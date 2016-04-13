Полная Еврейская Библия - модуль BibleQuote
Полная Еврейская Библия объединяет христиан с их еврейскими корнями и еврейским народом; объединяет евреев с еврейским Мессией-Йешуа и мессианской верой. Другие особенности этой Библии: полное введение к книге, глоссарий поясняющий произношение, обратный глоссарий и специальные карты, чтобы помочь пониманию Библии.
Полная Еврейская Библия показывает, что Слово Божбе от Бытия до Откровения - это еврейская книга для каждого - еврея и нееврея, одинаково.
Чем эта Библия отличается от всех других Библий? Это единственный перевод Библии полностью еврейский по стилистике и преподнесению. Она состоит из нового перевода Танаха ("Ветхого Завета") и очень полюбившегося Еврейского Нового Завета.
Полная Еврейская Библия - Модуль для Цитаты
Кодировка: Unicode
Поддерживается: BibleQuote 6
Дата создания: 2009 05 17
Дата последнего изменения: 2011 09 11
Разработчики: SamuelAKim
Автор: Давид Стерн [David H. Stern]
Copyright: © 1998 Jewish New Testament Publications, Inc.
Тип: Bible/Библия
Язык: Английский
Издательство и год издания: Jewish New Testament Publications, Inc. 1998
Альтернативное название: Complete Jewish Bible
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OTHER Модуль для Цитаты BibEnCJB_UTF16.zip в кодировке utf-16 - 07/05/2012 - 20/02/2019
GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibEnCJB.zip - 07/05/2012 - 20/02/2019
GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibRuCJB_UTF8.zip в кодировке utf-8 - 07/05/2012 - 20/02/2019
GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibRuCJB_UTF16.zip в кодировке utf-16 - 07/05/2012 - 20/02/2019
GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты Bib_Ru_CJB.zip - 07/05/2012 - 20/02/2019
На английском вся Библия, а на русском только Нивый завет. Что-то вы тут напутали.
Что именно Вам кажется напутаным? В описании сказано: Язык английский.
http://mybible.i-t.kz/mybible/CJB.zip
где ссылка для скачивания
Ссылка уже обновлена. :)
Я так же не вижу, как можно скачать Полную Еврейскую Библию(
К какой касте Вы принадлежите? Здесь несколько уровней.
Спасибо!
здесь можно вообще читать онлайн, или тут "тупо" реклама книг и их продажа?
как можо скачать? что вы дразните людей?
Никто никого не дразнит - вы читать умеете? там же все написано!
Подскажите, когда выйдет перевод этой Библии на русский?