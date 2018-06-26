Иудейские книги - Галаха - модуль BibleQuote

Когда то размышлял о субботе и исследовал как раввины толкуют заповедь о субботе.ГАЛАХА, законодательная часть раввинистической литературы, а также вся нормативная сфера в иудаизме. Термин происходит от еврейского глагола «галах» – «идти» или «ходить» – и обозначает «путь действия», «истинный путь жизни», «руководство», «традицию» и «обычай». На такое употребление слова «ходить» указывает Псалом 14, где праведным называется «тот, кто ходит непорочно».

Иудейские книги. Галаха - Модуль Цитата из Библии

Модуль для программы Цитата из Библии по иудейским книгам Галаха.

Модуль для BibleQuote6 в формате .bqb 04.09.11 - корректировка модуля - SamuelAKim , уточнение, юникод

Текст я взял с еврейских сайтов.

Поскольку еврейская жизнь во всех своих проявлениях регулируется религиозным законом, Галаха включает в себя все религиозные заповеди и законодательные установления иудаизма и многие дополнения к ним. Кроме того, в сферу Галахи входят правовые решения различных раввинов, устанавливающие нормы религиозного поведения или утверждающие отдельные законы. В форме множественного числа («галахот») это собрание законов. Хотя собрания законов появляются еще в Торе, понятие Галаха возникает в послебиблейское время и подразумевает, как правило, Устный Закон, в противоположность Писаному. Согласно ортодоксальной традиции, Галаха была дана Богом Моисею на горе Синай и устно передавалась из поколения в поколения, пока не была записана в Мишне. Исторически установлено, что развитие Галахи начинается во времена Эзры (Ездры), когда евреи приняли всю Тору как обязательное руководство в их повседневной жизни.

Ранние учителя Галахи назывались «соферим» (писцами). Поздние учителя (таннаи, рабби и амораи) занимались толкованием Галахи. Гиллель и рабби Шимон бен Гамалиил сформулировали герменевтические правила, посредством которых Галаха выводилась из библейских текстов и, следовательно, восходила к синайскому Откровению. Мишна, составленная рабби Иудой ха-Наси, стала основным текстом Галахи, и все дальнейшее развитие еврейского закона опирается на Мишну или комментарии к ней.