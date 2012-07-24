Юнак - Книга Иова - модуль BibleQuote

Юнак В. Книга Иова. Откровение из бури. Комментарий.

Модуль BibleQuote - Василий Юнак - Книга Иова - Комментарии



Это модуль Цитаты из Библии с комментариями Василия Юнак к библейской книге Иова, книге о страданиях праведного человека. Вполне вероятно, это одна из самых древних библейских книг, которая проливает свет на страдания...

1 И отвечал Иов Господу и сказал:



2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. 4 Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.



5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.

Комментарий к 42-й главе

1 42:2 (См. толкование на 41:3) Хотя Господь не ответил конкретно на вопросы Иова, тем не менее ответ Господа был достаточен для того, чтобы Иов, знавший обетование, данное Адаму о поражении змея (Быт. 3:15), понял, что у Господа есть Свое время для исполнения плана спасения человечества от греха и зла. Но пока есть еще нечто, «предваряющее», то есть удерживающее Господа от того, чтобы уничтожить сатану и окончательно остановить его злые действия. Иов еще не мог видеть Голгофу, но он понял, что у Господа имеется четкий план борьбы с сатаной.



2 42:3 Праведный и непорочный, Иов раскаивается. Да, он был непорочен и праведен, как никто другой на земле - об этом засвидетельствовал Бог, и этому не воспротивился сатана (1:8, 9). Но Иов «омрачал Провидение», говоря о Боге как о виновнике зла в его жизни. Но при этом на нем не было греха (1:22), так как Закон Божий, в отличие от всех других юридических систем мира, не считает виновным того, кто не знал своего греха (Лев. 4:14, 23, 28). Но теперь, узнав чудные дела Божьи, Иов раскаивается перед Ним. Что же узнал Иов? Он понял, что Господь не медлит спасать взывающих к Нему, но приходит в Свое время с определенной целью, чтобы никто, даже те, кого наше страдание едва касается, не погибли, но пришли к покаянию (2 Петр 3:9; 2 Фес. 2:6-8).



3 42:6 Иов покончил с собственным «я,» чтобы «ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Это раскаяние пришло к Иову не так тяжело, как некоторые могут подумать. В действительности Иов был готов раскаяться еще в начале своих бесед с друзьями, вот только некому было научить его (см. 6:24).



4 Выражение «раскаиваться в прахе и пепле» часто встречается в Ветхом Завете и означает полное смирение, раскаяние и умирание для себя. При этом надевали вретище (мешковину) как символ смерти и ложились в пепел и пыль (либо посыпали себя им), символизируя погребение.

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