Сысоев - Толкование - Апокалипсис - Даниил - Екклесиаст - Песнь песней - комментарий BibleQuote

О.Даниил Сысоев (12 января 1974 — 20 ноября 2009) - известный православный миссионер, убитый за свою деятельность во время служения в храме святого апостола Фомы на Кантемировской, настоятелем которого он являлся.

Многие православные христиане считают кончину отца Даниила мученичеством и ожидают его канонизации в будущем. О.Даниил Сысоева отличался горячей верой и особым даром слова. О.Даниил Сысоева отличался горячей верой и особым даром слова. Вел активную миссионерскую деятельность, в частности среди мусульман, старообрядцев и протестантов.

Не раз получал угрозы со стороны радикальных мусульман, сам персонально о.Даниил катехизировал и крестил более 90 ваххабитов. После себя оставил богатое духовное наследие.

Особо значимы серии видео-лекций с толкованием книг Божественного Писания (на более 15 книг Писания). Также широко известны его серии бесед: "Пять огласительных бесед", "Беседы на шестоднев", целая серия диспутов с представителями разных конфессий (наиболее известные, два диспута с мусульманами) и книги: "Инструкция для бессмертных, или Что делать, если вы всё-таки умерли", "Брак с мусульманином", "Прогулка протестанта по православному храму", "Летопись начала", "Как часто надо причащаться?","Почему ты еще не крещен?"

Модуль для Цитата из Библии - BibleQute - Даниил Сысоев - сборник комментариев на Писание

Толкование Апокалипсиса;

Толкование книги пророка Даниила;

Толкование на книгу "Песня песней;

Толкование Книги Екклесиаста;

Автор: о.Даниил Сысоев

Жанр: Священное Писание. Толкования

Формат: модуль комментариев для «Цитата из Библии» BQT

информация по изданию:

Год издания: 2013

Язык: русский

примечание:

* библейские цитаты выделены другим цветом;

* в комментариях на книгу Даниила, отсутствуют сноски - у кого есть, поделитесь;

* Также, буду весьма благодарен, если кто располагает и поделится толкованиями о.Даниила в текстовом виде на остальные книги Писания.

Об авторе:

"Дорогие братья и сестры в свободный доступ выложено все наследие о.Даниила Сысоева! (с) Данные материалы принадлежат на основании закона об авторском праве Сысоевой Ю.М. Автор дает свое согласие на их бесплатное, безвозмездное, благотворительное и миссионерское использование и распространение".