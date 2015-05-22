New Treasury Scripture's Knowledge - модуль BibleQuote

Новая коллекция ссылок и параллельных мест Библии.

NTSK - Новая коллекция ссылок и параллельных мест Библии (с поддержкой русского языка)

Невероятная справочная коллекция перекрестных мест Библии, Новая Сокровищница знания Писаний это уникальный ресурс для изучения Библии, преподавания, или проповеди. Десятки специальных учебных пособий помогут сосставить мощные уроки или проповеди - прямо из самой Библии! Ни один другой инструмент не позволяет лучше толковать Писание, чем само Писание. В отличие других инструментов, которые вы когда-либо видели - этот загружает места Библии, на которые мало кто обращал внимание.

Ни один серьезно изучающий Библию человек никогда не обходится без тщательного и хорошо подобранного списка перекрестных ссылок. Как утверждает Торри в предисловии к Сокровищнице знания Писаний, или ТСК: «Нет более полезного комментария к Библии, чем сама Библия». Использование перекрестных ссылок позволяет Библии говорить самой за себя. Это надежный и самый точный метод изучения Библии. Заявление Торри перекликается с апостолом Петром, который сказал, «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человека, но разрешали святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:20). Вы можете получить богатый, подробный и проницательно составленный список перекрестных ссылок, чтобы обрести сокровище на самом деле, которое открывают ссылки и написанное в Библии оживает. Сокровищнице знания Писаний самая известная и самая широко используемая коллекция библейских перекрестных ссылок. Работа ряда авторов включает в себя более 500000 ссылок Писания и параллельных мест. Теперь этот труд стал еще более удобен благодаря цифровым технологиям. Использование ТСК в программе Цитата из Библии экономит время и дает более полную картину написанного в Священных Писаниях.

Новая коллекция ссылок содержит больше параллельных мест Библии, чем предыдущее издание. Здесь также ссылки приведены в том порядке слов, как они втречаются в месте Библии, на которое Вы опираетесь. Приятная особенность для читающих Библию на русском языке: в этом издании учитываются расхождения в нумерации псалмов в английской и русской версиях библейского текста.

PREFACE I first learned of The Treasury of Scripture Knowledge in a vacation Bible school class on “How to Study the Bible” taught to senior high school students at the Highland Park Baptist Church by Miss Ellen Groh. Miss Groh was a student at the Detroit Bible College at the time and later went to the mission field. The pastor of Highland Park Baptist Church then was Dr. Lehman Strauss. That was the summer of 1955. That Christmas my Aunt Ethel Sherwin sent me a Christmas card with a five-dollar bill. On December 24, 1955, I rode my bicycle four miles to the Grand Bible and Book Store in Highland Park and had Mr. Bob Humphries, the proprietor, locate a copy of the book for me. To this day I believe this Bible study tool was the best investment I have ever made for Bible study. I was convinced that I needed to buy the book for myself when in Miss Groh’s class I looked up the encouraging references at 2 Timothy 1:7. During the years immediately after high school graduation, I used the volume as many as three hours a day in Bible study. Over the years I have marked my copy of the Treasury, underlining particularly clear references, and noting printing errors as I found them. I added references to those already given in the Treasury in the wide margins of my study Bibles, as I prepared weekly Sunday school lessons over the years. In the main reading room of the library at Bob Jones University I first saw Scott’s Commentary, and found this to be the primary source of the references in theTreasury. The Treasury has many additional references not found in Scott, though in some passages, such as Exodus 20, the reverse is true. I have since obtained several used editions of Scott’s Commentary. Many variations from Scott’s original references (over 4,000) and printing errors (nearly 1,000) ...

ПРИМЕР

Бытие 1:1 В начале сотворил Бог небо и землю.

начале. Прит.8:22-24 Прит.16:4 Мар.13:19 Иоан.1:1-3 Евр.1:10 1Иоан.1:1 Бог. Исх.20:11 Исх.31:18 1Пар.16:26 Неем.9:6 Иов.26:13 Иов.38:4 Пс.8:3 Пс.33:6 Пс.33:9 Пс.89:11 Пс.89:12 Пс.96:5 Пс.102:25 Пс.104:24 Пс.104:30 Пс.115:15 Пс.121:2 Пс.124:8 Пс.134:3 Пс.136:5 Пс.146:6 Пс.148:4 Пс.148:5 Прит.3:19 Прит.8:22-30 Еккл.12:1 Ис.37:16 Ис.40:26 Ис.40:28 Ис.42:5 Ис.44:24 Ис.45:18 Ис.51:13 Ис.51:16 Ис.65:17 Иер.10:12 Иер.32:17 Иер.51:15 Зах.12:1 Матф.11:25 Деян.4:24 Деян.14:15 Деян.17:24 Рим.1:19 Рим.1:20 Рим.11:36 1Кор.8:6 Еф.3:9 Кол.1:16 Кол.1:17 Евр.1:2 Евр.3:4 Евр.11:3 2Пет.3:5 Откр.3:14 Откр.4:11 Откр.10:6 Откр.14:7 Откр.21:6 Откр.22:13