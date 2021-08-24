Библейские города - Словарь РБО - словарь BibleQuote

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Абдеры

Город во Фракии, на северном берегу Эгейского моря. По преданию, Абдеры построены Гераклом на месте гибели его любимца Абдера. По Геродоту, город построил Тимесий из Клазомен ок. 656 г. до н.э., но вскоре он был разрушен фракийцами, а в 543 г. до н.э. отстроен заново. Некоторое время город был в зависимости от персов. После греко-персидских войн получил независимость, входил в Делосско-Аттический союз. Со второй четверти IV в. до н.э. клонится к упадку. Ок. 350 г. до н.э. вошел в Македонское царство. В римское и византийское время город продолжал существовать. Родина философов Демокрита и Протагора. Совр. Карагач-Буса и селение Булустра.