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Sergey05

Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote

Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, History mod, Reference mod
«Путешествие по Библии» – уникальный электронный справочник, в состав которого входят:
  • полный текст Библии в Синодальном переводе с параллельными местами и интерактивными ссылками на справочные материалы и карты;
  • книги Библии в переводах Российского Библейского о-ва;
  • система поиска с учетом морфологии русского языка и имен собственных;
  • различные комментарии к переводам Библии;
  • 12 интерактивных исторических карт (Палестина, Средиземноморье, Древний Ближний Восток) со ссылками на текст Библии и справочные материалы;
  • справочные статьи по географическим названиям и персоналиям Библии;
  • более 1000 фотографий библейских мест;
  • интерактивная хронологическая шкала со ссылками на текст Библии.
Программа позволяет:
  • одновременно работать с несколькими переводами Библии и с комментариями к ним;
  • перемещаться по ссылкам между текстом Библии, справочными статьями и картами;
  • осуществлять поиск города или исторической области на любой из 12 карт, просматривать фотографии библейских мест;
  • синхронизировать на хронологической шкале события, происходившие в различных регионах в библейские времена.

Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote

Российское библейское общество, 2011
ISBN: 978-5-85524-282-9
Данный словарный модуль составлен по данным мультимедийной программы «Путешествие по Библии». Он включает в себя сведения о библейских персонажах. Модуль необходимо загрузить в папку Dictionaries программы BibleQuote.
Просмотров 677
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 12.07.2024
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5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

E
eroxin 4 years ago

Балшой рахмет!
S
Sergey05 4 years ago

Сборку модуля осуществил kachura. Большое спасибо!

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