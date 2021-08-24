Библейские города - Словарь РБО - словарь BibleQuote
«Путешествие по Библии» – уникальный электронный справочник, в состав которого входят:
- полный текст Библии в Синодальном переводе с параллельными местами и интерактивными ссылками на справочные материалы и карты;
- книги Библии в переводах Российского Библейского о-ва;
- система поиска с учетом морфологии русского языка и имен собственных;
- различные комментарии к переводам Библии;
- 12 интерактивных исторических карт (Палестина, Средиземноморье, Древний Ближний Восток) со ссылками на текст Библии и справочные материалы;
- справочные статьи по географическим названиям и персоналиям Библии;
- более 1000 фотографий библейских мест;
- интерактивная хронологическая шкала со ссылками на текст Библии.
Программа позволяет:
- одновременно работать с несколькими переводами Библии и с комментариями к ним;
- перемещаться по ссылкам между текстом Библии, справочными статьями и картами;
- осуществлять поиск города или исторической области на любой из 12 карт, просматривать фотографии библейских мест;
- синхронизировать на хронологической шкале события, происходившие в различных регионах в библейские времена.
Абдеры
Город во Фракии, на северном берегу Эгейского моря. По преданию, Абдеры построены Гераклом на месте гибели его любимца Абдера. По Геродоту, город построил Тимесий из Клазомен ок. 656 г. до н.э., но вскоре он был разрушен фракийцами, а в 543 г. до н.э. отстроен заново. Некоторое время город был в зависимости от персов. После греко-персидских войн получил независимость, входил в Делосско-Аттический союз. Со второй четверти IV в. до н.э. клонится к упадку. Ок. 350 г. до н.э. вошел в Македонское царство. В римское и византийское время город продолжал существовать. Родина философов Демокрита и Протагора. Совр. Карагач-Буса и селение Булустра.
Библейские города - Словарь РБО - словарь BibleQuote
Российское библейское общество, 2011
ISBN: 978-5-85524-282-9
Настоящий словарный модуль составлен по данным мультимедийной программы «Путешествие по Библии». Он включает в себя сведения о городах и некоторых других важных топонимах библейской истории, а также более тысячи фотографий библейских мест. Модуль необходимо загрузить в папку Dictionaries программы BibleQuote.
Балшой рахмет!
Благодарность kachura за информативный и богато иллюстрированный словарь для BibleQuote!