В этом разделе собраны модули библейских комментариев для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены классические и современные толкования Священного Писания, комментарии к Ветхому и Новому Заветам, труды отцов Церкви, а также тематические и популярные объяснения библейских текстов. Эти материалы помогут глубже понять смысл Писания и использовать его в преподавании, проповеди и личном изучении.

Комментарии — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos.

Классические комментарии на Библию

Толковая Библия Лопухина

Библия. Комментарий Мэтью Генри

Библия. Комментарий Далласской Богословской Семинарии

Библия. Комментарий МакДональда

Библия говорит сегодня (Стотт и др.)

Новый библейский комментарий

Комментарии из Брюссельской Библии (1973)

Комментарии Скоуфилда к Библии

Комментарий Уирсби на Библию

Библия Заокская Кулакова-Десницкого с комментариями

Тейлор Ч. Библия с пометками

Комментарии на Новый Завет

Толкование книг Нового Завета (Джон МакАртур)

Популярный комментарий на Новый Завет (Н.Т. Райт)

Комментарий к греческому тексту Нового Завета

Комментарии к новозаветным книгам (Л. Голубев)

Комментарий «По страницам Библии» (МакГи)

Комментарий на книги Нового Завета (Дэвид Гузик)

У. Баркли. Комментарий на Новый Завет

Комментарии к Еврейскому Новому Завету

Комментарии на книги Нового Завета Ж. Кальвина

Комментарии для переводчиков (Новый Завет)

Комментарии Ветхого Завета

Книга притчей Соломоновых (Чарльз Бриджес)

Даума Й. Дорогами Ветхого Завета

Комментарии рабби Шимшона-Рефаэля Гирша на Тору

Комментарии раввинов на книги Ветхого Завета

Комментарии отцов Церкви

Комментарии отцов Церкви I–VIII веков на Новый Завет

НЗ Комментарии отцов Церкви I–VIII веков

Толкования и беседы Иоанна Златоуста

Толкования Иоанна Златоуста (альтернативный модуль)

Псалтирь в святоотеческом изъяснении

Специализированные и тематические комментарии

Культурно-исторический библейский комментарий

Культурно-исторический комментарий на Библию

Еврейский Новый Завет с комментарием (Давид Стерн)

Богословские статьи Новой Женевской Библии

Новая Женевская Толковая Библия

Комментарии Йонгги Чо

Комментарии Жанны Гийон

Комментарий «Ветхий Завет на страницах Нового»

Актуальный комментарий для современного читателя. Джеймс Смит

Комментарии к учебной Библии РБО

Комментарии и толкования отдельных книг