Францман - Обзор Нового Завета - модуль BibleQuote

Мартин Францманн. Слово Божье растет. Происхождение, смысл и значение Нового Завета



Я попытался написать нечто вроде введения в Новый Завет - то, что сам искал ещё в студенческие годы, да так и не нашёл. Я разыскивал книгу, которая помогла бы мне проложить путь через мой Новый Завет как в историческом, так и в теологическом смысле, книгу, которая позволила бы мне уверенно путешествовать по Новому Завету и дала бы мне твёрдую почву под ногами при будущих более углублённых исследованиях.Поэтому я постарался поставить исторические материалы на службу теологии, серьёзно рассмотрев учение о Святом Духе как высшей движущей силе истории. Я стремился написать книгу, которая побуждала бы уделять максимальное внимание самому тексту. Я свёл теорию и гипотезы к минимуму и ограничился лишь кратким упоминанием взглядов, отличных от моих.

Такая попытка создания книги, оставляющей учащегося для начала один на один с Новым Заветом, неизбежно заключает в себе и некоторые недостатки, которые я отчётливо осознаю. Во-первых, я был вынужден несколько более авторитарно выражать свои взгляды, чем обычно это делаю. Во-вторых, поскольку для этой цели лучше всего было бы отказаться от сносок, я взял на себя смелость обойти молчанием многих учёных, работавших и работающих ныне в этой области, которым я многим обязан. Поэтому я с признательностью отмечаю, что "я есть часть всего, что я встречал", чем и должен быть любой исследователь в этой области. Я должен выразить особую благодарность титану изучения Нового Завета, Адольфу Шлаттеру.



Мне хотелось бы выразить признательность издательству "Конкордия" и литературному совету Церкви Синода Миссури, который щедро предоставил мне свободное время для работы над этой книгой. Я молюсь, чтобы милостивый Господь благословил работу, успеху которой они способствовали.

Мартин Францманн Слово Божье растет. Происхождение, смысл и значение Нового Завета



Предисловие

Важнейшие даты

Глава I. Историчность Нового Завета

Глава II. Слово в иудеохристианстве. Послание Иакова

Глава III. Христиане из язычников и иудеев - напряжённость и конфликт. Апостольский собор и Послание Апостола Павла к Галатам

Глава IV. Слово Божье растёт в Европе. Послания Апостола Павла церкви в Фессалонике

Глава V. Послания Апостола Павла из третьего миссионерского путешествия

Глава VI. "Но для слова Божия нет уз". Письма Апостола Павла из заключения

Глава VII. Учитель язычников в вере и истине. Пастырские послания Апостола Павла

Первое Послание к Тимофею

Глава VIII. "Они постоянно пребывали в учении Апостолов". Три первых Евангелия и Книга Деяний

Глава IX. Первое и Второе послания Петра: "Утверди братьев твоих". Послание Апостола Иуды

Глава X. "В последние дни сии говорил нам в Сыне". Послание к Евреям

Глава XI. "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал". Евангелие, Послания и Откровение Иоанна

Глава XII. Рост новозаветного Слова, как собрания. Канон Нового Завета