Джон У. Дрейн
- Глава 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА А. Г. Маршалл
- Глава 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА Дэвид Венкам
- ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
- Глава 9. КРИТИКА ФОРМ Стивен Г. Трэвис
- Глава 10. ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЙ Дэвид Р. Кэтчпол
- Глава 11. КРИТИКА РЕДАКЦИЙ Стивен С. Смоллей
Часть III. Задача экзегезиса
- Глава 12. КАК В НОВОМ ЗАВЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ Э. Эрл Эллис
- Глава 13. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В НОВОЗАВЕТНОМ ЭКЗЕГЕЗИСЕ Ральф П. Мартин
- Глава 14. ЭКЗЕГЕЗИС НА ПРАКТИКЕ: ДВА ПРИМЕРА Р. Т. Франс
Часть IV. Новый Завет и современный читатель
- Глава 15. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ — ПРОБЛЕМА МИФА В НОВОМ ЗАВЕТЕ Джеймс Д. Дж. Данн
- Глава 16. НОВАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА Энтони Ч. Тизелтон
- Глава 17. АВТОРИТЕТНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА Робин Никсон
- Глава 18. РАЗЪЯСНЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА Джон Голдингэй
БИБЛИОГРАФИЯ Норман Хильер
Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах - Введение
Тематика толкования Нового Завета чрезвычайно обширна и, пожалуй, потребовала бы нескольких томов, а не одного. По этой причине мы не можем утверждать, что должным образом осветили тему, будь то в целом или в частностях, однако мы надеемся, что данный сборник эссе окажется достаточно полным и в то же время лаконичным, чтобы стать начальным руководством для студентов и всех, кто интересуется вопросами толкования Нового Завета в современном мире.
Нам следует уделить внимание четырем главным направлениям. Во-первых, существует вопрос предпосылок, с которыми мы подходим к решению нашей задачи. Мы постарались подвергнуть тщательному разбору как наши собственные предпосылки, так и те предпосылки, на которых основываются ученые других научных школ. Во-вторых, мы обсудили различные виды критического исследования, применяемые в экзегетике новозаветных текстов. В-третьих, мы попытались сделать обзор современных методов собственно экзегетики. И наконец, мы вполне осознавали, что толкование Нового Завета не сводится исключительно к выявлению значения текста для его первых читателей в древности, но достигает своей цели только тогда, когда обнаруживает его значение для современности и способствует тому, чтобы текст оказал влияние на наши с вами установки и мышление. В самом деле, ни той ни другой из этих двух различных в теоретическом плане целей не удастся достичь, рассматривая их изолированно друг от друга. Поэтому книга оканчивается на практической ноте, а если она и имеет уклон в сторону разъяснительной проповеди, то прежде всего в связи с предполагаемыми потребностями наших читателей, многие из которых готовятся к служению слова; к тому же, мы убеждены, что комментирование предполагает всесторонний экзегезис.
Истолкование Библии относится к числу тем, порождающих значительное расхождение во взглядах среди последователей различных научных школ. Мы, создавая этот труд, придерживались консервативной евангелической позиции, сочетающих глубокое уважение к авторитету Нового Завета с убеждением, что при его изучении мы призваны в полной мере использовать возможности нашего разума. Мы понимаем, что далеко не все будут согласны с каждым нашим словом, и считаем нужным подчеркнуть, что на содержании этой книги нет штампа imprimatur (дозволено к печати. Отметка католических церковных властей на проверенном издании (лат.)). Хотя всех авторов данного тома объединяет общее мировоззрение, каждый из них сам отвечает за свою часть, и читатель увидит, что в каких-то пунктах мы бываем не согласны друг с другом. Такое разнообразие мнений не так уж удивительно, и, возможно, это не так уж плохо. Мы подняли тему, сравнительно мало изучавшуюся в прошлом, а консервативные евангелисты медленнее других осознавали, как их представления о Писании должны влиять на процесс толкования, и vice versa (наоборот (лат.)). Таким образом, предлагаемый труд — это во многих отношениях первая, всего лишь пробная, попытка подступиться к данной проблеме. Гипотезы и допущения на этой стадии неизбежны; тем не менее мы сочли целесообразным опубликовать наши мнения и надеемся, что предлагаемая вашему вниманию книга вызовет оживленную дискуссию и поможет полнее выявить истину.
Нам следует уделить внимание четырем главным направлениям. Во-первых, существует вопрос предпосылок, с которыми мы подходим к решению нашей задачи. Мы постарались подвергнуть тщательному разбору как наши собственные предпосылки, так и те предпосылки, на которых основываются ученые других научных школ. Во-вторых, мы обсудили различные виды критического исследования, применяемые в экзегетике новозаветных текстов. В-третьих, мы попытались сделать обзор современных методов собственно экзегетики. И наконец, мы вполне осознавали, что толкование Нового Завета не сводится исключительно к выявлению значения текста для его первых читателей в древности, но достигает своей цели только тогда, когда обнаруживает его значение для современности и способствует тому, чтобы текст оказал влияние на наши с вами установки и мышление. В самом деле, ни той ни другой из этих двух различных в теоретическом плане целей не удастся достичь, рассматривая их изолированно друг от друга. Поэтому книга оканчивается на практической ноте, а если она и имеет уклон в сторону разъяснительной проповеди, то прежде всего в связи с предполагаемыми потребностями наших читателей, многие из которых готовятся к служению слова; к тому же, мы убеждены, что комментирование предполагает всесторонний экзегезис.
Истолкование Библии относится к числу тем, порождающих значительное расхождение во взглядах среди последователей различных научных школ. Мы, создавая этот труд, придерживались консервативной евангелической позиции, сочетающих глубокое уважение к авторитету Нового Завета с убеждением, что при его изучении мы призваны в полной мере использовать возможности нашего разума. Мы понимаем, что далеко не все будут согласны с каждым нашим словом, и считаем нужным подчеркнуть, что на содержании этой книги нет штампа imprimatur (дозволено к печати. Отметка католических церковных властей на проверенном издании (лат.)). Хотя всех авторов данного тома объединяет общее мировоззрение, каждый из них сам отвечает за свою часть, и читатель увидит, что в каких-то пунктах мы бываем не согласны друг с другом. Такое разнообразие мнений не так уж удивительно, и, возможно, это не так уж плохо. Мы подняли тему, сравнительно мало изучавшуюся в прошлом, а консервативные евангелисты медленнее других осознавали, как их представления о Писании должны влиять на процесс толкования, и vice versa (наоборот (лат.)). Таким образом, предлагаемый труд — это во многих отношениях первая, всего лишь пробная, попытка подступиться к данной проблеме. Гипотезы и допущения на этой стадии неизбежны; тем не менее мы сочли целесообразным опубликовать наши мнения и надеемся, что предлагаемая вашему вниманию книга вызовет оживленную дискуссию и поможет полнее выявить истину.
24.07.12 Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид
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