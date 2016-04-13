Полная Еврейская Библия - модуль BibleQuote

Полная Еврейская Библия объединяет христиан с их еврейскими корнями и еврейским народом; объединяет евреев с еврейским Мессией-Йешуа и мессианской верой. Другие особенности этой Библии: полное введение к книге, глоссарий поясняющий произношение, обратный глоссарий и специальные карты, чтобы помочь пониманию Библии.

Полная Еврейская Библия показывает, что Слово Божбе от Бытия до Откровения - это еврейская книга для каждого - еврея и нееврея, одинаково.

Чем эта Библия отличается от всех других Библий? Это единственный перевод Библии полностью еврейский по стилистике и преподнесению. Она состоит из нового перевода Танаха ("Ветхого Завета") и очень полюбившегося Еврейского Нового Завета.

Полная Еврейская Библия - Модуль для Цитаты

Кодировка: Unicode

Поддерживается: BibleQuote 6

Дата создания: 2009 05 17

Дата последнего изменения: 2011 09 11

Разработчики: SamuelAKim

Автор: Давид Стерн [David H. Stern]

Copyright: © 1998 Jewish New Testament Publications, Inc.

Тип: Bible/Библия

Язык: Английский

Издательство и год издания: Jewish New Testament Publications, Inc. 1998

Альтернативное название: Complete Jewish Bible

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