Новый Завет - греческий язык - модуль BibleQuote

Модули BibleQuote - Библия - Новый Завет - на греческом языке

The NT in the original greek: byzantine textform (Робинсона и Пирпонта), 2005 г. Критическое издание греческого текста Нового Завета: "Греческий подлинник Нового Завета: Византийский тип текста (Текст Большинства)", под редакцией Мориса А. Робинсона (Maurice A. Robinson) и Уильяма Г. Пирпонта (William G. Pierpont), 2005.

Кодировка: UTF-8

Поддерживается: BibleQuote6

Источник: http://koti.24.fi/jusalak/GreekNT/NTTexts.htm

Номера Стронга: есть

Грамматический анализ: Грамматический анализ с исправленными ошибками, под него имеется словарь

Аппарат вариантов разночтения интегрирован в текст и выглядит следующим образом:

| Вариант 1 | VAR: Вариант 2 |

Прим.: "OMIT Вариант 2" означает, что в данном варианте это слово отсутствует.