Новый Завет - греческий язык - модуль BibleQuote
Модули BibleQuote - Библия - Новый Завет - на греческом языке
NT in the original greek: byzantine textform
The NT in the original greek: byzantine textform (Робинсона и Пирпонта), 2005 г. Критическое издание греческого текста Нового Завета: "Греческий подлинник Нового Завета: Византийский тип текста (Текст Большинства)", под редакцией Мориса А. Робинсона (Maurice A. Robinson) и Уильяма Г. Пирпонта (William G. Pierpont), 2005.
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Источник: http://koti.24.fi/jusalak/GreekNT/NTTexts.htm
Номера Стронга: есть
Грамматический анализ: Грамматический анализ с исправленными ошибками, под него имеется словарь
Аппарат вариантов разночтения интегрирован в текст и выглядит следующим образом:
| Вариант 1 | VAR: Вариант 2 |
| Вариант 1 | VAR: Вариант 2 |
Прим.: "OMIT Вариант 2" означает, что в данном варианте это слово отсутствует.
Новый Завет на греческом языке ("Текст большинства") с номерами Стронга и грамматикой
Название: Новый Завет на греческом языке ("Текст большинства", 2000) с номерами Стронга и грамматикой
Аббревиатура названия: BZY2000
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 12 18
Разработчики: klangtao
Тип: Bible/Библия
Язык: Древнегреческий
Альтернативное название: Новый завет, византийская редакция; Byzantine/Majority Text (2000)
Примечания: Номера Стронга, грамматические коды
Дата исправления: 2012 12 24 для BibleQuote6.5
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 12 18
Разработчики: klangtao
Тип: Bible/Библия
Язык: Древнегреческий
Альтернативное название: Новый завет, византийская редакция; Byzantine/Majority Text (2000)
Примечания: Номера Стронга, грамматические коды
Дата исправления: 2012 12 24 для BibleQuote6.5
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