Джон Вернон МакГи (John Vernon McGee, 1904-1988) получил свое образование вначале в Юго-Западном Университете в г. Мемфис, шт. Теннесси, а степень бакалавра — в Богословской семинарии Колумбия (г. Декатур, шт. Джорджия). Позднее он получил степени магистра и доктора богословия от Далласской богословской семинарии.

Долгое время — с 1949 по 1970 гг. – Вернон МакГи был пастором церкви «Открытых дверей» в Лос-Анжелесе, Калифорния. Он начал радиопроповеди «По страницам Библии» в 1967 г. После ухода на пенсию он поселился в г. Пасадена, Калифорния, откуда продолжил и расширил свое радиослужение. Несмотря на то, что брат МакГи уже в вечности, его передачи по-прежнему можно услышать с передатчиков более 400 христианских станций в США и Канаде, а также по всему миру — на более чем 100 языках в переводах.

О себе Д-р МакГи любил рассказывать, что, когда он родился (а это произошло в г. Хиллсборо, шт. Техас, в 1904 г.), «и доктор, как обычно делают новорожденным, легонько шлепнул меня, то мой крик, по словам моей матери, разнесся даже до границ нашего огромного штата Техас!» Господь подарил Вернону сильный голос для того, чтобы он смог проповедовать Божье Слово.

Первой церковью, в которой принял служение тогда еще студент Вернон МакГи, была церковь в местечке Мидвей, штат Джорджия. Именно тогда мальчуган в сапогах подошел к нему после утреннего служения и сказал, стесняясь и тщательно подбирая слова: «Я даже не предполагал, как прекрасен Иисус!» Когда проповедник МакГи смотрел мальчику вслед, он молился про себя: «Господи! Помоги мне проповедовать так, чтобы всякий, слушающий меня, смог сказать то же, что и он!»

Благодаря радиослужению д-ра МакГи у нас есть его полный комментарий на всю Библию, доступный для каждого, кто хочет изучать Писание подробно, книга за книгой.

МакГи - По страницам Библии - комментарий BibleQuote

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