Кинешемский - Беседы на Евангелие от Марка - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Святитель Василий Кинешемский - Беседы на Евангелие от Марка

Как трудно подчас нам оценить всю глубину Слова Божия без мудрого пастыря и наставника. Одним из таких мудрых наставников является священномученик-исповедник, истинный подвижник, епископ Василий Кинешемский (в миру Вениамин Сергеевич Преображенский, 1876-1945).

Главной своей архипастырской задачей он ставил православное просвещение. Всесторонне и глубоко исследовав Священное Писание, он избрал предметом своих размышлений Евангелие от Марка. Священномученик Василий Кинешемский рассматривает его в качестве духовно-нравственной основы бытия человеческой личности. Поэтому эта книга получилась своеобразным учебником духовной жизни христианина.

О модуле

Модуль выполнен в виде комментарий, но это не подстрочное толкование - святитель писал в виде бесед, поэтому разбивка внутри глав книги на стихи весьма условна - читайте лучше целиком всю главу, тем паче, что помимо толкования идет весьма полезные духовные наставления и куча нужной исторической информации.

Книга полезна еще тем, что помогает осознать всю внутреннею высоту и содержание Христианства, внутреннюю свободу во Боге и постоянно идет повествования по гране между иудейством и христианством, что помогает понять в чем их различие и конфликт, и оберегает от того, чтобы и нам христианам не впасть в фарисейство. Книга весьма душеспасительна. Рекомендую всем.

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