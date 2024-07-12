Библейские персонажи. Словарь РБО - словарь BibleQuote

«Путешествие по Библии» – уникальный электронный справочник, в состав которого входят:

Программа позволяет:

Российское библейское общество, 2011

ISBN: 978-5-85524-282-9

Данный словарный модуль составлен по данным мультимедийной программы «Путешествие по Библии». Он включает в себя сведения о библейских персонажах. Модуль необходимо загрузить в папку Dictionaries программы BibleQuote.