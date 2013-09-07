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Klangtao

Новый Завет - на японском языке - модуль BibleQuote

Новый Завет - на японском языке
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
Модули Цитата из Библии - BibleQuote на восточных языках

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Новый Завет - на японском языке

Сведения о модуле
Название: Новый завет на японском языке ("Улучшенный перевод")
Аббревиатура названия: JSS
Кодировка: UTF-16
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2009 12 13
Разработчики: klangtao
Тип: Bible/Библия
Язык: Японский
Альтернативное название: Japanese Shinkaiyaku Seisho New Testament; 新改訳聖書
Просмотров 3 976
Рейтинг 4.2 / 5
Добавлено 07.09.2013
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4.2/5 (17)

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