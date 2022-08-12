Авва

Авва – отец. Так, вслед за Иисусом, обращались к Богу первые христиане.

Август

Август – титул римского императора Гаия Юлия Цезаря Октавиана (ум. 14 г. н. э.); впоследствии перешёл к его преемникам.

Агнец

Агнец – ягнёнок. Ягнята часто употреблялись для жертвоприношений (в том числе, для торжественного пасхального жертвоприношения). В Новом Завете ягнёнок становится символом жертвенной смерти Христа.

Агница

Агница – молодая овца.

Агнчий

Агнчий – как у ягнёнка.

Аир

Аир – благовонный тростник, произрастающий в Передней Азии.

Акриды

Акриды – съедобные палестинские насекомые, вроде кузнечиков.

Алавастровый

Алавастровый – сделанный из алавастра (алебастра), мягкого камня, похожего на мрамор.

Алкать

Алкать – испытывать голод; страстно желать чего-либо.

Аллилуия

Аллилуия – «хвалите Господа». Эти слова возглашались при ветхозаветном храмовом богослужении и были зачином или окончанием ряда псалмов.

Алой

Алой (алоэ) – 1. Дерево с пахучей древесиной, использовавшейся как благовоние. В библейские времена привозилось в Палестину из Индии. 2. Растение, выделяющее ароматическую смолу, которая применялась, в частности, в медицине.

Алчба

Алчба – голод; страстное желание.

Алчущий

Алчущий – голодный; страстно желающий чего-либо.

Альфа

Альфа – первая буква греческого алфавита, символ начала.

Аминь

Аминь – «истинно так». Еврейская религиозная традиция предписывает, услышав благословение или проклятие, к которому ты хочешь (или обязан) присоединиться, отвечать на него «аминь». В христианском богослужении слово «аминь» стало обычным завершением любой молитвы.

Краткий словарь Синодального перевода - словарь BibleQuote

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