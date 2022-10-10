Смит - Актуальный комментарий Ветхого Завета - модуль BibleQuote

Данный модуль включает в себя комментарий Джеймса Смита на книги Ветхого Завета от Бытие до Песни Песней включительно, а также пророческих книг больших пророков, общие введения к Пятикнижию, историческим книгам Ветхого Завета и литературе мудрости, а также введения к каждой из указанных ветхозаветных книг. Модуль необходимо разместить в папке Commentaries программы BibleQuote.

Содержание модуля:

ПЯТИКНИЖИЕ

Религиозная Организация

«Духовная Академия Апостола Павла»

Ассоциации Христианских Церквей «Единение»,

перевод на русский язык, 2009

ISBN 978-5-88930-060-1

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Религиозная Организация

«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,

перевод на русский язык, 2012

ООО «Агапе», оформление, 2012

ISBN 978-5-88930-073-1

КНИГИ МУДРОСТИ И ПСАЛМЫ

Религиозная Организация

«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,

перевод на русский язык, оформление, 2020

ISBN 978-5-905340-33-8

БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ Актуальный комментарий для современного читателя М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2021. — 592 с. ISBN 978-5-905340-35-2 МАЛЫЕ ПРОРОКИ М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. - 624 с. ISBN 978-5-905340-37-6

Смит - Актуальный комментарий Ветхого Завета - модуль BibleQuote7 - Книги мудрости и псалмы - Знакомство с Книгой Псалмов. Вера в различных обстоятельствах

Книга Псалмов — самая большая книга в Библии. Содержащиеся в книге 150 псалмов состоят из 2461 стиха. Всего в книге 43743 слова. В корпусе древней литературы эта книга стоит особняком. Хотя сохранилось множество гимнов из Египта и Месопотамии, ни один сопоставимый с Книгой Псалмов сборник гимнов библейских времён так и не был найден.

А. Еврейская традиция

В Еврейской библии не сохранилось оригинального названия для собрания псалмов в целом. В самой книге ближе всего к такому обозначению выглядят слова в 71:20: «Кончились молитвы (tiphilloth) Давида, сына Иессеева». Строго говоря, далеко не всё сочинённое Давидом до 71:20 является молитвами. Поэтому термин tiphilloth, по-видимому, был использован в более обобщённом смысле для обозначения любого общения человека с Богом.

Основываясь на термине мизмор, который в названиях отдельных псалмов встречается пятьдесят семь раз, некоторые раввины называют все псалмы формой множественного числа мизморот. Однако это обозначение так и не прижилось. В еврейской литературе общепринятое еврейское название этой книги звучит как Sepher Tehillim, то есть «Книга Славословий». Tehillim часто сокращается до Tillim (Бава Батра 14б).

Tehillim и его форма единственного числа thillah встречаются в Книге Псалмов более двадцати раз, но только однажды для того, чтобы обозначить отдельный псалом (Пс. 144). Однако корень глагола, от которого происходит это существительное, встречается в книге не менее семидесяти одного раза, преимущественно в императивной форме. Слово «Аллилуйя» («хвала Ях»), которое в еврейской Библии встречается исключительно в книге Псалмов, также, без сомнения, повлияло на выбор названия. Таким образом, появившееся (или выбранное) название Tehillim (“Славословия”) является подходящим, потому что (1) книга постоянно призывает людей хвалить Господа; и (2) гимны играют преобладающую роль среди различных категорий псалмов.