Новый Завет - на японском языке - модуль BibleQuote
Модули Цитата из Библии - BibleQuote на восточных языках
Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Новый Завет - на японском языке
Сведения о модуле
Название: Новый завет на японском языке ("Улучшенный перевод")
Аббревиатура названия: JSS
Кодировка: UTF-16
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2009 12 13
Разработчики: klangtao
Тип: Bible/Библия
Язык: Японский
Альтернативное название: Japanese Shinkaiyaku Seisho New Testament; 新改訳聖書
Аббревиатура названия: JSS
Кодировка: UTF-16
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2009 12 13
Разработчики: klangtao
Тип: Bible/Библия
Язык: Японский
Альтернативное название: Japanese Shinkaiyaku Seisho New Testament; 新改訳聖書
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