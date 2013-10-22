Тейлор - Библия с пометками - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Библия с пометками - Чарлз Тейлор

Замечательное повествование о том, какой преобразующей силой обладает Слово Божие. Библия с пометками на полях, сделанными любящей матерью, положенная в чемодан уходящего в море сына, через многие годы совершила удивительную работу в сердце этого некогда распутного человека и других людей.

Молитвы матери о своем сыне были услышаны. Для широкого круга читателей.

Содержание

Взбунтовавшийся сын

Ответ на молитву благочестивого капитана

Печальные вести из дома

По направлению вверх

Настоящий миссионер

Капитан в растерянности

Смущенный проповедник

Богословские расхождения во мнениях

Капитан Манн о принципе смены дат

Беседы необыкновенного проповедника

Разговор с заинтересованными слушателями

Спасение, совершившееся в субботу

Бог открывается

Свет пророчества

Насущный выбор

Библия с пометками приносит плоды