Смит - Актуальный комментарий Ветхого Завета - модуль BibleQuote
Данный модуль включает в себя комментарий Джеймса Смита на книги Ветхого Завета от Бытие до Песни Песней включительно, а также пророческих книг больших пророков, общие введения к Пятикнижию, историческим книгам Ветхого Завета и литературе мудрости, а также введения к каждой из указанных ветхозаветных книг. Модуль необходимо разместить в папке Commentaries программы BibleQuote.
Смит - Актуальный комментарий Ветхого Завета - модуль BibleQuote7 - книги
Содержание модуля:
ПЯТИКНИЖИЕ
Религиозная Организация
«Духовная Академия Апостола Павла»
Ассоциации Христианских Церквей «Единение»,
перевод на русский язык, 2009
ISBN 978-5-88930-060-1
«Духовная Академия Апостола Павла»
Ассоциации Христианских Церквей «Единение»,
перевод на русский язык, 2009
ISBN 978-5-88930-060-1
ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Религиозная Организация
«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,
перевод на русский язык, 2012
ООО «Агапе», оформление, 2012
ISBN 978-5-88930-073-1
«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,
перевод на русский язык, 2012
ООО «Агапе», оформление, 2012
ISBN 978-5-88930-073-1
КНИГИ МУДРОСТИ И ПСАЛМЫ
Религиозная Организация
«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,
перевод на русский язык, оформление, 2020
ISBN 978-5-905340-33-8
«Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»,
перевод на русский язык, оформление, 2020
ISBN 978-5-905340-33-8
БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ
Актуальный комментарий для современного читателя
М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2021. — 592 с.
ISBN 978-5-905340-35-2
МАЛЫЕ ПРОРОКИ
М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. - 624 с.
ISBN 978-5-905340-37-6
Смит - Актуальный комментарий Ветхого Завета - модуль BibleQuote7 - Книги мудрости и псалмы - Знакомство с Книгой Псалмов. Вера в различных обстоятельствах
Книга Псалмов — самая большая книга в Библии. Содержащиеся в книге 150 псалмов состоят из 2461 стиха. Всего в книге 43743 слова. В корпусе древней литературы эта книга стоит особняком. Хотя сохранилось множество гимнов из Египта и Месопотамии, ни один сопоставимый с Книгой Псалмов сборник гимнов библейских времён так и не был найден.
А. Еврейская традиция
В Еврейской библии не сохранилось оригинального названия для собрания псалмов в целом. В самой книге ближе всего к такому обозначению выглядят слова в 71:20: «Кончились молитвы (tiphilloth) Давида, сына Иессеева». Строго говоря, далеко не всё сочинённое Давидом до 71:20 является молитвами. Поэтому термин tiphilloth, по-видимому, был использован в более обобщённом смысле для обозначения любого общения человека с Богом.
Основываясь на термине мизмор, который в названиях отдельных псалмов встречается пятьдесят семь раз, некоторые раввины называют все псалмы формой множественного числа мизморот. Однако это обозначение так и не прижилось. В еврейской литературе общепринятое еврейское название этой книги звучит как Sepher Tehillim, то есть «Книга Славословий». Tehillim часто сокращается до Tillim (Бава Батра 14б).
Tehillim и его форма единственного числа thillah встречаются в Книге Псалмов более двадцати раз, но только однажды для того, чтобы обозначить отдельный псалом (Пс. 144). Однако корень глагола, от которого происходит это существительное, встречается в книге не менее семидесяти одного раза, преимущественно в императивной форме. Слово «Аллилуйя» («хвала Ях»), которое в еврейской Библии встречается исключительно в книге Псалмов, также, без сомнения, повлияло на выбор названия. Таким образом, появившееся (или выбранное) название Tehillim (“Славословия”) является подходящим, потому что (1) книга постоянно призывает людей хвалить Господа; и (2) гимны играют преобладающую роль среди различных категорий псалмов.
Благодарность kachura за подготовку модуля!