Краткий словарь Синодального перевода - словарь BibleQuote
Авва
Авва – отец. Так, вслед за Иисусом, обращались к Богу первые христиане.
Август
Август – титул римского императора Гаия Юлия Цезаря Октавиана (ум. 14 г. н. э.); впоследствии перешёл к его преемникам.
Агнец
Агнец – ягнёнок. Ягнята часто употреблялись для жертвоприношений (в том числе, для торжественного пасхального жертвоприношения). В Новом Завете ягнёнок становится символом жертвенной смерти Христа.
Агница
Агница – молодая овца.
Агнчий
Агнчий – как у ягнёнка.
Аир
Аир – благовонный тростник, произрастающий в Передней Азии.
Акриды
Акриды – съедобные палестинские насекомые, вроде кузнечиков.
Алавастровый
Алавастровый – сделанный из алавастра (алебастра), мягкого камня, похожего на мрамор.
Алкать
Алкать – испытывать голод; страстно желать чего-либо.
Аллилуия
Аллилуия – «хвалите Господа». Эти слова возглашались при ветхозаветном храмовом богослужении и были зачином или окончанием ряда псалмов.
Алой
Алой (алоэ) – 1. Дерево с пахучей древесиной, использовавшейся как благовоние. В библейские времена привозилось в Палестину из Индии. 2. Растение, выделяющее ароматическую смолу, которая применялась, в частности, в медицине.
Алчба
Алчба – голод; страстное желание.
Алчущий
Алчущий – голодный; страстно желающий чего-либо.
Альфа
Альфа – первая буква греческого алфавита, символ начала.
Аминь
Аминь – «истинно так». Еврейская религиозная традиция предписывает, услышав благословение или проклятие, к которому ты хочешь (или обязан) присоединиться, отвечать на него «аминь». В христианском богослужении слово «аминь» стало обычным завершением любой молитвы.
Краткий словарь Синодального перевода - словарь BibleQuote
Модуль необходимо загрузить в папку Dictionaries программы BibleQuote.
No comments yet. Be the first!