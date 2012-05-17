Библеистика - Обзоры Нового Завета - модуль BibleQuote

Модуль BibleQuote по библеистике - обзоры Нового Завета Дрейна, Францмана, Тенни, Гандри



Дрейн Дж. Путеводитель по Новому Завету

Труд Джона Дрейна можно смело назвать наиболее полным из однотомных обзоров Нового Завета. При всей своей информативности и глубине раскрытия темы он остается и наиболее легкочитаемым обзором. Автор сумел совместить стиль, свойственный обычно трудам по истории Нового Завета, с богословский глубиной, отличающей хорошие введения в Новый Завет.

Книга очень легко читается, она может быть использована, как студентами богословских учебных заведений, так и теми, кто впервые открыл Новый Завет и хочет получить пояснительную информацию.

Издание богато иллюстрировано.



Францман М. Происхождение, смысл и значение Нового Завета

Прекрасный обзор книг Нового Завета с учетом открытий современной библеистики!

ГЛАВА I Историчность Нового Завета

ГЛАВА II Слово в иудеохристианстве

Послание Иакова

ГЛАВА III Христиане из язычников и иудеев - напряжённость и конфликт

Апостольский собор и Послание Апостола Павла к Галатам

ГЛАВА IV Слово Божье растёт в Европе

Послания Апостола Павла церкви в Фессалонике

ГЛАВА V Послания Апостола Павла из третьего миссионерского путешествия

ГЛАВА VI "Но для слова Божия нет уз"

Письма Апостола Павла из заключения

ГЛАВА VII Учитель язычников в вере и истине

Пастырские послания Апостола Павла

ГЛАВА VIII "Они постоянно пребывали в учении Апостолов"

Три первых Евангелия и Книга Деяний

ГЛАВА IX Первое и Второе послания Петра

"Утверди братьев твоих"

Послание Апостола Иуды

ГЛАВА X "В последние дни сии говорил нам в Сыне"

Послание к Евреям

ГЛАВА XI "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал"

Евангелие, Послания и Откровение Иоанна

ГЛАВА XII Рост новозаветного Слова, как собрания

Канон Нового Завета



Гандри Р. Обзор Нового Завета

Часть I Политические, культурные и религиозные предпосылки

1 Политическая история в период между Заветами и в новозаветный период

2 Светский фон Нового Завета

3 Религиозное и философское обрамление Нового Завета



Часть II Литературные и исторические материалы

4 Канон и текст Нового Завета

5 Изучение жизни Иисуса

6 Вводный обзор общественной жизни и служения Иисуса



Часть III Четыре канонических евангелия и Книга Деяний

7 Евангелие от Марка: апология распятия Иисуса

8 Евангелие от Матфея: руководство для смешанной Церкви во времена гонений

9 Евангелие от Луки: проповедь христианства в греко-римском мире в целом

10 Евангелие от Иоанна: уверовать в Иисуса ради жизни вечной

11 Книга Деяний: проповедь христианства в греко-римском мире в целом



ЧАСТЬ IV Послания

12 Ранние послания Павла

13 Большие послания Павла

14 Послания Павла из уз

15 Пастырские послания Павла

16 Послание к евреям: Иисус как священник

17 Соборные, или кафолические, послания



Часть V Апокалипсис

18 Книга Откровение: Иисус грядет!



Тенни М. Обзор Нового Завета

Меррил С. Тенни. Обзор Нового Завета — М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. — 496 с.

Изучая Новый Завет, необходимо представлять себе, каким был мир в период его появления. Необходимо быть знакомым с теми историческими фактами, которые помогут правильно воспринимать текст Библии. Книга поможет в этом преподавателям, студентам и всем, кто занимается самостоятельным изучением Нового Завета. Вместе с тем автор старается показать, что для верующего человека Писание является руководством для реальной жизни, достойным глубокого внимания и любви.

Ассоциация «Духовное возрождение», 2000

BEE International, русский перевод, 1997

New Testament Survey by Merril C. Tenny, revised by Walter M. Dunnett Перевод с английского. Третье издание.

Посвящается Бет и Уоллису Поддон, чье дружеское внимание было поистине бесценной поддержкой и живым ободрением для меня во время работы над этой книгой.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЯ



Часть I МИР НОВОГО ЗАВЕТА

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Римская империя Управление провинциями Эллинистические царства Еврейское государство

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА Общественная жизнь Еврейское общество Языческое общество Культурные достижения Нравственное состояние общества Экономическая жизнь Земледелие Промышленность Финансы Транспорт и передвижение

3. РЕЛИГИИ И КУЛЬТЫ Греко-римский Пантеон Поклонение императору Религии таинств Оккультизм Философские учения

4. ИУДАИЗМ Происхождение Богословие Храм Синагога Иудейский религиозный календарь (т.н. Священный год) Система образования Литература Секты иудаизма Диаспора

5. ИУДЕЙСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НОВОГО ЗАВЕТА 200 г. до н.э.—200 г. н.э. Природа иудаизма Апокрифы Свитки Мертвого моря Характерные черты Кумранской общины Сравнение с Новым Заветом



Часть II ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЯ О ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА 6 г. до н.э.—30 г. н.э.

6. НОВЫЙ ЗАВЕТ. НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ Название Содержание

7. ЕВАНГЕЛИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Проблема синоптических Евангелий Предлагаемое решение

8. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ Происхождение Время и место написания Содержание План Наиболее важные моменты Действующие лица повествования Некоторые характерные черты повествования

9. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА Происхождение Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования

10. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Действующие лица повествования

11. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА Происхождение Автор повествования Время и место написания Содержание План повествования Наиболее важные моменты Назначение Действующие лица повествования

12. ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА Светские источники Периоды жизни Христа География времен Иисуса Христа Учение Иисуса Христа



Часть III ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ Период распространения: 30 г. н.э.-60 г. н.э.

13. ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1:1-8:3 История: Деяния Апостолов Основание церкви: Деяния Апостолов 1:1-8:3 Первое рассеяние

14. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 8:4-11:18 Проповедь в Самарии Эфиопский евнух Обращение Павла Проповедь Петра

15. ЦЕРКОВЬ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ И СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 11:19-15:35 Церковь в Антиохии Миссия к язычникам Иерусалимский собор Литература протеста Послание Иакова Послание Галатам

16. ПРОГРАММА АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 15:36-21:16 Второе миссионерское путешествие в Малую Азию Миссионерское путешествие в Македонию Послания к Фессалоникийцам I Послание к Фессалоникийцам II Послание к Фессалоникийцам Миссионерское путешествие в Ахаию Миссионерское путешествие в Асию Переписка с Коринфянами Общий фон Потерянное послание I Послание к Коринфянам II Послание к Коринфянам Последнее посещение Коринфа Миссионерские планы на будущее Послание к Римлянам Завершение миссии

17.ЗАКЛЮЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 21:17-28:31 Иерусалим Тюремные Послания Послание к Филимону Послание к Ефесянам Послание к Колоссянам Послание Филиппийцам Последствия тюремного заключения апостола Павла



Часть IV ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Период объединения: 60 г. н.э.—100 г. н.э.

18. УЧРЕЖДЕННАЯ ЦЕРКОВЬ: ПАСТОРСКИЕ ПОСЛАНИЯ Общий фон I Послание к Тимофею Послание к Титу II Послание к Тимофею Оценка

19. СТРАДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: 1-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА Общий фон Автор План Содержание Оценка

20. РАЗРЫВ С ИУДАИЗМОМ: ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ Общий фон Автор Время написания План Содержание Оценка

21. ОПАСНОСТЬ ЕРЕСЕЙ:2-е ПОСЛАНИЕ ПЕТРА, ПОСЛАНИЕ ИУДЫ, 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон 2-е Послание Петра Послание Иуды 1-е, 2-е и 3-е ПОСЛАНИЯ ИОАННА Общий фон2 1-е Послание Иоанна 2-е Послание Иоанна 3-е Послание Иоанна

22. ОЖИДАЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ: ОТКРОВЕНИЕ Общий фон Толкования Содержание План Оценка



Часть V. КАНОН И ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА

23. КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА Определение Внутреннее свидетельство Внешнее свидетельство Заключение

24. ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА И ЕГО ПЕРЕДАЧА Передача текста Нового Завета Источники текста Нового Завета Переводы Библии Краткая история русской Библии

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