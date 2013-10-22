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Тейлор - Библия с пометками - модуль BibleQuote

Библия с пометками - Чарлз Тейлор
Категория BIBLEQUTE MODULES, Apologetics mod

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Библия с пометками - Чарлз Тейлор

Замечательное повествование о том, какой преобразующей силой обладает Слово Божие. Библия с пометками на полях, сделанными любящей матерью, положенная в чемодан уходящего в море сына, через многие годы совершила удивительную работу в сердце этого некогда распутного человека и других людей.

Молитвы матери о своем сыне были услышаны. Для широкого круга читателей.

Содержание

Взбунтовавшийся сын
Ответ на молитву благочестивого капитана
Печальные вести из дома
По направлению вверх
Настоящий миссионер
Капитан в растерянности
Смущенный проповедник
Богословские расхождения во мнениях
Капитан Манн о принципе смены дат
Беседы необыкновенного проповедника
Разговор с заинтересованными слушателями
Спасение, совершившееся в субботу
Бог открывается
Свет пророчества
Насущный выбор
Библия с пометками приносит плоды

Просмотров 1 285
Рейтинг 4.0 / 5
Добавлено 22.10.2013
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