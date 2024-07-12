Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote
«Путешествие по Библии» – уникальный электронный справочник, в состав которого входят:
- полный текст Библии в Синодальном переводе с параллельными местами и интерактивными ссылками на справочные материалы и карты;
- книги Библии в переводах Российского Библейского о-ва;
- система поиска с учетом морфологии русского языка и имен собственных;
- различные комментарии к переводам Библии;
- 12 интерактивных исторических карт (Палестина, Средиземноморье, Древний Ближний Восток) со ссылками на текст Библии и справочные материалы;
- справочные статьи по географическим названиям и персоналиям Библии;
- более 1000 фотографий библейских мест;
- интерактивная хронологическая шкала со ссылками на текст Библии.
Программа позволяет:
- одновременно работать с несколькими переводами Библии и с комментариями к ним;
- перемещаться по ссылкам между текстом Библии, справочными статьями и картами;
- осуществлять поиск города или исторической области на любой из 12 карт, просматривать фотографии библейских мест;
- синхронизировать на хронологической шкале события, происходившие в различных регионах в библейские времена.
Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote
Российское библейское общество, 2011
ISBN: 978-5-85524-282-9
Данный словарный модуль составлен по данным мультимедийной программы «Путешествие по Библии». Он включает в себя сведения о библейских персонажах. Модуль необходимо загрузить в папку Dictionaries программы BibleQuote.
Балшой рахмет!
Сборку модуля осуществил kachura. Большое спасибо!