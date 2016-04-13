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SamuelAKim

Полная Еврейская Библия - модуль BibleQuote

Полная Еврейская Библия
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod

Полная Еврейская Библия объединяет христиан с их еврейскими корнями и еврейским народом; объединяет евреев с еврейским Мессией-Йешуа и мессианской верой. Другие особенности этой Библии: полное введение к книге, глоссарий поясняющий произношение, обратный глоссарий и специальные карты, чтобы помочь пониманию Библии.

Полная Еврейская Библия показывает, что Слово Божбе от Бытия до Откровения - это еврейская книга для каждого - еврея и нееврея, одинаково.

Чем эта Библия отличается от всех других Библий? Это единственный перевод Библии полностью еврейский по стилистике и преподнесению. Она состоит из нового перевода Танаха ("Ветхого Завета") и очень полюбившегося Еврейского Нового Завета.

Полная Еврейская Библия - Модуль для Цитаты

Кодировка: Unicode
Поддерживается: BibleQuote 6
Дата создания: 2009 05 17
Дата последнего изменения: 2011 09 11
Разработчики: SamuelAKim
Автор: Давид Стерн [David H. Stern]
Copyright: © 1998 Jewish New Testament Publications, Inc.
Тип: Bible/Библия
Язык: Английский
Издательство и год издания: Jewish New Testament Publications, Inc. 1998
Альтернативное название: Complete Jewish Bible

Для членов клуба

OTHER Модуль для Цитаты BibEnCJB_UTF16.zip в кодировке utf-16 - 07/05/2012 - 20/02/2019

GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibEnCJB.zip - 07/05/2012 - 20/02/2019

GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibRuCJB_UTF8.zip в кодировке utf-8 - 07/05/2012 - 20/02/2019

GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты BibRuCJB_UTF16.zip в кодировке utf-16 - 07/05/2012 - 20/02/2019

GOOGLE_DRIVE Модуль для Цитаты Bib_Ru_CJB.zip - 07/05/2012 - 20/02/2019

Просмотров 33 867
Рейтинг 4.4 / 5
Добавлено 13.04.2016
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4.4/5 (61)

Comments (20 comments)

E
eroxin 5 years ago

На английском вся Библия, а на русском только Нивый завет. Что-то вы тут напутали.
S
SamuelAKim 5 years ago

Что именно Вам кажется напутаным? В описании сказано: Язык английский.
эраст васильев 6 years ago
Здравствуйте. Хочу на андройд скачать библию, но незнаю как это сделать. Подскажите.
S
SamuelAKim 6 years ago

http://mybible.i-t.kz/mybible/CJB.zip
A
ALek 7 years ago

где ссылка для скачивания
S
SamuelAKim 7 years ago

Ссылка уже обновлена. :)
Владимир Алиханов 8 years ago

Я так же не вижу, как можно скачать Полную Еврейскую Библию(

 
S
SamuelAKim 8 years ago

К какой касте Вы принадлежите? Здесь несколько уровней.
Татьяна7 9 years ago

Спасибо!
S
stelzzz777 9 years ago

здесь можно вообще читать онлайн, или тут "тупо" реклама книг и их продажа?
Y
yamrteam 9 years ago

как можо скачать? что вы дразните людей?

 
E
esxatos 9 years ago

Никто никого не дразнит - вы читать умеете? там же все написано! 
H
Hefec 9 years ago

Подскажите, когда выйдет перевод этой Библии на русский?
Родион 10 years ago
Хочу скачать.
V
vitalik_pritulenko 11 years ago
А на русском будет когда-нибудь???
 
B
Batrinbi 11 years ago
Кошки мышки☺
A
[email protected] 11 years ago
Очень хороший перевод.
S
sailars 12 years ago
Почему нельзя скачать?
S
SamuelAKim 11 years ago
[quote=sailars]Почему нельзя скачать?[/quote] СКАЧАТЬ файлы можно пользователям клуба, категория CLUB
E
esxatos 12 years ago
Самуил, а этот модуль в UTF-8 ты не преобразовывал?

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