Апологетика - Эволюция или творение - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами по апологетике: Эволюция или творение? В модуль вошли книги и статьи разного плана – и популярные, написанные доступным для понимания языком, и научные, можно выбрать по вкусу… Многие книги иллюстрированы.

Апологетика. Эволюция или творение - Модуль Цитата из Библии BibleQuote

13.07.12 - Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Содержание модуля:

Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательствава

Рудый Б. Кризис Эволюционизма

Хобринк Б. Эволюция. Яйцо без курицы

Моррис. Творение или эволюция?

Ученые о теории эволюции

Сарфати Д. Несостоятельность теории эволюции

Кен Хэм. Цикл вопросов и ответов на тему о Сотворении

Кулаков Ю. Почему я христианин?

Роуз Православный взгляд на эволюцию

Томпсон Б. Всемирный Ноев потоп

Роузвер Д. Молекулярная биология опровергает теорию эволюции

Новик Богословие и наука: противостояние или взаимодополнение?

Гиш Сотворение мира, эволюция и исторические свидетельства

В современной науке самой популярной считается модель пульсирующей вселенной. Суть ее примерно в следующем. Если подбросить в воздух камень, то он, взлетев и на мгновение остановившись, снова свалится на землю. Так и космические тела под действием силы тяжести в конце концов свалятся друг на друга, образовав одно огромное тело. Под действием громадной силы взаимного притяжения вещество будет сильно сжиматься. Наконец произойдет Большой Взрыв, и вселенная снова начнет расширяться, образуя галактики, звездные системы и планеты. Известному современному астрофизику Хокингу удалось весьма талантливо составить все уравнения для этой модели и даже описать уравнениями прохождение вселенной момента Большого Взрыва.



Таким образом, из жизни вселенной нам стало, как будто, все известно, в том числе и то, что она «существует сама по себе», без «первотолчка» или чего-либо подобного. Этакий вечно пульсирующий мир, в промежутках между взрывами порождающий звездные системы и планеты наподобие нашей Земли. Однако заметим, что прозвучавший на весь мир потрясающий вывод Хокинга о том, что «вселенная существует без начала и без конца во времени и в пространстве, без каких-либо дел Создателя», явно некорректен.

Поясним примером. Представим себе, что мальчишка слепил снежок и кинул его в стенку. Траекторию полета легко рассчитать, причем для любого сколь угодно большого времени как в будущее (за стенку), так и в прошлое (до момента броска). Уравнения легко позволяют это сделать, но физического смысла в такой экстраполяции не будет, поскольку еще, минуту назад снежка не существовало, он попросту не был еще слеплен. Не является ли грандиозная теория Большого Взрыва, будоражившая умы на протяжении последних десятилетий, всего лишь математически разработанной фантазией на тему: «как развивалась бы вселенная, если бы существовала всегда»? Некоторые открытия последних лет заставили серьезно усомниться как в существовании черных дыр, так и Большого Взрыва.



В соответствии с текстом Писания вселенная, Земля и все на ней были созданы несколько тысяч лет назад всего за шесть дней . Люди были уверены в этом вплоть до появления дарвинизма. С возникновением в биологии эволюционных идей геологи заговорили о миллиардах лет, об эрах и эпохах, а некоторые ученые-богословы — о понимании дней творения как продолжительных периодов. Сегодня в биологии — целый ряд эволюционных теорий, противоречащих друг другу, в геологии — больше вопросов, чем ответов, поэтому вновь возникает вопрос: сколько же лет миру?



Если вселенная сотворена недавно, то на первый взгляд это может показаться противоречащим научным фактам. Мы, например, видим свет далеких звезд — когда же он успел до нас дойти, если вселенная существует недавно? Или: когда на Земле успело накопиться такое количество радиоактивного свинца как продукта распада урана, если этот процесс не длился миллионы лет? Ответить на эти вопросы можно поразительно просто: далекие звезды созданы вместе со своим светом, мгновенно осветившим вселенную (иначе небосвод до сих пор был бы почти пустым), а уран вошел в состав земной коры в смеси со свинцом. Ученые регистрируют не только свет от дальних звезд, но и другие волны и потоки частиц, которые дают нам адекватную информацию о размахе и многообразии процессов в самых отдаленных уголках удивительно прекрасной вселенной.



В классической геологии предполагалось, что Земля когда-то была горячим шаром, при охлаждении которого в земной коре произошла кристаллизация урановых слюдок, дающая довольно чистое вещество, подобно тому, как в кристаллизации всем известной соли NaCl другие соли не участвуют, и в результате образуется сравнительно чистая соль NaCl. Поэтому казалось естественным считать, что изначально в веществе коры уран не был смешан со свинцом. Но если Земля «слеплена» недавно и не была огненным шаром, тогда предположение о чистоте изначальных радиоактивных веществ отпадает. Выходит, столь привычными радиационными методами датирования невозможно доказать, что планета существует миллиарды лет.



Приведенные нами примеры заимствованы из современных научных споров. Попытаемся изложить некоторые наиболее доступные для восприятия факты, ставящие под сомнение гипотезу о миллиардолетнем существовании Земли.