Библия - казахский - татарский - таджикский - модуль BibleQuote

Модули BibleQuote с переводами Нового Завета и Библии на языки народов ислама.

Название: Казахский Библия (Киели Китап)

Аббревиатура названия: KZB

Кодировка: UTF-8

Поддерживается: BibleQuote6

Дата создания: 2012

Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)

Автор: Copyright: © Ени Яшам Яйынлары (Жаңа өмір баспасы), Стамбул, 1993, 1996, 2000, 2010.

Тип: Bible/Библия

Язык: Казахский

Издательство и год издания:

Альтернативное название: Киели Китап

Готовится модуль для Цитаты-6 в аутентичной орфографии.В архив также входит приложенный к изданию библейско-терминологический словарик, который становится доступным на вкладке словарей.

Модуль предназначен для поддержки Biblequote версией 5, поэтому использован адаптированный алфавит, так называемая казновица, где не входящие в стандартную кириллицу буквы заменены диграфами.

Восточный перевод Библии предназначен для жителей Центральной Азии и других народов, которые ранее входили в бывший Советский Союз. Эти жители знают русский язык, хотя принадлежат к исламским этническим группам.

Из-за российского и советского влияния в прошлом миллионы коренных жителей центрально-азиатского региона сейчас говорят (а еще миллионы могут читать) на русском как на своем родном языке. Многие представители малых этнических групп, которые еще ожидают полную версию Писания на своем языке, также понимают русский и могут читать на нем.

Священное Писание. Смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Забура и Инжила

Этот перевод выполнен Международным обществом Священного Писания (МОСП), которое перевело Библию на 85 языков мира. Это издание переведено русскоязычными переводчиками, владеющими древнееврейским и древнегреческим языками.

Издательство «Стамбул», 2003