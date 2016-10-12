Сысоев - Толкование - Апокалипсис - Даниил - Екклесиаст - Песнь песней - комментарий BibleQuote
О.Даниил Сысоев (12 января 1974 — 20 ноября 2009) - известный православный миссионер, убитый за свою деятельность во время служения в храме святого апостола Фомы на Кантемировской, настоятелем которого он являлся.
Многие православные христиане считают кончину отца Даниила мученичеством и ожидают его канонизации в будущем. О.Даниил Сысоева отличался горячей верой и особым даром слова. О.Даниил Сысоева отличался горячей верой и особым даром слова. Вел активную миссионерскую деятельность, в частности среди мусульман, старообрядцев и протестантов.
Не раз получал угрозы со стороны радикальных мусульман, сам персонально о.Даниил катехизировал и крестил более 90 ваххабитов. После себя оставил богатое духовное наследие.
Особо значимы серии видео-лекций с толкованием книг Божественного Писания (на более 15 книг Писания). Также широко известны его серии бесед: "Пять огласительных бесед", "Беседы на шестоднев", целая серия диспутов с представителями разных конфессий (наиболее известные, два диспута с мусульманами) и книги: "Инструкция для бессмертных, или Что делать, если вы всё-таки умерли", "Брак с мусульманином", "Прогулка протестанта по православному храму", "Летопись начала", "Как часто надо причащаться?","Почему ты еще не крещен?"
Модуль для Цитата из Библии - BibleQute - Даниил Сысоев - сборник комментариев на Писание
Модуль подготовил:
Сайт: «Записки мирянина»
Модуль для Цитата из Библии - BibleQute - Даниил Сысоев - сборник комментариев на Писание - Содержание модуля
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Толкование Апокалипсиса;
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Толкование книги пророка Даниила;
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Толкование на книгу "Песня песней;
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Толкование Книги Екклесиаста;
Автор: о.Даниил Сысоев
Жанр: Священное Писание. Толкования
Формат: модуль комментариев для «Цитата из Библии» BQT
информация по изданию:
Год издания: 2013
Язык: русский
примечание:
* библейские цитаты выделены другим цветом;
* в комментариях на книгу Даниила, отсутствуют сноски - у кого есть, поделитесь;
* Также, буду весьма благодарен, если кто располагает и поделится толкованиями о.Даниила в текстовом виде на остальные книги Писания.
* Также, буду весьма благодарен, если кто располагает и поделится толкованиями о.Даниила в текстовом виде на остальные книги Писания.
Об авторе:
Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева» выложил все духовное наследие в свободный доступ:
"Дорогие братья и сестры в свободный доступ выложено все наследие о.Даниила Сысоева! (с) Данные материалы принадлежат на основании закона об авторском праве Сысоевой Ю.М. Автор дает свое согласие на их бесплатное, безвозмездное, благотворительное и миссионерское использование и распространение".
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[из wiki]: Позиция и деятельность о.Даниила "Был известен своей активной миссионерской работой в среде мусульман-мигрантов (в Москве), обращением в православие татар, чеченцев, дискуссиями о креационизме, диспутами с мусульманами, многостраничной полемикой и статьями о патриотизме и «уранополитизме». Некоторые СМИ квалифицировали его оценки ислама и мусульман как «радикальные». За свои резкие высказывания об исламе критиковался и со стороны православных священнослужителей. В связи с этим Сысоев неоднократно получал угрозы в свой адрес. Высказывался на темы проповеди православия и миссионерства среди различных групп, включая скинхедов, старообрядцев, мусульман. С августа 1996 года вёл беседы с людьми, пострадавшими от деятельности сект и оккультистов. Занимал консервативную позицию по отношению к занятиям йогой, карате, латиноамериканскими танцами и танцем живота, призывая христиан не посещать данные занятия. Отвергал теорию эволюции, был редактором сборника «Шестоднев против эволюции». Придерживался взглядов «уранополитизма», который главным родством признает родство не по крови или стране происхождения, а родство во Христе. Отец Даниил говорил, что во Христе Иисусе «нет ни эллина, ни иудея», а пропаганда национализма — отход от подлинного христианства. Здесь он имел в виду национализм как чувство превосходства своей национальности над другими, а не как отстаивание интересов одного народа и культуры. Относительно второго считал, что только христианство может обеспечить настоящую национальную идентичность, говоря: Так какая же из религий обеспечивает настоящую национальную самоидентичность? Очевидно, что только христианство, которое не уничтожает народы, но указывает своё место любви к нации в общем хоре истинно вселенской Веры. Отрицательно относился к коммунизму, считая его заразой, корнем зла которого являлось чувство зависти. Считал, что образование должно быть только церковным, а нехристианское образование заведомо разрушительно".
[с офиц.сайта фонда имени о.Даниила Сысоева]:
"Священник о.Даниил (Даниил Алексеевич Сысоев) родился в Москве 12 января 1974 года в семье учителей - художников. Его родители, Алексей Николаевич Сысоев и Анна Мидхатовна Амирова, крестились уже после рождения Даниила, а для Даниила время крещение было отодвинуто и произошло только в 1977 году. Причиной такой отсрочки оказалась бабушка, заявившая, что не позволит крестить ребенка, и что в случае крещения в тайне она его заберет через партийные органы. По тем временам это была серьезная угроза, и поэтому крещение ребенка было отложено на неопределенное время. Родители долгое время ходили в храм без Даниила. Через три года случилось так, что малыш сильно заболел. И одна верующая женщина, узнав, что Даниил не крещен, предупредила об ужасной участи для матери, которая не крестила своего ребенка и страшной трагедии, которая ожидает некрещеного младенца, если он отойдет в мир иной. Эти слова оказались для матери Даниила решающими, и она решилась крестить ребенка. 31 октября 1977 года Даниил удостоился Таинства святого Крещения в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Священником, миропомазавшим ребенка, был о. Евгений. Даниил всегда хотел стать священником. Мама Даниила рассказывала о том, что он вместо игр очень любил проповедовать. Даниил с родителями были постоянными прихожанами храма свят. Николая Чудотворца".
По молитвам о.Даниилу происходят много чудес (см. топик в группе вконтакте), к примеру, ощутимая помощь была и автору сего материала [см.заметку: "Чудесные совпадения: как по молитвам к о.Даниилу я стал алтарничать. Акафист "Слава Богу за все""].
Сорок дней со дня смерти о.Даниила Сысоева пришлись на его именины — день памяти пророка Даниила.
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